Optoma launcht „Photon Go“: Mobiler Triple-Laser-Beamer startet am 22. Mai

Kompakter Projektor mit RGB-Triple-Laser, Akku und Google TV für flexible, netzunabhängige Projektionen

Optoma, Anbieter professioneller visueller Lösungen, bringt am 22. Mai 2025 den neuen „Photon Go“ auf den Markt. Der mobile Projektor vereint RGB-Triple-Laser-Technologie, hohe wahrgenommene Helligkeit, integrierten Akku und Google TV – ideal für Projektionen unterwegs, im Garten oder bei Veranstaltungen. Als einer der wenigen Anbieter am Markt setzt Optoma konsequent auf die Kombination aus hochwertiger Laserprojektion und mobiler Konnektivität.

RGB-Triple-Laser für starke Kontraste und reale Farbwiedergabe

Der Photon Go nutzt eine moderne RGB-Triple-Laser-Lichtquelle und grenzt sich damit deutlich von herkömmlichen LED- oder Single-Laser-Projektoren ab. Die Technologie sorgt für präzise Farbdarstellung, starke Kontraste und eine hohe Helligkeitswahrnehmung – selbst in hellen Umgebungen. Dank integriertem Akku kann der Projektor bis zu 1 Stunden netzunabhängig betrieben werden.

„Mit dem Photon Go sprechen wir Anwendungen an, bei denen Mobilität, Bildqualität und einfache Handhabung entscheidend sind“, sagt Oliver Blundell, Home- und Mainstream-Product-Manager bei Optoma. „Das reicht von spontanen Pop-up-Kinos über den Einsatz in der Gastronomie bis hin zu Gaming-Events.“

Google TV für kabelloses Streaming direkt am Gerät

Ein weiteres Highlight: Der Photon Go verfügt über integriertes Google TV. Nutzer:innen haben damit direkten Zugriff auf Streamingdienste wie YouTube, Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video – ganz ohne externes Gerät. Die Steuerung erfolgt bequem über die mitgelieferte Fernbedienung oder per Sprachbefehl.

Flexible Nutzung – von Pop-up-Kino bis Vanlife

Der Photon Go ist für eine Vielzahl mobiler Szenarien konzipiert. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem:

– Temporäre Veranstaltungen und Pop-up-Kinos

– Gastronomie, Hotellerie und temporäre Installationen

– Projektionen zu Hause: Wohnzimmer, Garten, Terrasse

– Reisen, Camping, Vanlife und Hausboote

– Gaming- und Filmabende – spontan und ortsunabhängig

Dank seines kompakten Designs, der schnellen Inbetriebnahme und kabellosen Konnektivität eignet sich das Gerät sowohl für private als auch semi-professionelle Anwendungen.

Über Optoma:

Optoma ist ein international agierender Anbieter professioneller Projektionslösungen. Das Unternehmen entwickelt Projektoren, LED-Displays und interaktive Panels für Geschäftskunden, Bildungseinrichtungen sowie zunehmend auch für mobile und lifestyle-orientierte Zielgruppen. Im Bereich mobiler Laserprojektion zählt Optoma zu den wenigen Anbietern weltweit, die auf eine

