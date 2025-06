Orange und NVIDIA stärken strategische Zusammenarbeit

Orange Business und NVIDIA stärken ihre strategische Zusammenarbeit, um vertrauenswürdige souveräne KI-Lösungen in Europa bereitzustellen

Orange Business hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden- und Geschäftserlebnisse mithilfe einer für alle zugänglichen, sicheren und verantwortungsvollen KI zu transformieren. Nach der Einführung ihrer innovativen Live Intelligence-Plattform, mit der sich generative KI sicher und skalierbar in Unternehmen jeder Größe integrieren lässt, hebt Orange Business die Lösung nun auf die nächste Ebene und wird Cloud-Partner (NCP) im NVIDIA Partner-Netzwerk. Durch diese Zusammenarbeit kann Orange Business seine Fähigkeiten weiter ausbauen und die wegweisende GPU-Technologie sowie die umfassende Softwarelösungen von NVIDIA gezielt einsetzen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Stärkung digitaler Souveränität – ein zentrales wirtschaftliches und gesellschaftliches Anliegen und zugleich Kern der Mission von Orange Business. Organisationen möchten ihre sensiblen Daten schützen, regulatorische Vorgaben erfüllen und das Vertrauen ihrer Kunden sichern. Orange Business unterstützt sie dabei mit KI-Lösungen, die über die eigene Cloud-Plattform „Cloud Avenue“ bereitgestellt werden – aus Rechenzentren in Europa oder auch in lokalen oder hybriden Setups. Dies schafft Vertrauen und unterstützt die Einhaltung lokaler Vorschriften.

Orange Business bietet auf der Live Intelligence-Plattform höhere Geschwindigkeit, gesteigerte Leistung und eine optimierte Nutzererfahrung, während gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Vertraulichkeit und Datenschutz gewahrt bleiben.

Kunden profitieren von der Fähigkeit von Orange Business, strategische Beratungsdienste für komplexe KI-Projekte anzubieten – maßgeschneidert für Unternehmen jeder Größe. Dies fördert die Schulung und die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden, erleichtert die reibungslose Umsetzung und ermöglicht es, die Lösungen an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen und dabei technische Herausforderungen effektiv zu lösen.

„Die Zusammenarbeit von Orange Business und NVIDIA wird den Zugang zu KI demokratisieren und die Einführung in Unternehmen über die Live Intelligence-Plattform beschleunigen – mit führenden KI-Technologien und einem klaren Fokus auf digitale Souveränität“, sagt Usman Javaid, Chief Products and Marketing Office bei Orange Business.

„KI ist die nächste zentrale Infrastruktur für Unternehmen,“ so Chris Penrose, Vice President of Business Development, Telco bei NVIDIA. „Orange Business bietet vertrauenswürdige KI-Innovationen auf Basis fortschrittlicher und beschleunigter Rechenleistung. Damit ermöglichen wir Organisationen – vom Mittelstand bis zum Großunternehmen – neue Wertschöpfung durch sichere, skalierbare und verantwortungsvolle Lösungen.“

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 40,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 291 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2024). Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.orange-business.com/en oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

