Orange & Toshiba starten erstes quantensicheres Netzwerk

Orange Quantum Defender-Service ab heute verfügbar. Dieser schützt Unternehmen vor zukünftigen Cyberangriffen durch Quantencomputer.

Orange Business und Toshiba Europa haben sich zusammengeschlossen, um den ersten quantensicheren Netzwerkservice in Paris einzuführen. Orange Quantum Defender nutzt die Quantum Safe Networking-Technologie von Toshiba. Diese kombiniert Quantum Key Distribution (QKD) und Post Quantum Cryptography (PQC) für eine mehrschichtige Verteidigung. Der Service ist jetzt im Großraum Paris für Geschäftskunden verfügbar.

Das quantensichere Netzwerk bietet einen ultimativen Schutz für sensible Daten vor zukünftigen Angriffen durch Quantencomputer. Ein führendes französisches Finanzdienstleistungsunternehmen hat bereits mehrere Standorte mit dem Netzwerk verbunden und nutzt eine hochperformante, widerstandsfähige quantensichere Infrastruktur, um seine kritischen Finanzdaten zu sichern.

Die fortschreitende Entwicklung von Quanten-Technologien stellt sensible Daten vor bisher unbekannte Bedrohungen. Der Grund: Quantencomputer könnten derzeit bestehende Public-Key-Verschlüsselungsverfahren unsicher machen. Organisationen und Unternehmen in sicherheitskritischen Branchen wie den Finanzdienstleistungen, dem öffentlichen Sektor, den kritische Infrastrukturen und dem Gesundheitswesen sind besonders von „store now, decrypt later“-Angriffen bedroht. Dabei werden heute Daten gesammelt und von Angreifern gespeichert, um sie zu entschlüsseln, sobald Quantencomputer verfügbar sind. Um dieser Bedrohung zu begegnen, müssen Organisationen jetzt Maßnahmen ergreifen, um ihre Daten-Kommunikation zu stärken und ihre Daten auch in Zukunft zu schützen.

Orange Quantum Defender wird über das bestehende Orange-Glasfasernetz in Paris bereitgestellt. In diesem kommt die QKD-Technologie von Toshiba zum Einsatz. Nach dem Defense-in-Depth-Prinzip wird hardwarebasierte Quantum Key Distribution mit softwarebasierter Post Quantum Cryptography-Technologie kombiniert. So lassen sich sensible Daten schützen und gleichzeitig deren zukünftige Vertraulichkeit sicherstellen. Die Kombination aus Quantum Key Distribution und Post-Quanten-Kryptografie unterstützt einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz, der eine Netzwerkumgebung mit bestmöglicher Sicherheit bietet.

„Wir freuen uns, den Orange Quantum Defender einführen zu können – er ist der erste Service seiner Art in Frankreich. Mit diesem Schritt führt Orange seine Strategie für quantensichere Multi-Layer-Netzwerke konsequent weiter. So unterstützen wir unsere Unternehmenskunden dabei, die wachsenden und sich weiterentwickelnden Sicherheitsbedrohungen durch Quantencomputer zu bewältigen,“ sagte Aliette Mousnier-Lompre, CEO von Orange Business.

Das quantensichere Netzwerk ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit zwischen Orange und Toshiba, während der die QKD-Technologie für kommerzielle Anwendungen validiert wurde. Frühere gemeinsame Tests zeigten, dass QKD von Toshiba erfolgreich über lange Distanzen mit hohen Schlüsselraten skaliert werden kann – parallel zu den bestehenden Datendiensten. Dies war der Beweis dafür, dass die QKD-Technologie heute von Unternehmen genutzt werden kann, um ihre Daten in der Praxis zu schützen, und dass sie gleichzeitig auch auf bestehenden Glasfasernetzen eingesetzt werden kann. Dies steigerte die Akzeptanz für die Technologie. Das neue Netzwerk markiert einen grundlegenden Schritt zum Schutz hochsensibler Geschäftsdaten und unterstützt auch die nationale Quantenstrategie Frankreichs.

„Das Quantenzeitalter ist nicht mehr nur ein Randkonzept. Große Organisationen stehen an vorderster Front, wenn es um die Gefahren geht, die leistungsstarke Quantencomputer mit sich bringen,“ kommentierte Hiroshi Tsukino, Corporate Vice President der Toshiba Corporation und Vice President der ICT Solutions Division bei Toshiba Digital Solutions. „Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit Orange zusammen, um die Leistung der QKD-Technologie auf bestehenden Glasfasernetzen zu validieren. Ich freue mich, nun gemeinsam die erste kommerzielle Lösung zu starten, die eine quantensichere Zukunft für Organisationen in Paris ermöglicht.“

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 40,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 291 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2024). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.orange-business.com/en oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

