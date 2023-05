Palladium Hotel Group verstärkt CSR-Engagement: Palladium Cares

People, Community und Planet: Drei vorrangige Arbeitsschwerpunkte für die Umsetzung ihrer CSR-Politik

Palladium Hotel Group präsentierte am Mittwoch in Madrid das Programm “ Palladium Cares„, welches alle Corporate Social Responsibility (CSR)-Projekte der Gruppe auf globaler Ebene bündelt. Mit einer konsequenten Strategie übernimmt die Hotelgruppe Verantwortung und setzt sich für einen positiven Wandel in der Gesellschaft ein, indem sie drei strategische Aktionsbereiche mit starkem sozialem Charakter sowohl intern als auch extern definiert.

Der Ansatz interner sozialer Verantwortung heißt „OUR PEOPLE“ und zielt darauf ab, das Leben der rund 13.000 Mitarbeiter weiterhin zu verbessern. „OUR COMMUNITY“ beschreibt die externe soziale Verantwortung und wird ihre Umsetzung in zwei großen Projekten in Europa und Amerika finden. „OUR PLANET“ wird neue Maßnahmen einbeziehen und die bestehenden weiter ausbauen, um so der Verantwortung für unseren Planeten Erde Ausdruck zu verleihen.

Jesus Sobrino, CEO der Palladium Hotel Group, erklärt: „Palladium Cares wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, das historische CSR-Engagement des Unternehmens zu konsolidieren, den bestehenden Projekten Kontinuität zu verleihen, sie zu verstärken und neue zu fördern. Dabei konzentrieren wir uns zunächst auf unser internes Team, um parallel dazu weiterhin auf unsere Partner und die Umwelt einzuwirken, mit dem Ziel, die soziale Verantwortung zu unserem Leitbild zu machen. Mit unseren Aktivitäten möchten wir einen bescheidenen Beitrag für eine bessere Gesellschaft und den Erhalt unseres Planeten leisten. Wir erkennen in der Sozialen Arbeit ein Element, das unseren Geist und die Bindung zu unseren Mitarbeitern kultiviert und stärkt.“

„OUR PEOPLE“ – das Team im Mittelpunkt dieses strategischen Projektes

Dieses Projekt zielt darauf ab, die Lebensverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu verbessern. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine Bedarfsanalyse durchgeführt, bei der die Mitarbeiter ausführlich befragt wurden. Das Ergebnis dieses Prozesses sind 98 neue Initiativen zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde. Hierunter fallen Arbeitszeiten, Freizeitangebote, Wohlfühlfaktor und Weiterbildungsmöglichkeiten.

„Bei der Palladium Hotel Group fühlen wir uns unseren Mitarbeitern sehr verpflichtet, denn sie sind die unbestreitbare Grundlage unseres Wertversprechens gegenüber unseren Gästen. Als Zeichen des Engagements des Unternehmens für diese Projekte und deren Umsetzung wurden in jedem Hotel CSR-Büros eingerichtet, bestehend aus der höchsten Führungsebene bis hin zu neuen Mitarbeitern. Diese werden sich regelmäßig mit der CSR-Abteilung der Palladium Hotel Group treffen, um den aktuellen Plan zu analysieren und die Umsetzung ständig zu verbessern“, sagt Gloria Juste, Corporate Director of Social Responsibility der Palladium Hotel Group.

„OUR COMMUNITY“ – Unterstützung und Dankbarkeit für die Mitmenschen, dort, wo wir tätig sind

Der zweite Aktionsschwerpunkt des Unternehmens sind Kooperationen mit lokalen Organisationen in den Zielgebieten vor Ort. An dieser Stelle sollen zwei Projekte in Europa und Amerika hervorgehoben werden, die einen positiven Einfluss auf diese Reiseziele haben und mit denen sich die Palladium Hotel Group sowohl verantwortlich als auch dankbar zeigt:

Auf dem amerikanischen Kontinent hat die Hotelgruppe in Zusammenarbeit mit lokalen öffentlichen Einrichtungen Berufsbildungszentren gegründet, die Schulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten bieten. So erhalten deren Absolventen Zugang zum Arbeitsmarkt, denn schließlich stellt Beschäftigung die bestmögliche soziale Unterstützung dar. Diese Aktivitäten werden in den verschiedenen Reisezielen umgesetzt, in denen die Palladium Hotel Group vertreten ist, beginnend jetzt mit Brasilien, Mexiko und Jamaika.

„OUR PLANET“ – Verantwortung gegenüber dem Planeten als oberstes Ziel zum Schutz der Menschen

Bereits in der Vergangenheit hat die Palladium Hotel Group verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Umwelt gefördert, um den ökologischen Fußabdruck touristischer Aktivitäten auszugleichen. Mit Palladium Cares wird die Gruppe nun diese Aktionen weltweit weiter verstärken und deren Wirksamkeit durch Audits bewerten. Diese Nachverfolgung ermöglicht kontinuierliche Aktualisierungen und Verbesserungen hinsichtlich der Reduzierung von Kunststoffen, der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen wie Wasser, der Reduzierung und korrekten Entsorgung von Abfällen, des Schutzes der biologischen Vielfalt und vielem mehr.

Im Rahmen ihres Engagements für die Umwelt unterstützt die Gruppe bereits eine Reihe von Maßnahmen, die sich auf drei Aktionsbereiche konzentrieren: die Kreislaufwirtschaft mit Programmen für die Rückgewinnung, das Recycling und die Wiederverwendung von Ressourcen; die verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen wie Wasser oder Energie, (wobei zu beachten ist, dass derzeit 100 % des Energieverbrauchs der Gruppe in Europa und mehr als 55 % weltweit aus erneuerbaren Quellen stammen) und der Schutz der biologischen Vielfalt. Hierzu zählen die Einrichtung von Schutzgebieten für die Rehabilitation, Pflege und Erholung geschützter Arten, wie Meeresschildkröten oder Flamingos, die Überwachung von Mangrovenwachstum, Studien zu Auswirkungen auf Korallen oder Strandreinigungsprogramme.

Weitere Infos unter: https://www.palladiumhotelgroup.com/en/care

Über Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 40 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für drei Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella und auch die temporäre Marke 45 Times Square Hotel.

Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

