Palladium Hotel Group: Erstes Hotel in New York

Palladium Hotel Group wird Betreiber des neuen 45 Times Square Hotel in Manhattan

Nur wenige Meter vom Times Square entfernt, im Herzen von Manhattan, wird das 45 Times Square Hotel im Juni 2023 eröffnet und von der Palladium Hotel Group geführt. Das Hotel ist im Besitz von Ferrado Hotels, einem Teil der Rosp Corunna Gruppe, dem Familienbüro von Sandra Ortega Mera.

„45 Times Square Hotel“ ist die temporäre Marke, die Ferrado derzeit für das Haus gewählt hat, bis es in Only YOU Hotels, die urbane Premium-Lifestyle-Marke der Palladium Hotel Group, umgewandelt wird.

Das Hotel verfügt über 139 Zimmer mit einer für den New Yorker Stil charakteristischen Inneneinrichtung. Es befindet sich in einer privilegierten Ecke Manhattans.

Jesus Sobrino, CEO der Palladium Hotel Group: „Diese Neueröffnung ist ein großer Meilenstein für die Palladium Hotel Group, denn es ist das erste Hotel, das wir in den Vereinigten Staaten betreiben werden. New York ist außerdem eines der begehrtesten Reiseziele für Reisende aus aller Welt und wir glauben, dass die Only YOU Hotels perfekt zum innovativen und urbanen Stil der Stadt passen werden.“

Über Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 40 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für drei Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella und auch die temporäre Marke 45 Times Square Hotel.

Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

