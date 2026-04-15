Paessler ernennt Chris Simoes zum Chief Technology Officer

Nürnberg, Deutschland – 15. April 2026 – Paessler, ein führender Anbieter von IT- und OT-Monitoring-Lösungen, hat Chris Simoes zum Chief Technology Officer ernannt. Diese strategische Personalentscheidung stärkt die Technologieführerschaft von Paessler, während das Unternehmen seine Produktplattform weiter ausbaut und schnellere Innovationen für Kunden bereitstellt, die sich beim Monitoring ihrer geschäftskritischen Infrastruktur auf PRTG verlassen.

Chris Simoes verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und der Leitung großer Entwicklungsteams, darunter leitende Positionen bei SolarWinds und Cisco. Dort wirkte er am Aufbau groß angelegter Plattformen mit, die von Millionen von IT-Fachleuten weltweit genutzt werden. Zuletzt gründete und leitete Chris ein KI-Startup. Seine Kombination aus Fachwissen im Bereich Unternehmenssoftware, Infrastrukturkenntnissen und zukunftsweisender KI-Erfahrung versetzt Paessler in die Lage, Innovationen voranzutreiben, die messbaren Kundennutzen bieten – von schnellerer Bereitstellung und reduziertem manuellem Aufwand bis hin zu intelligenteren, proaktiveren Monitoring-Funktionen.

„Ich freue mich sehr, zu Paessler zu kommen; gerade jetzt, da IT- und OT-Teams Monitoring-Lösungen benötigen, die intelligenter arbeiten, ohne die Komplexität zu erhöhen“, sagte Chris Simoes, CTO von Paessler. „Was mich an dieser Position gereizt hat, ist das Engagement von Paessler, Infrastruktur-Monitoring für die Menschen, die täglich darauf angewiesen sind, einfach, schnell und zuverlässig zu gestalten. PRTG bietet bereits KI-gestützte Funktionen wie Anomalieerkennung und adaptive Baselines, die Probleme erkennen, bevor sie zu Ausfällen führen, und den Teams so die proaktive Transparenz verschaffen, die sie benötigen. Mit Blick auf die Zukunft bauen wir darauf, KI so einzusetzen, dass IT-Teams vom reaktiven Krisenmodus zu proaktiver Kontrolle gelangen. Sie können sich somit auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt nur Brände zu löschen.“

In seiner Rolle als CTO wird Chris Simoes die Technologieorganisation von Paessler leiten, einschließlich Entwicklung, Architektur, IT und Sicherheit, und die langfristige Plattformstrategie des Unternehmens vorantreiben.

Seit mehr als 25 Jahren ist Paessler führend im Bereich des Infrastruktur-Monitoring. Die PRTG-Monitoring-Lösungen des Unternehmens bieten umfassende Transparenz über IT-, OT-, IoT- und Cloud-Ökosysteme hinweg und lassen sich innerhalb von Minuten statt Monaten bereitstellen. Seit einer strategischen Investition von Turn/River Capital im Jahr 2024 hat das Unternehmen die Produktinnovation mit nativen KI-Fähigkeiten wie der intelligenten Anomalieerkennung beschleunigt und sich dabei weiterhin auf das konzentriert, was Kunden am meisten schätzen: schnelle Amortisation, Benutzerfreundlichkeit bei gleichzeitig umfassendem Leistungsumfang für Unternehmen sowie herstellerunabhängiges Monitoring, das überall funktioniert. Die Produkt-Roadmap von Paessler sieht weitere KI-Innovationen vor, darunter kommende Funktionen zur Optimierung der Sensoreinrichtung sowie zur Bereitstellung intelligenter Unterstützung bei der Konfiguration des Monitorings und der Fehlerbehebung.

„Chris“ nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau skalierbarer Plattformen und bei der Leitung von erstklassigen Entwicklerteams macht ihn zur richtigen Führungskraft, um die nächste Phase der Produktinnovation bei Paessler voranzutreiben“, sagte Jason Teichman, CEO von Paessler. „Seine Erfahrung bei der Entwicklung KI-gesteuerter Lösungen, kombiniert mit einem tiefen Verständnis für Unternehmensinfrastrukturen, wird uns dabei helfen, die Grenzen dessen, was intelligentes Monitoring für unsere Kunden leisten kann, weiter zu verschieben. Wir fügen KI-Funktionen nicht nur um ihrer selbst willen hinzu, sondern konzentrieren uns darauf, echte Probleme zu lösen und IT-Teams Zeit zu sparen.“

Im Rahmen dieses Wachstums baut Paessler sein globales Team aus und stellt in den USA und anderen Märkten wichtige Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Produktmanagement und Markteinführung ein, um das Unternehmen näher an seine Kunden zu bringen und die Bereitstellung zu beschleunigen.

Paessler bietet Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen. Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 190 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.com

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