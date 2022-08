OutSystems auf der Forbes-Liste „Cloud 100“ für 2022

Frankfurt am Main, 10. August 2022. OutSystems, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Anwendungsentwicklung auf Low-Code-Basis, ist in die Forbes-Liste „Cloud 100“ für 2022 aufgenommen worden – das ultimative Ranking der 100 besten Private-Cloud-Unternehmen der Welt, das Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners und Salesforce Ventures veröffentlicht.

„Unsere Aufnahme in die Forbes-Liste ,Cloud 100′ das zweite Jahr in Folge ist Zeugnis des außerordentlichen Mehrwerts, den unsere Kunden durch den Einsatz von OutSystems bei ihrer Cloud-Transformation erzielen“, erklärt Paulo Rosado, Gründer und CEO von OutSystems. „Der Druck, geschäftskritische Anwendungen in der Cloud zu liefern, war nie größer und ein Hochleistungs-Entwicklungsansatz ist dafür essenziell. Wir sind äußerst stolz auf die Arbeit, die unser Team leistet, um einige der weltweit innovativsten Unternehmen bei der Entwicklung von Software zu unterstützen, die ihnen bei der Bewältigung der größten Unternehmensherausforderungen hilft.“

Weitere Informationen

Weitere Details finden sich in der englischsprachigen Pressemitteilung.

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, jedem Unternehmen Innovationen mithilfe von Software zu ermöglichen. Die Hochleistungs-Low-Code-Applikationsplattform von OutSystems gibt technologischen Vorreitern und Entwicklern die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihre eigenen geschäftskritischen Anwendungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

Das Netzwerk des Unternehmens umfasst über 600.000 Community-Mitglieder, mehr als 400 Partner sowie aktive Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen. OutSystems ist bekannt als „The #1 Low-Code Platform“® und wird von Analysten, IT-Führungskräften, Geschäftsführern und Entwicklern auf der ganzen Welt als Marktführer anerkannt. Einige der bekanntesten Marken setzen auf OutSystems, um große Ideen in Software umzusetzen, die ihre Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft voranbringen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

Firmenkontakt

OutSystems GmbH

Andrea Ponzelet

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 69 505047213

andrea.ponzelet@outsystems.com

http://www.outsystems.com

Pressekontakt

Phronesis PR GmbH

Nadine Mörz

Alfred-Nobel-Straße 9

86156 Augsburg

+49 821 444800

outsystems@phronesis.de

http://www.phronesis.de