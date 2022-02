Optimizely und Google Cloud schließen strategische Partnerschaft

Kooperation für stärkere Innovationskraft und Experimentation der nächsten Generation

Berlin, 15. Februar 2022_ Optimizely, Anbieter von Digital-Experience-Lösungen, migriert seine Experimentation-Plattform in die Google Cloud. Mit der strategischen Partnerschaft will das Unternehmen zukunftsweisende digitale Marketinglösungen etablieren und Innovationen für Marketer zugänglich, skalierbar und schnell realisierbar machen. Kunden profitieren von der End-to-end Lösung von Optimizely in der zuverlässigen Infrastruktur der Google Cloud und ihren Services in den Bereichen KI, ML und Analytics.

Das Marketing entwickelt sich stetig weiter. Erfolgreiche Kampagnen setzen datengesteuerte Entscheidungen und optimierte Customer Experiences voraus. Mit seiner Web-Experimentation- und Full-Stack-Experimentation-Plattform bereitet Optimizely dem Rätselraten ein Ende und hilft Marketern personalisierte und bedeutungsvolle digitale Erlebnisse zu erzeugen. Im Zuge der Zusammenarbeit mit Google Cloud werden die Unternehmen auch eine gemeinsame Markteinführungs- und Vertriebsstrategie koordinieren und Marketern weltweit nahtlose Experimentation-Lösungen garantieren.

Um sowohl neuen als auch bestehenden Kunden dabei eine bestmögliche Experience zu bieten, arbeiten Optimizely und Google Cloud eng bei der Entwicklung digitaler Angebote zusammenarbeiten. Gemeinsame Kunden werden durch die Migration von einer Vielzahl an Vorteilen wie beispielsweise erhöhte Flexibilität und Kontrolle, unübertroffene Sicherheit sowie gesteigerte Produktivität und Zuverlässigkeit profitieren.

„Ich kann mir keine zwei Tech-Unternehmen vorstellen, die für datengetriebene Growth Marketer relevanter sind als Google Cloud und Optimizely. Wir teilen die gleiche Philosophie, um mit KI und Experimentation Vermutungen durch Gewissheit zu ersetzen“, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Mit der Partnerschaft ermöglichen wir Marketern, ihr digitales Potenzial auszuschöpfen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen und starke Geschäftsergebnisse zu erzielen – und das alles auf einer sicheren Plattform. Es ist eine echte Win-Win-Situation.“

„Durch die Partnerschaft wird die Google-Cloud-Infrastruktur die Customer-Experience-Plattform von Optimizely ergänzen“, sagt Rob Enslin, President bei Google Cloud. „Es ist von großer Bedeutung, dass Unternehmen ihren Kunden außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anbieten und genau das wollen wir mit unserer Zusammenarbeit ermöglichen.“

Weitere Informationen über die Zusammenarbeit zwischen Optimizely und Google Cloud finden Sie unter: https://www.optimizely.com/google

Weitere Informationen über die Optimizely Experimentation Plattform finden Sie hier.

Über Optimizely

Optimizely unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihr digitales Potenzial auszuschöpfen. Mit der Digital-Experience-Plattform (DXP) setzt der führende E-Commerce-Spezialist neue Maßstäbe in der Entwicklung hyper-personalisierter und datengestützter Erlebnisse. Mehr als 1.100 Mitarbeiter und über 900 Vertriebspartner arbeiten weltweit für Optimizely. Sie helfen weit über 9.000 Marken, darunter Toyota, Santander, eBay, KLM und Mazda, dabei, die Customer Lifetime Value zu steigern, den Umsatz zu erhöhen und die Markenreputation auszubauen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

Firmenkontakt

Optimizely

Corinna Himme

Wallstraße 16

10179 Berlin

030 768078131

Corinna.Himme@optimizely.com

https://www.optimizely.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 15

t.ramerth@elementc.de

http://www.elementc.de