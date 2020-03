Pack4Food24.de als zuverlässiger Partner für Außerhausverpackungen und EInweggeschirr

Der Verpackungsspezialist unterstützt Gastronomen, Imbissbetreiber, Caterer, usw. bei ihrer Umorientierung und Stärkung des Außerhausgeschäfts.

Die Welt befindet sich in einer unbekannten Krise mit ebenso ungewissem Ausgang. Zahlreiche Unternehmen sind von Schließungen und Einschränkungen betroffen, und befinden sich längst im reinen Existenzkampf.

Auch die Gastronomie und Hotellerie ist schwer getroffen, denn vielerorts gelten strenge Regeln bei den Öffnungszeiten, oder die Gästebewirtung vor Ort wurde bereits gänzlich eingestellt. Es gilt also Umsatz zu sichern und Kunden zu behalten, so dass innovative Ideen gefragt sind.

Zahlreiche Restaurants, Imbissbetriebe, Fleischereien, Bäckereien, usw. suchen ihr Weiterbestehen in einem verstärkten Abhol- und Lieferservice. Der Außerhausverkauf wird der Rettungsanker für die eigene Existenz, und natürlich benötigt man dafür auch praktische und passende Service- und Imbissverpackungen für die Mitnahme und den sicheren Transport der Speisen vom bzw. zum Kunden.

Längst geht es nicht mehr nur darum einfach einen Anbieter für derartige Einwegverpackungen zu finden, dieser muss natürlich auch leistungs- und lieferfähig sein, denn das Wegbrechen der Produktions- und Lieferwege ist offensichtlich. Mit Pack4Food24.de steht den Gastronomen und gastronomischen Unternehmern ein Partner zur Seite, der auf das leistungsfähige Netzwerk der Ragaller Gruppe Deutschland zugreifen kann. Hier arbeiten die Teams an den Standorten Magdeburg, München, Hamburg und Ronneburg intensiv an der Warendisposition und Nachschubsicherung, um den Kunden durch eine der schwersten Zeiten seit dem 2. Weltkrieg zu helfen.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

