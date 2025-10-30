PädiaAkademie: Umfassendes Fortbildungsprogramm 2026 mit neuem Pädiatrie-Event

Heppenheim, 30. Oktober 2025 – Die PädiaAkademie erweitert ihr zertifiziertes Fortbildungsangebot für Apotheker und PTA im Jahr 2026 um ein besonders praxisnahes Highlight: Erstmals ergänzt das exklusive Pädiatrie-Event unter dem Motto „Perspektivwechsel“ das bestehende Programm. Es richtet sich speziell an zertifizierte Fachberater*innen Pädiatrie und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die pharmazeutische Betreuung von Kindern und Familien aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Neben dem neuen Pädiatrie-Event werden auch das stark nachgefragte Basisseminar „Fachberater*in Pädiatrie“ sowie das Schwerpunktseminar „Schwangerschaft und Stillzeit“ an mehreren Standorten angeboten. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich.

Neu 2026: Pädiatrie-Event „Perspektivwechsel“

Mit dem neuen zweitägigen Pädiatrie-Event „Perspektivwechsel“ lädt die PädiaAkademie alle zertifizierten Fachberater*innen Pädiatrie dazu ein, ihr Wissen zu vertiefen, aktuelle Themen zu diskutieren und sich interdisziplinär weiterzubilden. Das vielseitige Programm umfasst inspirierende Impulsvorträge, unter anderem von der renommierten Psychologin Prof. Dr. Sabina Pauen zur kindlichen Gehirnentwicklung, ebenso wie praxisorientierte Mindmap-Fortbildungen zu Themen wie AD(H)S und Schlafstörungen. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Workshops, die sich beispielsweise der Kommunikation mit Eltern und Kindern in der Apotheke widmen. Ein spannendes Abendprogramm mit Abendessen rundet das Wochenende ab. Fachberater*innen Pädiatrie können durch die Teilnahme am Pädiatrie-Event Fortbildungspunkte für ihre Rezertifizierung sammeln.

Für Interessierte, die noch nicht Fachberater*in Pädiatrie sind, ist das Basisseminar gedacht: Es bietet den optimalen Einstieg in die spezialisierte Beratung von Familien mit kleinen Kindern in der Apotheke.

Weiterbildung „Fachberater*in Pädiatrie“

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, weshalb die Beratung ihrer Eltern in der Apotheke anspruchsvoll und nicht einfach ist. Welche Präparate für sie geeignet sind und was für die Dosierung und Anwendung der verschiedenen pädiatrischen Arzneimittelformen gilt, darüber informiert umfassend das zweitägige Basisseminar „Fachberater*in Pädiatrie“. Vier praxisnahe Themenblöcke – Arzneimitteltherapiesicherheit, Magen-Darm-Erkrankungen, Hauterkrankungen und Erkältungen im Kindesalter – bilden die inhaltlichen Schwerpunkte. Dabei legt die PädiaAkademie besonderen Wert auf produktneutrale Inhalte und praxisnahe Fallbeispiele, die direkt im Apothekenalltag angewendet werden können.

Schwerpunktseminar „Schwangerschaft und Stillzeit“

Das ebenfalls zweitägige Seminar richtet sich an alle, die ihre Beratungskompetenz rund um die Arzneimitteltherapie in Schwangerschaft und Stillzeit stärken möchten. Ein interdisziplinäres Referententeam – bestehend aus Apothekerinnen, einer Hebamme, einer Gynäkologin und einem Kinderarzt – vermittelt fundiertes Wissen, rechtliche Grundlagen und wertvolle Praxistipps. Anschauliche Fallbeispiele und interaktive Diskussionen runden das Seminar ab und bereiten Teilnehmende gezielt auf die Herausforderungen in der Beratung vor.

Termine 2026

Basisseminar „Fachberater*in Pädiatrie“

7./8. Februar in Leipzig

28./29. März in München

5./6. September in Hannover

Schwerpunktseminar „Schwangerschaft und Stillzeit“

14./15. März in Hamburg

31. Oktober/1. November in Köln

14./15. November in Heidelberg

Pädiatrie-Event „Perspektivwechsel“

11./12. April in Berlin

6./7. Juni in Essen

Für alle Veranstaltungen werden Fortbildungspunkte bei der jeweils zuständigen Landesapothekerkammer beantragt.

Die Anmeldung ist ab sofort online möglich unter www.paediaakademie.de .

Über Pädia

Die Pädia GmbH entwickelt insbesondere Präparate für Kinder aus dem Bereich der Selbstmedikation. Nach dem Motto „Gesundheit – von Anfang an“ bietet Pädia Präparate schon für Neugeborene und Säuglinge. Das Unternehmen mit Sitz in Heppenheim ist eine 100%ige Tochter von InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH.

www.paedia.de

Firmenkontakt

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Maike Petersen

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7000



https://www.infectopharm.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.