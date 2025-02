Palladium Hotel Group beginnt Großprojekt in Jamaika

Umfangreiche Erweiterung eines Resorts westlich von Montego Bay

Montego Bay/Jamaika, 26. Februar 2025 – Palladium Hotel Group gibt den Baubeginn für die Erweiterung der Grand Palladium Hotels & Resorts in Jamaika bekannt, die von Grupo Empresas Matutes unterstützt wird. Durch dieses Projekt wird sich die Größe des Resortkomplexes fast verdoppeln: Zu den bereits vorhandenen 1049 Zimmern und Suiten kommen 948 neue hinzu. Es werden schätzungsweise 1.500 direkte Arbeitsplätze und 2.600 bis 5.700 indirekte Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. Die Erweiterung wird die Präsenz des Unternehmens in Jamaika stärken und die Einführung der Adults-Only, Luxus-All-inclusive-Marke TRS Hotels der Gruppe sowie des Konzepts Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts ermöglichen.

Einzelheiten des Erweiterungsprojekts wurden am Dienstag, dem 18. Februar 2025, bei einer feierlichen Spatenstichzeremonie bekannt gegeben, an der der Premierminister von Jamaika, Dr. Andrew Holness, und der Vizepräsident von Grupo Empresas Matutes und Präsident der Palladium Hotel Group, Abel Matutes, teilnahmen.

Die Expansion stellt eine bedeutende Investition in den Tourismussektor Jamaikas dar, die weitreichende wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Zusätzlich zu den Tausenden von Arbeitsplätzen, die während der Bauphase geschaffen werden, wird die Erweiterung von Grand Palladium Hotels & Resorts nach der Inbetriebnahme 1.500 direkte Arbeitsplätze und weitere 2.000 indirekte Arbeitsplätze in verwandten Branchen, darunter Transport, Landwirtschaft und lokale Dienstleistungen, schaffen. Das Projekt legt auch Wert auf Nachhaltigkeit durch energieeffiziente Gestaltung, einschließlich architektonischer Strategien zur Wärmereduzierung, eines Gebäudemanagementsystems zur Optimierung von Beleuchtung und Belüftung sowie der Nutzung erneuerbarer Energien aus Photovoltaikmodulen und einer hybriden Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage. Zu den Maßnahmen zur Wassereinsparung gehören wassersparende Armaturen, ein intelligentes Wassermanagementsystem, eine Meerwasserentsalzungsanlage und die Nutzung von aufbereitetem Abwasser zur Bewässerung.

In seiner Ansprache erklärte Premierminister Dr. Andrew Holness: „Der Beginn dieses Projekts markiert eine weitere bedeutende Investition in Jamaika und unsere wachsende Tourismusbranche. Ich heiße die Vertreter von Grupo Empresas Matutes und der Palladium Hotel Group herzlich willkommen, die ihr anhaltendes Vertrauen in Jamaika als Investitionsstandort unter Beweis gestellt haben. Heute, da wir dieses bedeutsame Ereignis feiern, legen wir nicht nur den Grundstein für ein physisches Bauwerk, sondern auch für eine Zukunft, in der der Tourismus in Jamaika integrativer, nachhaltiger und innovativer ist als je zuvor.“

Abel Matutes, Vizepräsident der Grupo Empresas Matutes und Präsident der Palladium Hotel Group kommentierte: „Jamaika nimmt im globalen Portfolio der Palladium Hotel Group einen besonderen Platz ein. Wir sind vom anhaltenden touristischen Potenzial Jamaikas überzeugt. Diese Entwicklung unterstreicht unser Engagement, das Wirtschaftswachstum Jamaikas zu unterstützen, nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die globale Attraktivität der Insel als erstklassiges Reiseziel zu steigern.“

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die sich im Besitz der Grupo Empresas Matutes (GEM) befindet. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels und über 13.000 Zimmer, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien, USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Hard Rock Hotels-Marke unter Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und in Marbella sowie die temporäre Marke 45 Times Hotels. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, sich um ihre Mitarbeitenden zu kümmern und ihren Kunden ein hohes Maß an Qualität bei ihren Produkten und Dienstleistungen zu bieten. www.palladiumhotelgroup.com

Kontakt

Palladium Hotel Group

Media Contact

Avda. Bartolome Rosello 18

07800 Ibiza

0800 000 4657



http://www.palladiumhotelgroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.