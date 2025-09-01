Oregen Energy: Energiechance des Jahrzehnts im neuen Ölboom Namibias

Von einer breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt, hat sich Namibia in nur wenigen Jahren von einem weißen Fleck auf der Ölkarte zu einem der spannendsten Explorationsziele der Welt entwickelt. Mit spektakulären Offshore-Funden im Orange Basin rückt das Land in eine Liga mit jüngsten Erfolgsgeschichten wie Guyana und Suriname. Fachleute gehen davon aus, dass Namibia bis 2035 zu den zehn größten Ölproduzenten weltweit aufsteigen könnte. Europäische Öl-Player sind prominent vertreten: Während Öl-Majors wie TotalEnergies (Frankreich), Shell (UK) und Galp (Portugal) Milliarden investieren, hat sich mit Oregen Energy Corp. (CSE: ORNG | FSE: A1S) ein kanadisches Explorationsunternehmen frühzeitig einen Platz in der ersten Reihe gesichert.

Oregen verfolgt dabei eine klare Strategie: durch seine frühe Positionierung im so genannten „String of Pearls“-Trend, die gezielte Aufstockung seiner Beteiligung am aussichtsreichen Block 2712A und den geplanten Einstieg in weitere Lizenzen will das Unternehmen zu einem der profiliertesten Junior-Player im Orange Basin aufsteigen. Das Unternehmen will selbst nicht bohren, sondern setzt stattdessen auf moderne 3D-Seismik und künftige Farm-outs an Majors. Dadurch eröffnet Oregen Investoren eine seltene Frühphasen-Chance mit beträchtlichem Hebel im Erfolgsfall.

Oregen Energy: Energiechance des Jahrzehnts im neuen Offshore-Ölboom Namibias

