Orange bündelt Kräfte mit Palo Alto Networks

Ziel von Orange Business, Orange Cyberdefense und Palo Alto Networks ist es, eine Cloud-native, verwaltete SASE-Lösung bereitzustellen

Einfacheres Betriebsmodell für Kunden mit End-to-End-Verantwortlichkeit verbessert Agilität, Effizienz, Leistung und Sicherheit

Paris und Eschborn, 21. Juni 2023 – Orange Business, Orange Cyberdefense und Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), die weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheit, haben sich zusammengeschlossen, um eine verwaltete Secure Access Service Edge (SASE)-Lösung bereitzustellen. Aufgrund hoher Leistung, Einfachheit und Zero-Trust-Network-Access 2.0 erfüllt diese die anspruchsvollsten Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen von Unternehmenskunden.

Die Umstellung auf ortsunabhängiges Arbeiten, softwaredefinierte Netzwerke und die schnelle Einführung von Cloud-Konnektivität ermöglicht es internationalen Unternehmen, neue Produktivitäts- und Effizienzniveaus zu erreichen. Da sie jedoch ihre verteilte Netzwerkinfrastruktur umgestalten, um den Anforderungen von hybridem Arbeiten und Cloud-Computing gerecht zu werden, vergrößert sich auch die Angriffsfläche und sie werden immer anfälliger für Cyberattacken.

Durch die Kombination von Prisma® SASE (Prisma Access + Prisma SD-WAN) von Palo Alto Networks mit den Konnektivitäts- und digitalen Integrationsfähigkeiten von Orange Business sowie dem Managed Secure Access-Service von Orange Cyberdefense können Kunden nun dieser Herausforderung begegnen. Denn die anbieterseitig verwaltete SASE-Lösung stellt eine sichere Grundlage für agile, cloudbasierte Organisationen dar.

Aufbauend auf bewährten Konnektivitätslösungen der nächsten Generation orchestriert Orange Business Netzwerke, Cloud- und Cybersicherheitskomponenten, um die Geschäftsstrategie und die Infrastrukturstrategie der Kunden zu verbinden. Dabei ist die Evolution Platform die Grundlage für ein sicheres, flexibles und virtualisiertes Ökosystem. Das einzigartige Threat-Intelligence-Backbone von Orange Cyberdefense, ergänzt durch modernste Funktionalitäten und Fachwissen einschließlich Detection und Response, hilft Unternehmen dabei, bessere Sicherheitsergebnisse zu erzielen.

Palo Alto ist der einzige SASE-Anbieter, der bei Gartner sowohl im Magic Quadrant für Security Service Edge (SSE) als auch für SD-WAN als Leader ausgezeichnet wurde. So können sich Unternehmen vertrauensvoll auf Prisma SASE verlassen. Die komplett KI-gestützte SASE-Lösung vereint Netzwerksicherheit, SD-WAN und das autonome Management der digitalen Benutzererfahrung (ADEM) in einem einzigen Cloud-Service. Dies erhöht die Sicherheit und reduziert die Komplexität.

Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur neu gedacht

Imery, ein weltweit führendes Bergbauunternehmen für die Förderung von Mineralien, wollte seine Cloud-Transformation beschleunigen und mit einer agilen Infrastruktur seine IT-Infrastruktur so umgestalten, dass sie das Geschäftswachstum unterstützt. Gleichzeitig sollte durch die verwaltete SASE-Lösung von Orange und Palo Alto Networks ein Höchstmaß an globaler Sicherheit gewährleistet werden. Darüber hinaus wollte das Unternehmen Kosten sparen, indem es die Anzahl seiner Lieferanten reduziert und seine M&A-Aktivitäten erleichtert.

Imerys entschied sich für die SASE-Lösung von Orange, die auf den Funktionalitäten von Orange Business und Orange Cyberdefense basiert, um ein sicheres, globales, cloudfähiges Netzwerk zu schaffen und die aktuelle Infrastruktur reibungslos zu migrieren. Für maximalen Schutz sorgt Palo Alto Networks Prisma SASE durch einen Zero-Trust-Ansatz, unabhängig davon, ob sich ein Endbenutzer innerhalb oder außerhalb des Unternehmensnetzwerks befindet.

„Unternehmen setzen neue cloudbasierte Technologien ein, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Effizienz zu verbessern und neue Dienstleistungen anzubieten. Dies führt allerdings auch dazu, dass sich ihre digitale Angriffsfläche vergrößert“, sagt Helmut Reisinger, CEO EMEA und LATAM, Palo Alto Networks. „Die Herausforderung, die Cyber-Resilienz zu verbessern, war noch nie so groß wie heute. Durch die Kombination unserer SASE-Lösung mit den Diensten und Managementfunktionalitäten von Orange gelingt es uns, unseren Kunden branchenführende Netzwerk- und Sicherheitslösungen in einer einzigen Plattform zu bieten. Sie ist einfach zu implementieren, zu skalieren und zu verwalten und bringt branchenweit die beste Performance.“

„Da immer mehr Unternehmen ihren Betrieb in die Cloud verlegen und einen Digital-First-Ansatz verfolgen, müssen unsere Kunden Zero-Trust-Security einführen. Sie verlangen nach einer Lösung, die Netzwerk und Sicherheit auf eine flexible, einfache und kosteneffiziente Weise zusammenführt. Gemeinsam mit Palo Alto Networks und Orange Cyberdefense bieten wir ein vollständig konvergentes und verwaltetes SASE-Angebot, das sich für unsere globalen Kunden positiv auswirkt“, so Aliette Mousnier-Lompre, CEO, Orange Business.

„Unternehmen wollen neue Technologien und moderne Arbeitsweisen sicher einführen, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit, der Transparenz und der Benutzererfahrung einzugehen. Viele von ihnen verfolgen dabei einen Best-of-Platform-Ansatz. Wir helfen wir unseren Kunden dabei, konsistente Sicherheit im großen Umfang und auf einfache Art und Weise bereitzustellen. Die langjährige Beziehung zwischen Orange Cyberdefense und Palo Alto Networks hat zu einem umfassenden Portfolio an Dienstleistungen in Bereichen wie Edge-Security, XDR, Cloud-Security, SASE und SOAR geführt. Das trägt unserer Meinung nach dazu bei, die Cyberresilienz von Unternehmen über den gesamten Bedrohungszeitraum zu verbessern“, sagt Hugues Foulon, CEO, Orange Cyberdefense.

Über Orange Business

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Gruppe, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt, seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit und Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte, digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 43,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 und 288 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. März 2023). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter: @orangebusiness

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Über Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense ist ein Unternehmen der Gruppe Orange, das auf Cybersicherheit spezialisiert ist. Es zählt 8700 Kunden weltweit. Als Europas führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit setzten wir uns für den Schutz der Freiheit und eine besonders sichere digitale Gesellschaft ein. Unsere Leistungsstärke basiert auf Forschung und Informationen, wodurch wir unseren Kunden ein beispielloses Wissen über aktuelle und neu entstehende Bedrohungen zur Verfügung stellen können. Mit 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Informationssicherheit, 3000 Spezialisten und Analysten, 18 SOCs und 14 CyberSOCs weltweit sind wir in der Lage, die globalen und lokalen Probleme unserer Kunden anzugehen. Wir schützen sie während der gesamten Dauer der Bedrohung in über 160 Ländern.

Über Palo Alto Networks

Palo Alto Networks ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheit. Wir entwickeln Innovationen, um schneller als jede Cyber-Bedrohungen zu sein, damit Unternehmen die Technologie mit Zuversicht nutzen können. Wir bieten Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt und in allen Branchen Cybersicherheit der nächsten Generation. Unsere erstklassigen Cybersicherheitsplattformen und -dienste werden von branchenführender Threat Intelligence unterstützt und durch modernste Automatisierung verstärkt. Egal ob wir unsere Produkte einsetzen, um das Zero Trust Enterprise zu ermöglichen, auf einen Sicherheitsvorfall reagieren oder mit einem erstklassigen Partner-Ökosystem zusammenarbeiten, um bessere Sicherheitsergebnisse zu erzielen – wir setzen uns dafür ein, dass jeder Tag sicherer wird als der vorherige. Das macht uns zum bevorzugten Partner für Cybersicherheit.

Bei Palo Alto Networks sind wir bestrebt, die besten Mitarbeiter im Dienste unserer Mission zusammenzubringen. Daher sind wir auch stolz darauf, der bevorzugte Arbeitsplatz im Bereich Cybersicherheit zu sein, der von Newsweek als eine(r) der Most LovedWorkplaces (2022, 2021), Comparably Best Companies for Diversity (2021) und HRC Best Places for LGBTQ Equality (2022) ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.paloaltonetworks.com/.

Palo Alto Networks, die Palo Alto Networks logo, Prisma, Cortex XDR, and Cortex XSOAR sind Markenzeichen von Palo Alto Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern der Welt. Alle anderen hier verwendeten oder erwähnten Markenzeichen, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle nicht freigegebenen Dienste oder Funktionen (und alle Dienste oder Funktionen, die nicht allgemein für Kunden verfügbar sind), auf die in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen Bezug genommen wird, sind derzeit nicht verfügbar (oder noch nicht allgemein für Kunden verfügbar) und werden möglicherweise nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht geliefert. Kunden, die Anwendungen von Palo Alto Networks kaufen, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit allgemein verfügbaren Dienste und Funktionen treffen.

Pressekontakte:

Orange Business

Elizabeth Mayeri

elizabeth.mayeri@orange.com

Orange Cyberdefense

Loic Djaffardjee

loic.djaffardjee@orange.com

Palo Alto Networks

Matt Morgan

mamorgan@paloaltonetworks.com

Maisberger Gesellschaft für strategische Unternehmenskommunikation mbH

Emma Deil-Frank/ Michelle Siegl/ Florian Lang

Tel: +49-(0)89-41 95 99-53 / -48/ -16

Orange@maisberger.com

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Gruppe, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt, seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit und Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte, digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 43,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 und 288 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. März 2023). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter: @orangebusiness.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Firmenkontakt

Orange Business Germany GmbH

Dagmar Ziegler

Rahmannstraße

65760 Eschborn

0619696239



https://cloud.orange-business.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank

Claudius-Keller-Straße 3c

81699 München

+49894195995



https://www.maisberger.de/