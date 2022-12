P2E Gaming Token im Vergleich: Rate That Crypto vs Axie Infinity

Mit dem Aufkommen des Metaversums Ende 2021 sahen viele Projekte in digitalen Universen den perfekten Weg, um mit der Entwicklung von Online-Spielen zu beginnen. Dies ermöglichte es ihnen auch, die gesamte Spieleindustrie zu revolutionieren, indem sie einen einzigen Mechanismus einführten, nämlich P2E.

P2E steht für Play to Earn. Dieses Modell wurde erst in dem kürzlich entwickelten, auf der Blockchain-Technologie basierenden Spiel möglich, bei dem die Nutzer das Spiel spielen und Belohnungen erhalten können.

Bislang kannten die Spieler nur die Anforderung, für das Spielen zu bezahlen. Noch nie zuvor wurden Nutzer für das Spielen von Spielen bezahlt, und so trieb dieses Modell Massen von Menschen zu den neuen Projekten.

Spielplattformen wie Rate That Crypto ($RTC) und Axie Infinity ($AXS) bieten ihren Nutzern ein außergewöhnliches Spielerlebnis, indem sie ihre Abenteuer tokenisieren.

Obwohl Axie Infinity bereits etabliert ist, bevorzugen viele Krypto-Nutzer, die gerne spielen, lernen und verdienen möchten, aus verschiedenen Gründen die Rate That Crypto-Plattform.

Heute wollen wir uns zwei Projekte ansehen, die P2E-Funktionen anbieten, und eines empfehlen, das ein guter Startpunkt für alle sein könnte, die auf Blockchain-Gaming umsteigen und versuchen möchten, in ihrer Freizeit mit Spielen Geld zu verdienen.

Axie Infinity ($AXS)

Axie Infinity ermöglicht es den Spielern, einen Teil des Spiels zu kontrollieren und zu leiten. Indem sie spielen, können sie AXS-Marken verdienen, mit denen sie die Geschicke des Spiels beeinflussen können.

Während des Spiels sammeln die Nutzer Kreaturen und lassen sie in Kriegen gegeneinander antreten. Sie werden mit Krypto-Tokens belohnt, wenn sie Monster bekämpfen und Aufgaben erfüllen. Ihre Axie NFTs sind ihr Eigentum und sie können sie mit Gewinn verkaufen.

Axie Infinity nutzt Ronin, eine Sidechain, die hilft, Transaktionskosten und Latenzzeiten zu reduzieren, um auf der Ethereum-Blockchain zu operieren. Die Wirtschaft im Spiel verwendet daher Ethereum-basierte Kryptowährungen.

Auch Achsen können gezüchtet werden, so dass Sie potenziell stärkere Teams bilden und mehr NFTs erzeugen können, die Sie auf dem Markt verkaufen können.

Kürzlich verlor Axie Infinity 620 Millionen Dollar in Kryptowährungen, nachdem ein Team bösartiger Angreifer das Ronin-Netzwerk gehackt hatte.

Der Ronin-Hack ist jedoch nur eine Seite eines nicht nachhaltigen Krypto-Modells. Das erste Problem sind die In-Game-Token.

Axies können mit Hilfe von $SLP-Tokens erschaffen werden, von denen es keine Begrenzung für die Anzahl gibt. Im Wesentlichen werden Axies gezüchtet, um mehr $SLP zu erzeugen, was die Inflation zu einem wichtigen Bestandteil der Spielmechanik macht.

Außerdem senkte die Plattform den für die Zucht von Axies erforderlichen Betrag auf zwei Token, um mehr Spieler anzuziehen. Der Nachteil ist, dass neue Spieler mehr NFTs und SLPs produzieren, was zu einer digitalen Hyperinflation führt.

Rate That Crypto ($RTC)

Das Rate That Crypto-Ökosystem bietet den Nutzern Token als Gegenleistung für das Lernen und Spielen. Spieler verwenden Punkte, um eine grundlegende Vorhersage, bullish oder bearish, gegen ihre Lieblings-Krypto-Projekte mit Live-Kursdaten über ein bestimmtes Zeitfenster zu platzieren.

Die Punkte der Benutzer werden multipliziert, wenn ihre Vorhersagen richtig sind. Sie verlieren jedoch ihre eingesetzten Punkte, wenn ihre Vorhersagen falsch sind.

Der Punktemultiplikator richtet sich nach dem gewählten Zeitraum, und die Spieler wetteifern während der monatlichen Saison um den Aufstieg in der Rangliste. Die 100 besten Spieler auf der Rangliste erhalten einen prozentualen Anteil am Preispool, der ihnen jeden Monat Tausende von Dollar einbringen kann.

Der Preispool wird aus mehreren Quellen generiert, einschließlich der Zuteilung von $RTC-Token, Steuern, die sich aus den Kauf- und Verkaufssteuern des $RTC-Tokens ergeben, Werbeeinnahmen, usw.

Das Spielen auf der Rate That Crypto-Plattform ist völlig kostenlos. Sie müssen kein Geld ausgeben oder Krypto schürfen, um die Punkte zu erwerben, aber Sie müssen etwas im Gegenzug geben – nur Ihre Zeit oder Aufmerksamkeit.

Rate That Crypto bietet seinen Nutzern auch eine unterhaltsame Möglichkeit, das faszinierende Universum der Blockchain zu entdecken. Es ist ein einfacher, unterhaltsamer und risikofreier Weg, kostenlose Krypto-Assets zu erwerben. Erfahren Sie, was dieses Projekt auf dem Kryptomarkt auszeichnet und erhalten Sie kostenlose Token und NFTs als Belohnung.

Darüber hinaus plant Rate That Crypto eine eingebaute Geldbörse für Nicht-Kryptoanleger, die den Mainstream nahtlos in Web3 einbindet, so dass sie mit der Einrichtung einer Geldbörse und der Sicherung ihrer Kryptowährung vertraut werden.

Der nächste beste P2E-Token, den man jetzt kaufen kann, ist Rate That Crypto. Zum Teil wegen seiner einzigartigen Anwendungsfälle und der kommenden Vorverkaufsphase seines nativen Tokens, $RTC. Vorverkaufspreise sind in der Regel viel niedriger als der endgültige Listenpreis; sie bieten größere Möglichkeiten für größere Gewinne.

Das Team führt derzeit einen Vorverkauf des Tokens durch, der es Investoren ermöglicht, $RTC-Token für weniger Geld zu erhalten. Wenn Sie jetzt in den Token investieren, haben Sie einen fairen Vorteil, um bei der Markteinführung einen Gewinn zu erzielen.

