Orange Business: Mit Partnern zur digitalen Zukunft

Orange Business treibt mit führenden Technologiepartnern die digitale Transformation voran – für vereinfachte, nahtlose Kundenerlebnisse.

Orange Business treibt seine digitale Transformation weiter voran, um einfachere, flexiblere und KI-native Erfahrungen zu bieten, die auf Vertrauen basieren. Unterstützt von erstklassigen Technologiepartnern unterstreicht diese Transformation das Engagement von Orange Business für operative Exzellenz, Innovationkraft und nachhaltigen Kundennutzen.

Orange Business beschleunigt seine digitale Transformation und definiert Einfachheit, Innovation und Kundenorientierung in einer zunehmend schnelllebigen, komplexen und technologiegetriebenen Welt neu. Dazu macht das Unternehmen sein Produktportfolio, die Customer Journeys sowie interne Plattformen fit für die Zukunft – mit einem klaren Fokus auf Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und proaktive Services. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht ein neu entwickeltes IT-Ökosystem, das vollständig digital-native und KI-gestützte Erlebnisse ermöglicht. Ziel ist es, nahtlose, flexible und vertrauenswürdige Lösungen anzubieten, die on demand genutzt werden können, während gleichzeitig Innovationen beschleunigt und die Markteinführungszeit drastisch verkürzt werden.

Diese groß angelegte Transformation wird von einem leistungsstarken Ökosystem führender Technologiepartner unterstützt. Orange Business hat die folgenden Unternehmen ausgewählt, um eine verlässliche, modulare und zukunftssichere digitale Infrastruktur aufzubauen:

Zur Beschleunigung und Vereinfachung des Projekt- und Servicemanagements im gesamten Unternehmen setzt Orange Business auf eine Partnerschaft mit ServiceNow, der KI-Plattform für Geschäftstransformation.

Um fortschrittliche Transparenz und datengestütztes Monitoring sicherzustellen, steuert Splunk, ein Unternehmen von Cisco, moderne Lösungen bei, mit denen Echtzeit-Leistungsanalysen durchgeführt werden können.

Intelligentes Automatisieren über mehrere Netzwerkanbieter und Domänen hinweg setzt Orange Business gemeinsam mit Blue Planet um. Die Division von Ciena stellt Serviceauftragsmanagement, Orchestrierung und KI-gestützte Prozesse zur Servicequalität bereit.

Die kataloggesteuerte CPQ-Lösung von CSG Quote & Order vereinfacht den Quote-to-Cash-Prozess, indem sie schnellere und fehlerfreie Produktkonfiguration sowie Auftragsabwicklung ermöglicht.

Im Zuge der Transformation werden weitere Technologiepartner hinzukommen, die zusätzliche Vorteile erschließen.

Hriday Ravindranath, Chief Technology & Information Officer bei Orange Business, betont: „Unsere Transformation dreht sich nicht nur um Technologie: Es geht darum, wie wir radikal bessere Erlebnisse für unsere Kunden schaffen. Gemeinsam mit führenden Branchenpartnern bauen wir ein vollständig digitales, KI-natives Orange Business der nächsten Generation. Dabei handelt es sich um eine umfassende Transformation unseres gesamten Unternehmens – mit klarem Fokus auf Einfachheit, Flexibilität und verlässliche Lösungen, die einen echten Unterschied machen.“

John Marcus, Senior Principal Analyst bei GlobalData, ergänzt: „Die fortlaufende Transformation von Orange Business unterstreicht den strategischen Wandel hin zu einem plattformbasierten, innovationsgetriebenen Ansatz, der den Erwartungen der Unternehmenskunden in hohem Maße entspricht. Die umfangreichen Investitionen in digitale Integration, Automatisierung und KI-gestützte Lösungen zeigen einen klaren Fokus auf hervorragende Kundenerlebnisse, schlanke Angebote und gesteigerte Agilität. Darüber hinaus verschafft der konsequente Fokus auf digitale Vertrauenswürdigkeit und Datensouveränität Orange Business einen strategischen Vorteil und positioniert das Unternehmen als verlässlichen Partner für Orange-Kunden weltweit.“

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 40,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 291 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2024). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.orange-business.com/en oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

