Pack4Food24.de – Gastronomiebedarf einfach online bestellen

Das Onlinebestellen ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken, da wundert es nicht, dass auch im geschäftsübergreifenden Handel, dem sogenannten B2B, ein immer stärkeres E-Commerce Streben der Unternehmen aufkommt.

Gerade im Bereich der Gastronomie, Hotellerie oder des Lebensmittelhandels bringt die Möglichkeit des Onlinebestellens zahlreiche Vorteile mit sich. Der Restaurantbesitzer oder Imbissbetreiber, aber auch der Bäcker, Metzger oder Einzelhändler kann seinen Unternehmensbedarf planen wann er möchte, und direkt online bestellen. Gerade bei Gastronomen entfällt auch das schwierige Planen der logistischen Möglichkeiten des Großmarkteinkaufs, wenn z.B. platzraubende Verpackungen, Hygieneprodukte oder Reinigungsmittel direkt zur Lieferung ins Geschäft online bestellt werden können.

Genau für diesen speziellen Bereich des Gastronomie-, Hotellerie-, Imbiss- und Unternehmensbedarfs hat sich das B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH aus Hermsdorf bei Magdeburg aufgestellt. So können auf Pack4Food24.de schnell und einfach eine Vielzahl praktischer Verpackungen und innovativer Servicelösungen, aber auch qualitative Produkte für die Betriebs- und Kundenhygiene online bestellt werden.

Darüber hinaus erhalten die Gastronomen, Hoteliers, Imbissbetreiber und Einzelhändler auch immer Informationen zu neuen Produkten oder den Entwicklungen am Markt. Zudem bietet Pack4Food24 auch die Möglichkeit an, zahlreiche der eingesetzten Produkte, wie z.B. Servietten, Tragetaschen, Pizzakartons, Trinkbecher, Snackboxen, u.v.m. auch individuell mit dem eigenen Unternehmensdesign oder entsprechenden Werbebotschaften bedrucken zu lassen.

Das B2B Bestell- und Informationsportal Pack4Food24.de ist der beste Beweis, dass der professionelle E-Commerce auch im B2B Handel angekommen ist.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Bei Pack4Food24 kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

