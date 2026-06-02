Orient Art Studio wächst: Neuer Standort in Kreuzberg

Über 8.500 Teilnehmer und zwei Berliner Standorte: Das führende Mosaiklampen-Workshop-Konzept wächst weiter.

Berlin: Orient Art Studio eröffnet zweiten Standort und baut Deutschlands führendes Mosaiklampen-Workshop-Konzept weiter aus

Über 8.500 Teilnehmer, zwei Berliner Standorte und ein einzigartiges DIY-Erlebnis: Orient Art Studio zählt heute zu den bekanntesten Anbietern für Mosaiklampen-Workshops in Deutschland und erweitert sein Angebot nun um einen weiteren Standort in Berlin-Kreuzberg.

Berlin, Juni 2026 – Was als kreative Idee begann, hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten Mosaiklampen-Workshop-Konzepte Deutschlands entwickelt. Nach tausenden begeisterten Teilnehmern eröffnet Orient Art Studio seinen zweiten Berliner Standort in der Schlesischen Straße 37 in 10997 Berlin-Kreuzberg und reagiert damit auf die stetig steigende Nachfrage nach kreativen Freizeitangeboten, Team-Events und besonderen Erlebnisgeschenken.

Orient Art Studio gehört zu den ersten spezialisierten Anbietern für orientalische Mosaiklampen-Workshops in Deutschland und hat das traditionsreiche Kunsthandwerk einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Mittlerweile haben bereits über 8.500 Gäste ihre eigene Mosaiklampe gestaltet und dabei die Verbindung aus Kreativität, Entspannung und orientalischer Handwerkskunst erlebt.

Der neue Standort in Kreuzberg ergänzt den bestehenden Berliner Workshop-Standort und ermöglicht es dem Unternehmen, noch mehr Teilnehmern flexible Termine und zusätzliche Workshop-Kapazitäten anzubieten. Besonders gefragt sind die Workshops bei Freundesgruppen, Paaren, Familien, Touristen sowie Unternehmen, die nach außergewöhnlichen Team-Events suchen.

Ein kreatives Erlebnis mit bleibendem Erinnerungswert

Im Gegensatz zu klassischen Bastelkursen gestalten die Teilnehmer im Orient Art Studio innerhalb von 2 Stunden und 15 Minuten ihre eigene funktionsfähige Mosaiklampe. Dabei stehen zahlreiche Farben, Mosaiksteine und Perlen zur Auswahl, sodass jedes Werkstück zu einem echten Unikat wird.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer werden Schritt für Schritt durch den gesamten Gestaltungsprozess begleitet und können ihre fertige Lampe anschließend direkt mit nach Hause nehmen.

Der Trend zu kreativen Freizeitaktivitäten wächst

Während digitale Freizeitangebote immer stärker zunehmen, wächst gleichzeitig der Wunsch nach analogen Erlebnissen und kreativen Auszeiten. Genau hier setzt das Konzept von Orient Art Studio an. Die Workshops bieten einen bewussten Ausgleich zum Alltag und schaffen einen Raum für Kreativität, Entschleunigung und gemeinsames Erleben.

Mit seinem orientalischen Ambiente, professioneller Betreuung und hochwertigen Materialien hat sich Orient Art Studio innerhalb kurzer Zeit als feste Größe im Bereich kreativer Workshops etabliert und zählt heute zu den führenden Anbietern für Mosaiklampen-Workshops in Deutschland.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten:

Website: https://orientartstudio.de

Workshop-Modelle: https://orientartstudio.de/workshop-modelle-im-ueberblick/



Terminbuchung: https://orientartstudio.de/#appointment

Pressekontakt

Orient Art Studio

Schlesische Straße 37

10997 Berlin

E-Mail: info@orientartstudio.de

Orient Art Studio gehört zu den ersten spezialisierten Anbietern für Mosaiklampen-Workshops in Deutschland und hat bereits über 8.500 Teilnehmer begeistert. Mit zwei Standorten in Berlin bietet das Unternehmen kreative DIY-Erlebnisse, bei denen Gäste ihre eigene orientalische Mosaiklampe gestalten. Das Konzept verbindet traditionelles Handwerk, hochwertige Materialien und ein authentisches Ambiente zu einem besonderen Workshop-Erlebnis.

Kontakt

Orient Art Studio

Ferhat Eyyup Taskin

Hauptstraße 80

12159 Berlin

01784686319



https://orientartstudio.de/

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