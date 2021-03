Paletten für besondere Fracht aus Karlsruhe

Wenn der Standard nicht in Frage kommt: Paletten in Sondermaßen für Unternehmen in Karlsruhe

KARLSRUHE. Logistische Prozesse unterliegen in Zeiten der Digitalisierung einem massiven Wandel. Doch eines bleibt trotz aller Veränderungen gleich: Paletten nehmen in der Logistik weiterhin eine zentrale Funktion ein. In sämtlichen Logistikketten kommt der Qualität von Holzpaletten eine enorme Bedeutung zu. Sie beeinflusst die Sicherheit und Effizienz von Transporten. Das gilt vor allem für besondere Güter, die Spezialpaletten erfordern. Sperrige oder sensible Fracht setzt klug konstruierte und sauber verarbeitete Paletten voraus. Die meisten Unternehmen in Karlsruhe und der Region bevorzugen deshalb einen etablierten Paletten Hersteller mit Erfahrung: Küst Holzverarbeitung ist für viele Firmen der erste Ansprechpartner für Sonderpaletten.

Maßgeschneiderte Paletten für Unternehmen in Karlsruhe mit spezifischen Anforderungen

Vielfältige Transportgüter lassen sich ausschließlich auf Sonderpaletten an ihr Ziel bringen. Ein typischer Grund sind Maße, die von der Norm abweichen. Diese Produkte sind für gewöhnliche Paletten aus Holz zu lang oder zu breit. Auch das Gewicht kann eine Standardpalette überfordern. Bei einem hohen Gewicht empfehlen sich zum Beispiel spezielle Bodenrahmenplatten mit einem verstärkten Boden. Für diese und viele weitere Besonderheiten entwickelt ein kompetenter Fachbetrieb wie Küst Holzverarbeitung Speziallösungen. Der Werkstoff Holz eignet sich hierfür ideal, betont Geschäftsführer Gregor Gaa. Er verweist auf die große Flexibilität dieses natürlichen Werkstoffs: “Die Vielseitigkeit von Holz beeindruckt. Bei Sonderanfertigungen von Paletten erweist sie sich als bedeutender Vorteil!”

Paletten aus Karlsruhe: Für jeden Bedarf die umweltfreundliche Transportlösung

Kunden können sich bei einem Spezialisten wie Küst Holzverarbeitung auf individuell optimale Paletten Lösungen verlassen. Gregor Gaa hebt den umfangreichen Service seines Unternehmens hervor: “Wir beraten unsere Kunden ausführlich und konstruieren Paletten, die exakt den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Nach einer Rücksprache und der Freigabe beginnen wir sofort mit der Produktion.” Viele Firmen in Karlsruhe und Umgebung schätzen diese umfassende Betreuung und die kurze Dauer zwischen Auftrag und Fertigstellung. Der Holzfachbetrieb deckt auch kurzfristigen Bedarf an Sonderpaletten. Im schnelllebigen Wirtschaftsleben ist das ein Pluspunkt. Zugleich tragen Spezialpaletten aus Holz zum Umwelt- und Klimaschutz bei: Im Vergleich mit anderen Werkstoffen schneidet das nachwachsende und CO2 negative Holz hervorragend ab.

Die Firma Küst Holzverarbeitung in Kuppenheim stellt Transportverpackungen seit über 35 Jahren her. Zu der Herstellung gehören genauso Transportkisten in verschiedenen Größen genauso wie Paletten aus Holz.

