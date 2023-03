Orange Business unterstützt Lucid bei der Einführung vernetzter Autos

Lucid Motors wählt Orange Business zum bevorzugten europäischen Partner bei der Einführung des vernetzten Autos in Europa

Paris und Eschborn, 13. März 2023 – Orchestrierung, Service-Integration und Konnektivität der nächsten Generation verbessern die End-to-End Customer Journey:

Orange Business gibt bekannt, dass es von Lucid Motors, dem amerikanischen Hersteller von Elektrofahrzeugen, als bevorzugter europäischer Partner für seine fahrzeuginterne Konnektivität und sein digitales Know-how ausgewählt wurde. Lucid setzt konsequent auf Innovation und plant, seine vollelektrischen Fahrzeuge direkt an die Verbraucher zu verkaufen, während das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in Europa ausweitet und Infotainment- und Telematik-Konnektivität von Orange Business anbietet.

Orange Business bietet nicht nur eine nahtlose europaweite IoT- und Internet-Konnektivität für die softwaredefinierten Fahrzeuge von Lucid, sondern hat dem E-Auto-Hersteller auch dabei geholfen, die Customer Journey in Europa zu organisieren und die komplexen regulatorischen Anforderungen zu vereinfachen und zu bewältigen. Darüber hinaus ist Orange nun direkt in die Produktionslieferkette von Lucid integriert und hat das Unternehmen dabei unterstützt, die Konnektivitätsprüfverfahren für Fahrzeuge, die nach Europa geliefert werden, anzupassen. Auch die Endnutzer profitieren: Die Dienste von Orange ermöglichen Infotainment und internetfähige Inhalte, einschließlich Navigation, Sicherheits- und Kommunikationstools, Diagnose und Audio-Streaming. Darüber hinaus werden Over-the-air-Updates in die Fahrzeuge eingespielt, um sicherzustellen, dass die Software auf dem neuesten Stand ist und den Kunden ein erstklassiges Lucid-Erlebnis ermöglicht.

„Lucid baut nicht nur elegante und luxuriöse E-Fahrzeuge für nachhaltige Mobilität, sondern legt auch großen Wert auf ein erstklassiges Nutzererlebnis. Ein personalisiertes Kundenerlebnis bereitzustellen, das einen Mehrwert schafft, ist genau das, was Orange Business seinen Kunden bieten möchte. Wir sind stolz darauf, dass wir über die nötige Erfahrung in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Datenanalyse, Netzwerk und Integration verfügen, um amerikanische Automobilunternehmen wie Lucid bei ihrer Expansion in Europa zu unterstützen“, sagt Scott Williams, Senior Vice President of the Americas bei Orange Business.

Orange ist ein lizenzierter und erfahrener Anbieter von elektronischen Kommunikationsdiensten (ECS) sowohl für IoT- als auch für Internetzugangsdienste. Dies ist eine wichtige Unterstützung für OEMs, die sich in der Komplexität des europäischen Regulierungsumfelds mit EU-Anforderungen und individuellen Länderbestimmungen zurechtfinden müssen. Was die Expertise im IoT-Markt angeht, wurde Orange Business 2023 erneut als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide positioniert. Damit wurden bereits zum sechsten Mal in Folge die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens anerkannt.

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Gruppe, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt, seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit und Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte, digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 43,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 und 287 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2022). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Firmenkontakt

Orange Business Germany GmbH

Dagmar Ziegler

Rahmannstraße 11

65760 Eschborn

0619696239



https://cloud.orange-business.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank

Claudius-Keller-Straße 3c

81699 München

+49894195995



https://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.