Pädia – zehn Jahre Partner für die Kindergesundheit

Sichere Präparate für jedes Kindesalter

Heppenheim, 21. Juli 2025 – Zehn Jahre waren mehr als ausreichend für das Familienunternehmen Pädia GmbH, um sich mit wirksamen, einfach anzuwendenden und rezeptfreien Arzneimitteln für Kinder einen festen Platz in Apotheken zu erarbeiten. Ein breites Produktportfolio in den Bereichen Magen-Darm, Haut, Erkältung, Vitamine und Mama hält die OTC-Marke auf Wachstumskurs: Über die vergangenen fünf Jahre konnte Pädia seinen Umsatz verdreifachen, auf 30 Millionen Euro im Jahr 2024. Zusammen mit InfectoPharm bietet Pädia maßgeschneiderten Service für Apotheken und Hebammen. „Mit einem abgerundeten pädiatrischen Gesamtkonzept, wirksamen Präparaten und praxisnahen Fortbildungen stärkt Pädia die Kompetenz in der Beratung und damit die Sicherheit in der Therapie. Und das für jedes Kindesalter“, bringt es Dr. Markus Rudolph, Geschäftsführer von Pädia, auf den Punkt.

Gesundheit von Anfang an

Husten, Bauchweh, Läuse – was brauchen Eltern, wenn sie eine Apotheke aufsuchen? Ob Säugling oder Schulkind, für die gängigen Indikationen bietet Pädia sanfte und wirksame Produkte. Eltern können sie sicher dosieren und einfach anwenden. Beliebt sind insbesondere die Carum Carvi Baby-Kümmelzäpfchen, die bereits ab Geburt anwendbar sind und die SanaCutan Basiscreme für die Basistherapie bei Neurodermitis. Zu den neuesten Ergänzungen zählt der Hustenstiller Quimbo, der durch seine periphere Wirkung direkt in den Atemwegen besonders gut verträglich ist. Und so handhabt es Pädia auch in Zukunft: Etablierten Präparaten für die Kindergesundheit folgen stetig weitere. Getreu dem Motto „Gesundheit von Anfang an“ versteht sich Pädia als verlässlicher Wegbegleiter von Familien, so finden auch Stillende dort hilfreiche Produkte.

Seit 2015 ist Pädia mit Sitz in Heppenheim eine hundertprozentige Tochter der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH.

Das Beste aus allen Welten – voneinander lernen im Dialog

Auch das fein abgestimmte Service- und Fortbildungsprogramm von Pädia trägt wesentlich zur Kindergesundheit bei, denn es stärkt die Beratungskompetenz in Apotheken und bei Hebammen.

Als Besonderheit findet sich auf allen pädiatrischen Fortbildungen ein Referententeam aus unterschiedlichen Fachgebieten, zum Beispiel Apothekerin, Hebamme oder Kinderarzt. Gemeinsam und gründlich erarbeiten sie medizinische Fragestellungen und diskutieren diese mit dem Fachwissen aus ihren jeweiligen Disziplinen. Hiervon profitieren die Lernenden.

„Pädia punktet mit diesem interdisziplinären Konzept“, vermittelt Tao Rohrer, Leiterin des OTC-Marketings und Verantwortliche für die Marke. „Die Teilnehmenden bestätigen uns immer wieder, wie praxisnah und relevant die Seminare für ihren Berufsalltag sind. Zudem ist das produktneutrale Fortbildungsangebot für Apotheken durch Apothekerkammern und für Hebammen durch Gesundheitsämter zertifiziert. Dies bürgt insbesondere für die wissenschaftliche Qualität der Fortbildungen.“

Weblinks

Über Pädia

Die Pädia GmbH entwickelt insbesondere Präparate für Kinder aus dem Bereich der Selbstmedikation. Nach dem Motto „Gesundheit – von Anfang an“ bietet Pädia bereits Präparate schon für Neugeborene und Säuglinge. Das Unternehmen mit Sitz in Heppenheim ist eine 100%ige Tochter von InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH.

www.paedia.de

