OutSystems ernennt Mark Quigley zum neuen Chief People Officer

Ehemaliger EMC-Manager mit starker Erfolgsbilanz in der Führung von Teams in Zeiten globalen Wachstums und Wandels

Frankfurt, 21. Juni 2022. OutSystems, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Low-Code-Entwicklung, hat den ausgewiesenen Technologiebranchenkenner Mark Quigley zum neuen Chief People Officer ernannt. Er wird die HR- und Change-Management-Strategie für das OutSystems-Team mit mehr als 1.700 Mitarbeitern an 13 Standorten in 87 Ländern sowie einer zunehmenden Anzahl global und hybrid arbeitender Mitarbeiter leiten.

Als erfahrene Führungskraft im Bereich Enterprise-Technologie führt Quigley Unternehmen seit mehr als 20 Jahren durch schnelle Wachstums- und Transformationsphasen. Dabei hatte er Führungspositionen bei EMC, Nuance, Acoustic und PTC inne. Während zwei Jahrzehnten in verschiedenen Führungspositionen bei EMC war Quigley unter anderem als SVP of HR für die Talentakquise sowie die Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung zuständig. Daneben war Quigley auch als Executive Sponsor der Foren für Diversity and Women Leadership des Unternehmens tätig.

Weitere Informationen

Weitere Details finden sich in der englischsprachigen Pressemitteilung.

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, jedem Unternehmen Innovationen mithilfe von Software zu ermöglichen. Die Hochleistungs-Low-Code-Applikationsplattform von OutSystems gibt technologischen Vorreitern und Entwicklern die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihre eigenen geschäftskritischen Anwendungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

Das Netzwerk des Unternehmens umfasst über 600.000 Community-Mitglieder, mehr als 400 Partner sowie aktive Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen. OutSystems ist bekannt als „The #1 Low-Code Platform“® und wird von Analysten, IT-Führungskräften, Geschäftsführern und Entwicklern auf der ganzen Welt als Marktführer anerkannt. Einige der bekanntesten Marken setzen auf OutSystems, um große Ideen in Software umzusetzen, die ihre Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft voranbringen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

