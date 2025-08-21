Ostangler Brandgilde VVaG und LSH Versicherung VVaG haben fusioniert

Neuer mittelständischer Versicherer mit über 80 Mio. Euro Prämienvolumen

Kappeln, 21. August 2025 – Die Ostangler Brandgilde VVaG und die LSH Versicherung VVaG geben ihre Fusion bekannt. Daraus geht ein mittelständischer Versicherer mit über 80 Millionen Euro Prämienvolumen hervor. Das neue Unternehmen mit Hauptsitz in Kappeln firmiert künftig unter dem Namen Ostangler Brandgilde VVaG. Es bietet ein breites Produktspektrum in den Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Cyber- und Technische Versicherungen. Die Fusion ist eine strategische Antwort auf die zunehmenden Herausforderungen im Versicherungsmarkt.

„Die Ursprünge der Ostangler Brandgilde reichen bis in die Zeit der Französischen Revolution zurück – gegründet in einer Phase des gesellschaftlichen Wandels und getragen vom Gedanken der gemeinschaftlichen Absicherung. Mit dem Zusammenschluss stärken wir unsere Position als unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen wollen wir das Portfolio erweitern, schneller auf Marktveränderungen reagieren und weiterwachsen – in Deutschland und in Österreich“, erklärt Jens-Uwe Rohwer, Vorstand der Ostangler Brandgilde.

Mit knapp 200 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Kappeln und am Standort in Fallingbostel verfügt die neue Gruppe über starke Strukturen. Der Standort Fallingbostel wird künftig weiter ausgebaut. Die dort ansässige LSH Vertriebs AG wird weiterhin unter der Marke LSH agieren und diese gezielt im Markt positionieren. Insgesamt bleibt die Historie und Markenidentität beider Häuser erhalten.

Der Vorstand der Ostangler Brandgilde – bestehend aus Jens-Uwe Rohwer und Andreas Schmid – wird künftig durch Michael Riecke verstärkt. Michael Riecke übernimmt insbesondere Verantwortung für die EDV/IT und den Standort Fallingbostel. Jens-Uwe-Rohwer und Andreas Schmid behalten ihre bisherigen Ressortverantwortungen.

Mit der Eintragung der Fusion scheidet Stephan Schinnenburg, Vorstandsvorsitzender der bisherigen LSH Versicherung VVaG, aus dem aktiven Vorstand aus. Er bleibt dem Unternehmen jedoch interimsweise in beratender Funktion verbunden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Die Aufsichtsgremien wurden im Rahmen der Fusion ebenfalls erweitert: Die bisherigen Mitglieder der Ostangler Brandgilde werden durch drei Vertreter der LSH ergänzt – Oliver Drewes, Prof. Dr. Müller-Reichart und Michael Semder verstärken den Aufsichtsrat. Und fünf Personen aus dem Mitgliederkreis der LSH sind nun Teil der Mitgliedervertreterversammlung.

„Die Vorstände und auch die Aufsichtsräte haben stets sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Das lag auch an der juristischen Führung durch Rechtsanwalt Dr. Axel Wehling“, erklärt Jens-Uwe Rohwer.

Zur neuen Gruppe gehören außerdem rund 15 Tochtergesellschaften, die sich auf die Vermittlung von Versicherungsprodukten spezialisiert haben. Zusätzlich zum eigenen Prämienvolumen vermittelt das Unternehmen jährlich rund 50 Millionen Euro an Partnergesellschaften. Die Solvabilitätsquote (SCR) des neuen Versicherers liegt stabil über 300.

Die solide Kapitalausstattung, eine erweiterte Produktpalette und optimierte Organisationsstruktur bilden die Basis für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Versicherungsumfeld. „In einem zunehmend komplexen Marktumfeld können kleinere Anbieter kaum noch Schritt halten – weder technologisch noch regulatorisch. Die Fusion sichert uns nicht nur den Zugang zu neuen Ressourcen, sondern ermöglicht stabile, zukunftsfähige Strukturen für unsere Mitglieder, Kunden und Vermittler“, sagt Rohwer.

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. Das Unternehmen ist seit 2019 klimaneutral gestellt und trägt mit seinen gelebten Werten sowie Leistungen zum Klimaschutz bei.

Firmenkontakt

Ostangler Brandgilde VVaG

Jens-Uwe Rohwer

Flensburger Straße 5 5

24376 Kappeln

Tel.: +49 (0)151-68862395



http://www.ostangler.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: AdobeStock_1323960956