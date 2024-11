Palladium Hotel Group erwartet Rekordergebnis für 2024

Erfolgreiche Sommersaison und starke Prognose für das Jahresende

-Die Hotelgruppe hat ihren RevPAR im Vergleich zu 2023 um 14 % in Europa und 4,6 % in Amerika gesteigert.

-Basierend auf den Prognosen für die letzten Monate des Jahres 2024 wird für die Hotels der Gruppe in der Region Amerika für das Gesamtjahr ein Anstieg des RevPAR um 13 % (im Vergleich zum Vorjahr) erwartet. Für die Hotels auf den Kanarischen Inseln wird dieser Anstieg 5 % betragen.

-Die starke Leistung, die die Hotelgruppe im Laufe des Jahres verzeichnet hat, lässt erwarten, dass der Rekord des Vorjahres von 1,069 Milliarden Euro deutlich übertroffen wird.

Madrid, 27. November 2024 – Palladium Hotel Group hat eine weltweit erfolgreiche Sommersaison abgeschlossen. Von Mai bis Oktober verzeichnete das Unternehmen in seinen Ferienhotels in Europa einen Anstieg des RevPAR um 14 %, was auf einen Anstieg der Übernachtungen um 8 % und einen Anstieg des Durchschnittspreises um 5 % zurückzuführen ist.

Die Sommersaison 2024 wurde zunächst von großen Sportereignissen beeinflusst, die die Reisetrends vorübergehend veränderten und die Ergebnisse im Vergleich zu den ursprünglichen Prognosen leicht senkten. Die Hotelgruppe meisterte diese Herausforderungen jedoch und schloss die Saison letztendlich mit starken Resultaten weltweit ab.

Die positiven Zahlen, die zwischen Mai und Oktober erzielt wurden, ergänzen die guten Ergebnisse aus dem Frühjahr. Sie ermöglichen es der Gruppe, mit starken Prognosen in die Herbst- und Jahresendperiode zu starten, die darauf hindeuten, dass der Rekordumsatz des Vorjahres von 1,069 Milliarden Euro übertroffen wird.

Zahlen in Europa: Stetiges Wachstum und wichtige Reiseziele

Die Ferienhotels der Palladium Hotel Group in Spanien (Balearen, Kanarische Inseln und Costa del Sol) und Italien (Sizilien) verzeichneten während der Sommersaison von Mai bis Oktober sehr positive Ergebnisse.

Zu den Top-Destinationen gehörte Italien, wo das Grand Palladium Sicilia Resort & Spa eine Steigerung des RevPAR um 15 % erzielte, unterstützt durch einen Anstieg der Übernachtungen um 6 % und einen Anstieg der ADR um 8 %. Auf den Balearen stieg der RevPAR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 %.

Ergebnisse in Amerika: Stabilität und RevPAR-Wachstum

In Amerika erzielten die Hotels der Palladium Hotel Group eine Steigerung des RevPAR um 4,6 %. Während die Übernachtungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum von Mai bis Oktober 2023 um 1 % zurückgingen, stieg die Durchschnittsrate um 6 %.

Mexiko hob sich mit einer Steigerung des RevPAR um über 10 % in den 10 Hotels der Gruppe in der Region hervor, die auf einen Anstieg der Übernachtungen und der Durchschnittsrate um jeweils 5 % zurückzuführen ist. Zu diesen Ergebnissen haben Renovierungen und neue Servicekonzepte beigetragen, die in den karibischen Resorts der Gruppe eingeführt wurden. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören die Renovierung des Grand Palladium Jamaica Resort & Spa (Montego Bay) im Jahr 2022 und die Einführung von The Signature Level an diesem Reiseziel im Jahr 2024 sowie die Renovierung des Grand Palladium Kantenah Resort & Spa (Riviera Maya) im vergangenen Jahr, einschließlich des Bravo Dinner & Dance-Unterhaltungskonzepts und Family Selection, dem VIP-Familienservice der Gruppe. Die Gruppe plant, die Hotelrenovierungen in wichtigen Destinationen wie Punta Cana mit dem Grand Palladium Bavaro Resort & Spa fortzusetzen, das Anfang 2025 fertiggestellt werden soll.

Hauptquellmärkte: Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten führen

Das Vereinigte Königreich ist mit einem Marktanteil von 27 % nach wie vor der wichtigste Quellmarkt für die europäischen Hotels der Gruppe, gefolgt von Spanien und erstmals auch den Vereinigten Staaten mit jeweils 8 %. Auf den Balearen sind britische Touristen mit einem Anteil von 28 % am Gesamtmarkt ebenfalls führend, gefolgt von den Vereinigten Staaten und Deutschland mit jeweils 8 %. Auf Teneriffa ist der britische Marktanteil mit 62 % sogar noch höher, gefolgt von Irland und Spanien mit jeweils 5 %.

Auf dem amerikanischen Kontinent sind die USA mit einem Anteil von 24 % an der Gesamtzahl der Besucher der wichtigste Quellmarkt, gefolgt vom Vereinigten Königreich (14 %) und Kanada (10 %).

Ausblick und Jahresendprognosen

„Wir sind mit den in dieser Sommersaison erzielten Ergebnissen sehr zufrieden, obwohl die Sommerreisen in Amerika zurückgegangen sind und die Nachfrage in Europa aufgrund der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiele leicht gesunken ist, sodass wir die hohen Erwartungen, die zu Beginn des Jahres gestellt wurden, nicht ganz erfüllen konnten“, kommentiert Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer bei Palladium Hotel Group. „Die Erholung der Zahlen von Mai bis Oktober in Kombination mit einem starken Jahresauftakt und unserer Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen ermöglichen es uns jedoch, das Ende des Jahres 2024 mit Zuversicht anzugehen und den Rekordumsatz von 1,069 Milliarden Euro aus dem Vorjahr zu übertreffen.“

Die Zahlen für die letzten Monate des Jahres 2024 werden voraussichtlich dem gleichen positiven Trend folgen und zum Hauptziel der Palladium Hotel Group, einem nachhaltigen und kontinuierlichen Wachstum, beitragen. Ein Beispiel: Prognosen zufolge wird der RevPAR im Hard Rock Hotel Tenerife auf den Kanarischen Inseln im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 5 % steigen.

Für die Hotels in Lateinamerika und der Karibik wird ein jährlicher Anstieg des RevPAR um 13 % erwartet, der auf einen Anstieg der Übernachtungen um 10 % zurückzuführen ist, der wiederum mit einer höheren Belegungskapazität zusammenhängt.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die der Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels und über 13.000 Zimmer und Residenzen in acht Ländern: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien, USA und Vereinigte Arabische Emirate. Sie verwaltet zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, The Unexpected Hotels & Residences, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Hard Rock Hotels-Marke unter Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und in Marbella und die temporäre Marke 45 Times Hotels. Die Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihr Team zu fördern und ihren Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

Kontakt

Palladium Hotel Group

Media Contact

Avda. Bartolome Rosello 18

07800 Ibiza

0800 000 4657



http://www.palladiumhotelgroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.