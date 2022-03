Osterferien 2022: Die Auslastung der beliebtesten deutschen Küstenregionen

Bremen, 11. März 2022. In vielen Bundesländern beginnen die Osterferien bereits in einem Monat. Nach den Jahren der Pandemie ist die Sehnsucht nach Erholung größer denn je und der Osterurlaub für viele Menschen die erste unbeschwerte Reise ohne weitreichende Corona-Beschränkungen.

Die Küsten der Nordsee und Ostsee gehören seit vielen Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen im Inland. Die meisten Urlauber haben ihren Aufenthalt bereits gebucht und bestätigen die ungebrochene Beliebtheit der deutschen Küsten auch in diesem Jahr. Doch wo wird es besonders voll und wo kann ich auch jetzt noch Ferienwohnungen finden? Und auf welcher Promenade kann ich in Ruhe schlendern?

Das Onlineportal Traum-Ferienwohnungen hat die deutschen Küstenregionen in den Fokus genommen und die Auslastung der Ferienunterkünfte an den beiden beliebtesten Urlaubswochen um Ostern ermittelt.

Die Unterschiede sind groß: In Kalenderwoche 15 weisen die Ostfriesischen Inseln eine Auslastung von 73% auf, während die Nordfriesischen Inseln bei 60% liegen. Die geringste Auslastung der Nordseeinseln hat Nordstrand mit 46%. Dem gegenüber steht Langeoog als Spitzenreiter mit 90%.

Sylt gilt weithin als die beliebteste Nordseeinsel. Doch bei der Auslastung an Ostern liegen die sieben Ostfriesischen Inseln deutlich vor Sylt. Eine sehr viel größere Auswahl an Ferienunterkünften finden Unentschlossene noch auf den Ostseeinseln, hier liegt die Auslastung zwischen 40% und 51%.

Auf dem Festland sind die Regionen Halbinsel Eiderstedt (64%) sowie die Kieler Bucht (63%) besonders gut gebucht. Schlusslichter sind dagegen die Flensburger Förde (39%) und Fischland-Darß-Zingst (42%).

Wer jetzt noch nicht gebucht hat, sollte sich beeilen: „Gerade in den Regionen mit geringer Auslastung sehen wir einen starken Endspurt. Usedom hat aktuell mit 40% zwar die geringste Auslastung, konnte in den letzten 14 Tagen jedoch mit dem höchsten Wachstum (+23,4%) punkten“, kommentiert Ruud Smeets, Geschäftsführer von Traum-Ferienwohnungen.

„Ein überdurchschnittliches Wachstum in den letzten 14 Tagen sehen wir ebenso an der Mecklenburgische Ostseeküste (+22,6%) und Rügen (+20,5%)“, so Smeets weiter.

Eine Übersicht mit allen Ergebnissen (inkl. Einbettungscodes) der Analyse finden Sie hier: https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/osterferien-2022-die-auslastung-der-beliebtesten-deutschen-kuestenregionen/

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Firmenkontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

presse@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Pressekontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

gattung@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.