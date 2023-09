Outbank bringt Banking-App für Windows auf den Markt

Die Lösung für persönliches Finanzmanagement nun auch für Windows 11-Nutzer via Amazon Appstore-App verfügbar

Vilshofen, 19. September 2023 – Der Finanzapp-Anbieter Outbank hat seine preisgekrönte Banking-App für Windows-Rechner auf den Markt gebracht. Die Multibanking- und Haushaltsbuch-Lösung unterstützt Kunden seit 2005, alle Finanzen sicher in einer App zu verwalten und ermöglicht eine optimale Übersicht über Fixkosten, Budgetplanung und Verträge.

Outbank für Windows wurde basierend auf der Android-Version entwickelt und nutzt das innovative Windows 11-Subsystem für Android (WSA), um die App auf Laptops und Desktop-PCs zur Verfügung zu stellen.

„Wir freuen uns unglaublich, den vielen Kundenstimmen, die sich unser Produkt für Windows gewünscht haben, endlich eine entsprechende Lösung zur Verfügung stellen zu können“, sagt Christian Geier, Geschäftsführer der Outbank GmbH.

„Anwender auf allen Geräten bei ihren Finanzen zur Seite zu stehen, egal was für ein Betriebssystem sie haben, ist etwas, das uns schon lange am Herzen lag und nun endlich möglich ist“, so Christian Geier weiter.

Features im Überblick

Die Outbank-App für Windows umfasst alle Funktionen, die es auch für die mobilen Versionen gibt: Konten- und Vertragsverwaltung, In-App-Überweisungen, Budgets sowie Privacy by Design.

Alle Konten in einer App: Outbank hilft Finanzen optimal im Blick zu behalten – dafür sorgen unter anderem die über 4.500 nationalen und internationalen Banken und Bezahlservices wie Kreditkarten, Bonuskarten, Wertpapierdepots und andere digitale Dienste, aus denen der Nutzer seine Konten wählen kann.

Überweisen und Geld anfordern: Nicht nur einfache Überweisungen lassen sich in der Outbank-App sicher durchführen: Neben Terminüberweisungen und Daueraufträgen sind auch Echtzeitüberweisungen sowie Zahlungen via QR-Code möglich.

Auswertungen und Budgets: Das Reporting veranschaulicht via Kategorien und Schlagworten, wofür Geld ausgegeben wird und in welchen Bereichen Ausgaben optimiert werden können, während Budgets eine einfache und individuelle Planung der Ausgaben ermöglichen.

Privatsphäre by Design: Die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzerdaten hat bei Outbank immer oberste Priorität. Outbank sorgt deswegen auch auf Windows dafür, dass Finanzdaten verschlüsselt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch eine Datenspeicherung auf externen Servern findet nicht statt.

Ein Abo für alle Geräte: Damit Outbank egal wo zur finanziellen Freiheit helfen kann, ist es möglich die App auf allen Plattformen (iOS / macOS / Android / Windows / Amazon FireOS) mit nur einem Abo zu nutzen. Dazu muss das Outbank-Abo mit einer Outbank-ID verknüpft werden. Bestehende Daten können zudem einfach auf ein Windows-Gerät und zurück übertragen werden.

Systemvoraussetzungen

Für die Windows-Version wird ein Gerät mit Windows 11 und mindestens 8 Gigabyte RAM benötigt. Außerdem muss die Amazon Appstore-App installiert und eingerichtet sein.

Weiterführende Informationen

Outbank-Website: https://outbankapp.com/de/

Installationshilfe: https://help.outbankapp.com/de/kb/articles/wie-kann-ich-die-outbank-app-auf-meinem-windows-ger-t-installieren

Abo-Informationen: https://help.outbankapp.com/de/outbank-abo-4

Outbank ist eine der führenden Apps für persönliches Finanzmanagement auf dem deutschen Markt. Seit 2005 unterstützt die App ihre Nutzer dabei, Klarheit über die eigene Finanzlage zu erhalten. Nutzer sollen durch Outbank Sparpotentiale bei ihren Ausgaben identifizieren und Alternativen zu teuren Verträgen und Abos erhalten. Schwerpunkt der App liegt auf der übersichtlichen Darstellung von Finanzdaten eines Nutzers aus über 4.500 angebundenen Finanzinstituten. Heute bietet Outbank seine preisgekrönte Finanzmanagement-App für Windows- und Mac-Computer sowie Android- und iOS-Geräte.

