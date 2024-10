Organspende in Deutschland: Dringender Handlungsbedarf

Organspenden können Leben retten, dennoch fehlen in Deutschland jährlich tausende Spendeorgane. Dr. Rainer Günther, Transplantationsmediziner am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel, beleuchtet in seinem Buch „Organmangel in Deutschland. Potenziale der kontrollierten Organspende nach Kreislauftod (cDCDD)“, das im September 2024 bei GRIN erschien, wie dieses Problem angegangen werden könnte.

Eine Organspende ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, weiterzuleben. Trotz zahlreicher Initiativen ist die Spendebereitschaft in Deutschland jedoch so niedrig, dass jährlich mehrere tausend lebensrettende Transplantate fehlen. Immer wieder werden ethische, moralische und praktische Aspekte zur Organspende diskutiert, um die Zahl der erfolgreichen Behandlungen bei Organversagen zu erhöhen. In „Organmangel in Deutschland“ stellt Dr. Rainer Günther das System der kontrollierten Organspende nach einem Kreislauftod vor (cDCDD) und erläutert, wie es zur Problemlösung beitragen könnte.

Organspenden in Deutschland auf dem Tiefstand

Welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit eine Organspende möglich wird? Warum fehlen in Deutschland so viele Spendeorgane und wie lässt sich dieser Mangel beheben? Nach welchem System wird derzeit in Deutschland gespendet und welche Änderungen könnten hier helfen? Warum sind so viele Menschen in Deutschland gegen eine Organspende? Und wie wird die Verteilung der Organe geregelt?

Diese und weitere zentrale Fragen beantwortet der Transplantationsmediziner Dr. Rainer Günther in seinem Buch „Organmangel in Deutschland“. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf das Spendensystem in Deutschland und untersucht, nach welchen Regelungen mehr Transplantationen erfolgen können. Er richtet sich dabei an alle, die sich privat oder beruflich für die Organspende interessieren oder selbst betroffen sind und erklärt verständlich die Hintergründe des deutschen Organspendesystems. Dr. Günther zeigt auf, warum bisherige Maßnahmen zur Steigerung der Spenderzahlen nicht erfolgreich waren und vergleicht die Situation mit anderen europäischen Ländern. Dort hat die Einführung der kontrollierten Organspende nach Kreislauftod (cDCDD) zu signifikant höheren Spenderzahlen geführt. Obwohl diese Erfolge klar belegt sind, wird dieses Modell in Deutschland bisher von den Entscheidungsträgern abgelehnt.

Über den Autor

Dr. Rainer Günther ist Transplantationsbeauftragter Arzt am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und koordiniert als Transplantationsmediziner dort den Organspendeprozess für die Lebertransplantation. Seine Expertise und jahrelange Erfahrung in der Transplantationsmedizin fließen in sein Werk ein.

