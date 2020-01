Originell und vielseitig: die Kletter-Brille von HUCK

Die Kletterbrille von HUCK-Seiltechnik ist der Hingucker auf jedem Spielplatz und garantiert Abenteuer für Groß und Klein

Augen auf und ab ins Abenteuer mit der Kletter-Brille von HUCK. Die Kletter-Brille ist das absolute Highlight auf jedem Spielplatz und besticht durch ihre Vielseitigkeit und Originalität. Groß und Klein sind begeistert von der Kletter-Brille, die durch Netze, Kletterleitern und Hängematten sowohl zum Klettern und Toben einlädt als auch Raum für kurze Ruhepausen bietet.

Die Kletter-Brille ist perfekt für Kinder ab 6 Jahren geeignet und bietet viele Anreize der Kreativität freien Lauf zu lassen, da sie sich auf unterschiedlichste Art und Weise bespielen lässt. Das fördert sowohl die motorischen Fähigkeiten der Kinder wie zum Beispiel die Balance und Visuomotorik als auch die geistigen, da die Kinder beim Spielen immer neue Fantasiewelten kreieren können.

Die Kletter-Brille ist eine echte Innovation in Sachen Spielgeräte und ist sowohl auf öffentlichen Spielplätzen als auch in Schulen ein absoluter Magnet. Zudem ist sie nachhaltig, langlebig und sicher, sodass uneingeschränkter Spielspaß garantiert ist.

Wie bei allen Produkten von HUCK basiert auch die Kletter-Brille auf dem bewährten HUCK Qualitätsniveau, ist montagefreundlich und erfüllt die europäischen Sicherheitsvorschriften und TÜV-Vorgaben. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Kletternetz-Produktion ist HUCK-Seiltechnik der Experte in Sachen Spielgeräte. So vertrauen Kunden aus aller Welt der HUCK Qualität „made in Germany“.

Nähre Informationen zu unser Kletter-Brille erhalten Sie auf unserer Website und in unserem neuen Blätterkatalog.

Wer ein individuelles Beratungsgespräch wünscht, wählt ganz bequem die 06443 83110 und kann sich vorab auf der Website informieren: https://www.huck-seiltechnik.de

HUCK – Der kompetente Partner für Ihre Ideen

Seit mehr als 50 Jahren arbeitet das Unternehmen an Netz- und Seilprodukten für unterschiedlichste Branchen. Ob im Sport, am Bau, in der Industrie oder im Spiel- und Freizeitsektor: Der Seiltechnik-Hersteller bietet garantierte Qualität, die wartungsfrei und langlebig ist. Dabei ergibt sich die gute Haltbarkeit der Geräte aus den hohen Qualitätsanforderungen. Alle Produkte sind montagefreundlich und erfüllen die europäischen Sicherheitsvorschriften und TÜV-Vorgaben.

