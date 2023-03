Paessler AG verstärkt Management-Team mit Tobias Jaenchen und Thorsten Theuer

Monitoring-Experte treibt weltweites Wachstum voran

Nürnberg, Deutschland, 9. März 2023 – Der Nürnberger Monitoring-Experte Paessler baut seine Präsenz in den Regionen Amerika, APAC und EMEA weiter aus. Neu im Paessler-Team sind Tobias Jaenchen, Vice President Americas and APAC, sowie Thorsten Theuer, Vice President EMEA. Mit ihrer langjährigen Sales-Erfahrung werden beide eine entscheidende Rolle dabei spielen, die globale Geschäftsstrategie des Monitoring-Experten weiter auszubauen.

Paessler arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich am Ausbau seiner Marktanteile in den drei Schlüsselregionen Amerika, APAC und EMEA sowie daran, den Märkten neue Möglichkeiten und Lösungen für die digitale Transformation zu bieten. Neben dem Monitoring traditioneller IT-Umgebungen hat Paessler seine Lösungen kontinuierlich auf verschiedene vertikale Märkte wie Industrie, Gesundheitswesen, Telekommunikation und den öffentlichen Sektor ausgeweitet.

Auch im Jahr 2023 wird sich Paessler auf neue Angebote konzentrieren, wie zum Beispiel verschiedene Produkterweiterungen und spezielle Lösungen für das Internet der Dinge sowie industrielle Umgebungen (IIoT). Entgegen dem aktuellen Downsizing-Trend im Technologiemarkt, der nicht nur in Amerika zu beobachten ist, plant Paessler, die Mitarbeiterzahl weiter zu steigern.

„Wir freuen uns, Tobias und Thorsten in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ihre kombinierte Expertise wird für den weltweiten Ausbau unserer Reichweite und Angebote von unschätzbarem Wert sein“, sagt Helmut Binder, CEO von Paessler. „Unsere Kunden befinden sich an der Schnittstelle zwischen neuen Anforderungen und schnellem Wachstum in ihren IT-, OT- und IoT-Umgebungen. Darüber hinaus haben die Folgen der Pandemie die Zuverlässigkeit der Unternehmens-IT in allen Regionen zusätzlich unter Druck gesetzt.“

Neuer Vice President Americas and APAC: Tobias Jaenchen

Nach seinem Computer Science-Studium in Berlin und New York arbeitete Tobias Jaenchen im Consulting, B2B-Softwarevertrieb sowie in verschiedenen Sales Management-Positionen für Unternehmen wie Oracle, FreeMarkets, Altiris und Symantec. Bei Paessler liegt sein Fokus auf der Entwicklung der Vertriebsstrategie, -organisation und -prozesse in den Regionen Amerika und APAC. Zudem wird er an der kontinuierlichen Entwicklung und Erschließung neuer Märkte, Geschäftsbereiche, Kundensegmente und Partnerschaften arbeiten.

„Es ist eine großartige Erfahrung, bei Paessler als VP Americas and APAC einzusteigen“, sagt Tobias Jaenchen. „Vom ersten Tag an war ich beeindruckt von der offenen und unterstützenden Kultur des Teams. Ich freue mich darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre IT-, OT- und IoT-Monitoring-Ziele zu erreichen. Außerdem möchten wir Paessler PRTG für Unternehmen in Amerika und APAC als bevorzugte Monitoring-Lösung etablieren.“

Neuer Vice President EMEA: Thorsten Theuer

Im Rahmen seiner 20-jährigen Vertriebserfahrung war Thorsten Theuer in verschiedenen Positionen wie Acquisition Sales, Solution Sales und Account Management sowie in weiteren Führungspositionen tätig. Zuletzt arbeitete er bei Softline als Vice President Sales. In der EMEA-Region unterscheidet sich der Grad der Digitalisierung in Unternehmen noch recht stark. Daher wird sich Thorsten Theuer auf die Vielzahl dieser Digitalisierungsgrade konzentrieren und darauf, wie geeignete Maßnahmen für unterschiedlichste Herausforderungen und Kundensituationen gefunden werden können.

„Unsere Mission bei Paessler ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, beim Management ihrer IT-, OT- und IoT-Umgebung einen Schritt voraus zu sein“, sagt Thorsten Theuer. „Dies wollen wir erreichen, indem wir eine benutzerfreundliche und umfassende Monitoring-Lösung mit erstklassigem Kundensupport und einem regelmäßigen Informationsaustausch mit unseren Partnern verbinden. Unternehmen aller Größenordnungen nutzen zunehmend digitale Möglichkeiten, um ihr Geschäft zu transformieren und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Für mein Team und mich steht das direkte Gespräch mit Kunden und Partnern an erster Stelle, um die Ziele, Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden und Partner zu verstehen und mit ihnen Möglichkeiten und Lösungen zu diskutieren.“

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

