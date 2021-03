Paletten und Sonderpaletten für Firmen in Muggensturm

Wie Firmen in Muggensturm besondere Waren auf Paletten und Sonderpaletten transportieren können

n nicht auf Standardpaletten. Der Transport und die Lagerung erfordern Sonderpaletten, die bei Aspekten wie den Maßen, dem Gewicht und der Belastbarkeit besondere Kriterien erfüllen. Bei Küst Holzverarbeitung bilden diese Spezialpaletten einen Schwerpunkt des Portfolios. Fachkundige Konstrukteure entwerfen Paletten aus Holz, die exakt dem jeweiligen Bedarf entsprechen. So produziert der Fachbetrieb in einem modern ausgestatteten Werk Überseepaletten, Paletten mit minimalem Gewicht und Schwerlastpaletten. Geschäftsführer Gregor Gaa betont: “Für jeden Kundenwunsch finden wir die perfekte Lösung! Der natürliche Werkstoff Holz zeichnet sich durch seine Flexibilität aus. Er eignet sich ideal für die Herstellung von Sonderpaletten aller Art.”

Paletten aus Holz: Logistik in Muggensturm nachhaltig gestalten

In der Logistik gewinnt der Faktor Nachhaltigkeit an Bedeutung. Umweltbewusstsein liegt im Trend. Viele Unternehmen wollen zu einer umwelt- und klimafreundlichen Wirtschaft beitragen. Mit Holzpaletten in Standard- oder Sondermaßen treffen Firmen die richtige Wahl. Holz ist ein nachwachsender und CO2 negativer Rohstoff. Im Vergleich mit anderen Werkstoffen wie Kunststoff weist er eine überdurchschnittlich gute Umweltbilanz auf. Zudem können Industrie- und Handelsbetriebe Paletten aus Holz wiederverwenden. Die Standard- und Spezialpaletten von Küst Holzverarbeitung sind dank hochwertiger Rohstoffe und einer sauberen Verarbeitung langlebig. Das regional verwurzelte Unternehmen fördert den Umweltschutz zusätzlich, indem es ausschließlich Holz aus einem nachhaltig bewirtschaftetet Anbau verarbeitet. Zudem deckt es über die Hälfte des Stromverbrauchs mit Strom aus eigenen Solaranlagen und verzichtet auf die Nutzung von Gas und Öl. “Küst Holzverarbeitung garantiert so eine optimale Kombination aus Qualität und Umweltfreundlichkeit”, ist Gregor Gaa überzeugt.

Die Firma Küst Holzverarbeitung in Kuppenheim stellt Transportverpackungen seit über 35 Jahren her. Zu der Herstellung gehören genauso Transportkisten in verschiedenen Größen genauso wie Paletten aus Holz.

Kontakt

G. Küst Holzverarbeitung GmbH & Co. KG

Gregor Gaa

Neufeldstr. 9

76456 Kuppenheim

+49 (0) 7222 41674

+49 (0) 7222 41624

presse@kuest-paletten.de

http://www.kuest-paletten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.