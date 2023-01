Palladium Hotel Group: Gloria Juste neue CSR-Direktorin

Palladium Hotel Group hat mit der Ernennung von Gloria Juste zur Corporate Director of Social Responsibility einen weiteren Schritt in ihrer CSR-Politik (Corporate Social Responsibility) übernommen. Juste tritt die Stelle mit sofortiger Wirkung an.

Gloria Juste wird das CSR-Programm der Palladium Hotel Group weiterentwickeln und umsetzen, wobei der Schwerpunkt auf den Menschen liegt, die Teil der Palladium-Familie sind, sowie auf der Unterstützung der lokalen Gemeinden in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Das CSR-Komitee der Palladium Hotel Group, das vom Vorstandsvorsitzenden und dem Vorstand des Unternehmens unterstützt wird, erarbeitet und berücksichtigt bereits Empfehlungen und CSR-Aktivitäten in allen Bereichen des Unternehmens.

In den kommenden Monaten will die Palladium Hotel Group ihre CSR-Maßnahmen (die sich auf den Schutz der Umwelt und die Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft konzentrieren) konsolidieren, und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf „den Menschen“ legen. Eine der Prioritäten von Gloria Juste ist die Umsetzung umfassender Unterstützungsmaßnahmen für die fast 13.000 Mitarbeiter der Hotelgruppe, die das Herzstück der Palladium Hotel Group bilden, das Umfeld ihrer Familien und die lokalen Gemeinden, in denen die Gruppe tätig ist: Sechs Länder in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent.

Gloria Juste hat einen Abschluss in Jura von der Universidad Pontificia de Comillas in Madrid. Nach ihrem Abschluss studierte sie einen Master in Steuerrecht am Centro de Estudios Garrigues, ebenfalls in der spanischen Hauptstadt. Juste kombinierte ihre akademische Ausbildung mit verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Spanien und anderen Ländern, was sie dazu veranlasste, die Stiftung Mano Amiga zur Unterstützung bedürftiger Kinder und Familien zu gründen. Seitdem hat sie sich in verschiedenen sozialen Initiativen bei Unternehmen und Organisationen engagiert, darunter Fundación máshumano, Wolters Kluwer Formación, SAVIA, BYG und andere.

Im Jahr 2016 übernahm Juste die Projektleitung der Endesa-Stiftung, wo sie bis zu ihrem Wechsel zur Palladium Hotel Group blieb. Während ihrer Zeit bei der Endesa-Stiftung wurden neue Tätigkeitsbereiche wie Bildung, Beschäftigung, Umwelt, soziale Wohlfahrt und Corporate Volunteering geschaffen.

Gloria Juste sagte zu ihrer neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr, dieser wachsenden Unternehmensgruppe beizutreten, deren Engagement für die Umwelt und die Gesellschaft im Allgemeinen im Laufe der Jahre immer größer geworden ist. Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen, dieses Projekt zu leiten. Wir werden daran arbeiten, Projekte zu entwerfen und zu verwalten, die die Menschen, die im Mittelpunkt der Palladium Hotel Group stehen, die Gemeinden, in denen sie leben und in denen wir tätig sind, unterstützen. Wir werden uns weiterhin für einen positiven Einfluss und Wandel in der Umwelt einsetzen und uns dabei von den Prinzipien der Nachhaltigkeit leiten lassen“.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 40 Hotels mit ca. 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für dre Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

Firmenkontakt

Palladium Hotel Group

Scott Crouch

Avda. Bartolome Rosello 18

07800 Ibiza

0800 000 4657

office@bprc.de

http://www.palladiumhotelgroup.com

Pressekontakt

BPRC Public Relations

Scott Crouch

Apothekergässchen 6

86150 Augsburg

+49 821 90780450

office@bprc.de

http://www.bprc.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.