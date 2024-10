Optimizely präsentiert neue Personalisierungs-Suite

Optimizely Personalization kombiniert präzise Targeting-Tools, Testfunktionen und leistungsstarke Analysen für Marketer.

Berlin, 31. Oktober 2024_ Optimizely, der führende Anbieter von digitalen Erlebnisplattformen (DXP) und die weltweit größte Plattform für Experimentation, gab auf der Opticon London die Einführung von Optimizely Personalization bekannt.

Das neue Angebot, das Funktionen wie Collaboration, Contextual Bandits und Edge Delivery kombiniert, richtet sich an Marketer, die ihren Kunden mittels leistungsstarker Tools eine möglichst personalisierte digitale Experience bieten wollen. Mit der jüngsten Markteinführung stärkt Optimizely seine Lösung Optimizely One, indem es Marketern die wichtigsten Tools für Targeting, Testing und Conversion an die Hand gibt.

Personalisierte Experiences näher an den Kundenbedürfnissen schaffen

Marketer erhalten mit Optimizely Personalization ein ausgefeiltes, dennoch intuitiv bedienbares Tool-Kit. Die Vorteile: Gleich mehrere relevante Marketing-KPIs lassen sich damit optimieren, darunter eine verbesserte Engagementrate, mehr Conversions, eine maßgeschneiderte Experience sowie eine reibungslose Qualitätsmessung.

Die wichtigsten Funktionen, die im vierten Quartal 2024 gelauncht werden:

-Collaboration: Aufbauend auf dem Erfolg der Kollaborationsfunktionen von Optimizely Experiment wurde dieses neue Tool speziell für Programme jeder Größe und Komplexität entwickelt und integriert nahtlos das Testen und Verwalten von Experimenten.

-Contexual Bandits: Jeder Website-Besuch wird mithilfe eines maschinellen Lernmodells optimiert, das den Datenverkehr verteilt und die Besucher mit den effektivsten personalisierten Inhalten auf der Grundlage seiner Benutzerattribute anspricht. Dahinter stehen anpassungsfähige Algorithmen, die sich dynamisch anpassen.

-Edge Delivery: Das Tool ermöglicht schnellere Seitenladezeiten mit Verbesserungen, die angewendet werden, noch bevor der User den Browser-Inhalt zu sehen bekommt. Der intuitive Visual Editor bietet zudem eine flimmerfreie Bereitstellung von Inhalten, verbesserte SEO-Rankings aufgrund schnellerer Seitenladezeiten, mehr organischen Traffic und höheren Konversionsraten – insgesamt ein großer Pluspunkt in Umgebungen, in denen jede Millisekunde für ein verbessertes Nutzererlebnis zählt.

„Die allermeisten Kunden erwarten heutzutage personalisierte Erlebnisse, aber nur neun Prozent der Unternehmen haben Personalisierung in Echtzeit implementiert. Diese Lücke ist ein echtes Problem“, sagt Rupali Jain, Chief Product Officer bei Optimizely. „Marketing-Teams werden oft durch komplexe technische Systeme, fragmentierte Workflows und unzureichende Daten ausgebremst. Das macht es viel schwieriger, die ausschlaggebende persönliche Note zu liefern – und eben die ist entscheidend, um den Kunden eine herausragende Experience zu bieten. Aus diesem Grund haben wir Optimizely Personalization entwickelt. Unsere Lösung setzt bei altbekannten Hürden an und macht es kinderleicht, neue Zielgruppen nachhaltig zu erschließen.“

Mehr Informationen erhalten Sie auf www.optimizely.com

Über Optimizely

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Dabei definiert Optimizely die Art und Weise, wie digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg erstellt und optimiert werden, neu.

Die weltweit führende Digital Experience Platform (DXP) unterstützt mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt dabei, den gesamten Content-Lifecycle zu orchestrieren und den Customer Lifetime Value zu steigern, um schlussendlich Umsätze zu erhöhen und das Wachstum zu steigern. Von dieser Kompetenz profitieren unter anderem Marken wie H&M, PayPal, Zoom, Toyota oder Vodafone.

Optimizely greift auf ein Netzwerk aus mehr als 700 Partnern zurück. Das Unternehmen beschäftigt gut 1.500 Mitarbeiter, die sich weltweit auf 21 Niederlassungen verteilen.

Weitere Informationen unter: https://www.optimizely.com/de/

Firmenkontakt

Optimizely

Sabine Tritschler

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 15



https://www.optimizely.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 15



http://www.elementc.de