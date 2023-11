Orange Business und VMware transformieren das flexible SD-WAN

Vereinfachung des Kundenerlebnisses durch Digitalisierung und Automatisierung

Paris und Eschborn, 08. November 2023 – Orange Business und VMware Inc. (NYSE: VMW) stärken ihre Partnerschaft und bieten flexibles SD-WAN. Damit ist VMware das erste SD-WAN-Angebot, das vollständig in die Evolution Platform integriert ist. Die Orange Business Evolution Platform kombiniert eine sichere digitale Infrastruktur mit einem agilen Cloud-Ansatz für die Bestellung und Verwaltung von Services.

Die Cloud ist zum Maßstab für das Kundenerlebnis geworden. Leistung und Vertrauen sind nicht verhandelbar und Innovation ist der Katalysator für die Transformationspläne der Kunden. Orange Business verändert die Art und Weise, wie es die neuesten Dienste aus seinem Partnerökosystem anbietet – nativ und digital über die Evolution Platform. Die Serviceplattform ermöglicht es Unternehmenskunden, ihre eigene Mischung von Diensten zusammenzustellen, um die Geschäftsanforderungen zu jedem Zeitpunkt ihrer Geschäftsentwicklung zu erfüllen. Gleichzeitig profitieren sie von der Leistung der erstklassigen Infrastruktur und dem globalen Know-how von Orange.

Mit der Evolution Plattform können Unternehmen über eine Self-Service-Konsole oder über eine API auf einen Produktkatalog zugreifen, einschließlich der flexiblen SD-WAN-Lösung mit VMware. Fortschrittliche Automatisierungsoptionen und die Möglichkeit zur Verkettung von Diensten (Service Chaining) innerhalb der Plattform vereinfachen die Verwaltung der gesamten digitalen Infrastruktur des Kunden – für sichere User-to-Cloud- und Cloud-to-Cloud-Konnektivität sowie für Sprachdienste. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform End-to-End-Transparenz und Servicegarantien.

Das flexible SD-WAN mit VMware erfüllt die Anforderungen der heutigen hochgradig verteilten, latenzempfindlichen Workloads, Anwendungen und Geräte am Netzwerkrand. Es bietet fortschrittliche Automatisierungsfunktionen und eine optimale Customer Experience beim Zugriff auf Remote-Anwendungen. Das schafft eine deutlich verbesserte Mitarbeiterproduktivität. Unternehmen können Standorte schneller einrichten und dabei 5G, LTE, Wi-Fi oder Satellit für schwer erreichbare Standorte nutzen. Edge-Geräte werden automatisch bereitgestellt, was sowohl die IT-Kosten als auch die Bereitstellungszeiten senkt.

Orange Business Kunden, die flexibles SD-WAN mit VMware über die Evolution Platform nutzen, profitieren von einem globalen Netzwerk von Super Points of Presence (PoPs). Diese Super PoPs befinden sich an strategisch günstigen Standorten im globalen Tier-1-Backbone von Orange in der Nähe von Kunden sowie der Cloud-Anbieter. Dadurch lassen sich Latenzzeiten für Anwendungen und Dienste erheblich senken und die erforderliche, geschäftliche Flexibilität zur Verfügung stellen.

„In der heutigen digitalen Geschäftswelt ist die Nachfrage nach einer stabilen, anpassungsfähigen und sicheren Netzwerkinfrastruktur so hoch wie nie zuvor. Wir begrüßen VMware an Bord der Evolution Platform. Das SD-WAN-Angebot von VMware bietet unseren Kunden eine große Auswahl und Interoperabilität, damit sie das ideale Netzwerk für ihr Unternehmen aufbauen können“, sagt Jean-Noel Michel, Vice President, Communication Services, Orange Business.

„Wir freuen uns, die Flexibilität und verbesserte Leistung von unserem SD-WAN auf die Evolution Platform von Orange Business zu bringen“, sagt Sanjay Uppal, Senior Vice President und General Manager, Service Provider and Edge, VMware. „Als Schlüsselelement unseres softwaredefinierten Edge-Portfolios ermöglicht SD-WAN den Unternehmen, ihre digitale Infrastruktur zu modernisieren und ihre Netzwerk-Overlays zu monetarisieren, indem sie ihre Netzwerkinfrastruktur reduzieren und Zero-Trust- und Zero-Touch-Pull-Funktionen sowie Netzwerkprogrammierbarkeit bieten. Gemeinsam mit Orange Business werden wir Unternehmen aller Größen und Branchen eine sicherere, zuverlässigere und skalierbarere Konnektivität bieten.“

Über VMware

VMware ist ein führender Anbieter von Multi-Cloud-Services für alle Anwendungen, der Innovation mit einem Cloud-smart-Ansatz beschleunigt. Unsere Software bietet Unternehmen die Freiheit und Kontrolle, die sie brauchen, um schneller voranzukommen und Kosten zu sparen. VMware hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und engagiert sich mit seiner 2030-Agenda für eine bessere Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vmware.com/de/company.html

VMware und VMware SD-WAN sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Diese Pressemitteilung kann Hyperlinks zu Websites, die nicht von VMware sind, enthalten, die von Dritten erstellt und gepflegt werden. Sie sind allein für den Inhalt dieser Websites verantwortlich.

Orange Business, die Unternehmenssparte von Orange, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 3.000 multinationale Konzerne sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 43,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 und 296 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. September 2023). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter: @orangebusiness.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

