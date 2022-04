Osterferien in der Erlebniswelt Feengrotten

Feenomenale Ausflugstipps

Die Ferien stehen an und schon stellt sich die Frage, was unternommen werden kann. In Saalfeld gibt es jede Menge Ausflugstipps in den Osterferien. Es warten spannende, actionreiche oder auch erholsame Ideen für die ganze Familie.

Die Ferien starten mit einem echten Highlight – die Eröffnung des Abenteuerwaldes Feenweltchen. In diesem Jahr finden die Gäste wieder einen einzigartigen Ort, um eine schöne Zeit verbringen und Besonderes erleben zu können. Die Anderswelt hat täglich von 09:30 bis 19:00 Uhr geöffnet. Am 17. April lädt die Fee um 13:00 Uhr zu einem FEEnomenalen Ausflug durch das Feenweltchen ein. Verkleidet als Elfe oder Troll lauschen die kleinen Gäste tollen Geschichten, toben im Trollhaus oder erklimmen das Feenwipfelschloss. Spannende Aufgaben, Basteleien und ein Rundgang mit der Fee gehören ebenso dazu wie das gemeinsame Kaffeetrinken.

Lichtlein an und los geht“s in die funkelnde Untertagewelt der Feengrotten. Ausgestattet mit Zwergenumhang und Grubenlampe geht es für unsere Kleinen (4 – 9 Jahre) und deren Begleiter zu einer spannenden Entdeckungstour in das ehemalige Bergwerk. Täglich finden drei Kinderführungen um 11:00, 13:00 und 14:00 Uhr statt. Für größere Kinder ab 8 Jahren werden jeweils am Donnerstag und Samstag spannende Taschenlampentouren angeboten. Mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher den schwarzen Alaunschiefer abbauten.

Für Kinder von 0 bis 9 Jahren bietet sich auch ein Aufenthalt im Heilstollen an. Bei einer Gesunden Stunde kann man die wohltuende Atmosphäre unter Tage nutzen und die Zeit mit seinem Kind ganz intensiv genießen. Groß und Klein können auf einer Liege Platz nehmen oder frei im Heilstollen umhergehen. Sie wird Dienstag bis Sonntag von 16:15 bis 17:15 Uhr angeboten.

Wer es sportlicher mag, kann an einer Wanderung durch den Stadtwald mit dem Förster teilnehmen. Bei der Ferienwanderung am 12. April lernen Familien mit Spiel und Spaß die heimischen Pflanzen und Tiere kennen. Gemeinsam mit dem Revierförster entdecken sie ab 14:00 Uhr die Geheimnisse des Waldes und werden zu echten Naturexperten.

Die Sinne werden bei der Nachtwanderung am 16. April ab 20:30 Uhr geschärft. Bei dieser geheimnisvollen Reise entdecken Familien den Stadtwald bei Mondschein.

Amsel, Drossel, Fink und Star heißt es am 24.04. zur Vogelstimmenwanderung im Bergfried Park. Gemeinsam mit einem erfahrenen Vogelkundler entdeckt man die heimische Vogelwert und erfährt hierbei viel Wissenswertes über das Leben und Überleben unserer Vögel.

Alle Termine auf einen Blick:

Täglich11:00 + 13:00 + 14:00 Uhr Kinderführung in den Feengrotten

Di – So16:15 Uhr Gesunde Stunde für Kinder im Heilstollen

12.04.14:00 Uhr Ferienwanderung mit dem Förster

14.04.17:30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

16.04. 20:30 Uhr Nachtwanderung mit dem Förster

16.04.17:30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

17.04.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug im Feenweltchen

21.04.17:30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

23.04.17:30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

24.04. 9:30 Uhr Vogelstimmenwanderung

Für alle Angebote empfehlen wir eine telefonische Reservierung.

Informationen und Reservierungen:

Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 kundenservice@feengrotten.de www.feengrotten.de

