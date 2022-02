Organisationsverhalten im Unternehmen

Revolutioniere deine Organisationskultur

Die Interaktion von Menschen in Unternehmen wird immer komplexer, unübersichtlicher. Die neue Welt der Arbeit spricht daher nicht mehr nur von agilen Strukturen, Digitalisierung und nachhaltigem Wandel, sondern von Weitsicht im Aufbau funktionierender Organisationskulturen.

In Zeiten hoher operativer Belastung, ist es für Organisationen und Führungskräfte besonders schwer, einerseits entscheidungsfreudig und andererseits nachhaltig zu agieren. Der Komplexität und den hohen Ansprüchen an gute Kommunikation, kann man mit einem Steuerungssystem begegnen, das „Organisationsverhalten“ sichtbar macht. Es geht darum, „am Puls zu sein“, die Treiber und Barrieren zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden. Einmal erkannt, kann an konkreten Verbesserungen gearbeitet werden. Einfach und pragmatisch, durch Handlungsvorschläge die sich auf die konkrete Situation im Team beziehen. Denn nur dann ist ein Ausbrechen aus dem ewigen Hamsterrad von Silo-Denken und operativer Überlastung möglich.

Was wir brauchen ist Pionierarbeit und Veränderungskompetenz, um das wirtschaftliche Risiko eines Unternehmens zu reduzieren.

PREDICTA|ME eröffnet neue Wege mit einem revolutionären Blick auf die Organisation.

Wie ein Frühwarnsystem das von Grün erst auf Gelb, dann auf Rot springt, wird Auskunft über Veränderungen und Gefahren in der Organisation gegeben. Bestehen Informationslücken? Sind Prozesse fehlerhaft oder unzureichend definiert? Fehlt gar die Wertschätzung untereinander? Durch wertvolle Handlungsvorschläge mit ausreichend Spielraum für individuelle Faktoren, wird Entwicklung ganzheitlich initiiert und die Organisation auf Wandel optimal vorbereitet.

Das System des „Organisationsverhaltens“ gibt Unternehmen 3 Versprechen:

1. zufriedener arbeiten

2. produktive und effektive Umsetzung

3. Zukunftsfähigkeit erlangen

Der Mehrwert liegt in den Kulturanalysen, die wie ein Verhaltens-Navigationssystem dazu beitragen, unternehmerische Ziele und Strategien mit dem Faktor Mensch zu verbinden. Funktionieren Teilbereiche nicht so, wie sie sollen, gibt PREDICTA|ME mithilfe von Stimmungsbildern Auskunft darüber. Eine systematische Organisationsentwicklung wird durch Aufzeigen von Verbesserungspotenzialen realisierbar. Eines der entscheidendsten Elemente effektiven Managements ist der Führungsstil. Verantwortungsbewusste Führung verlangt mehr als die Entwicklung einer Vision, ihrer wirksamen Kommunikation und der Motivation anderer, ihr zu folgen. Es bedarf eines tiefen Verständnis der bewussten, rationalen und der unbewussten, emotionalen Verhaltensweisen.

Durch spielerisch eingebundene Tools und Trainings wird dauerhaft angezeigt, wo Teams, einzelne Mitarbeiter und das gesamte Unternehmen im Laufe der Änderungsprozesse stehen. So werden ungenutzte Potentiale überhaupt erst sichtbar gemacht. Wichtiger noch, es gelingt, die Umsetzung von Maßnahmen zu verfolgen und gegebenenfalls zielgerichtet neu zu justieren. Immer im Hinblick auf die Förderung von Begeisterung beim Arbeiten, die Produktivität und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Denn Begeisterung inspiriert und motiviert.

Für ein revolutioniertes Arbeitsklima und eine Organisationskultur die bereit ist für den Wandel, den die Zukunft verlangen wird.

Die PREDICTA|ME GmbH macht Unternehmen zu Pionieren des Organisationsverhaltens und der Unternehmenskultur. Sie verbindet umfassende diagnostische digitale Verfahren und ein spielerisches Vorgehen zu einem Steuerungssystem für Unternehmen, um Produktivität, Zufriedenheit und Wertschöpfung durch förderliches Verhalten zu sichern.

Wir messen und visualisieren Ihr Organisationsverhalten – Ihre Kultur. Die Wechselwirkung von Führungsverhalten, Teams und Performance wird sichtbar.

