Palm Jumeirah, Dubai – neuestes Immobilienprojekt

Erleben Sie den Höhepunkt des luxuriösen Lebens am Meer mit dem Emaar Bayview Tower 2 von Address Resorts, der Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Penthäuser mit 5 und 6 Schlafzimmern an der Emaar Beachfront bietet. Dieser prestigeträchtig gestaltete Hochhausturm verkörpert Dubais glamourösen Lebensstil. Die stilvolle Fassade spiegelt die himmlischen Wellen des Arabischen Golfs wider, während die Innenräume von der Pracht Dubais inspiriert sind.

Emaar Beachfront liegt am azurblauen Wasser des Arabischen Golfs und verkörpert den glamourösen Lebensstil Dubais und ist ein Zeugnis architektonischer Exzellenz. Die Bewohner der Siedlung haben Zugang zu allem, von Freizeit- und Unterhaltungsangeboten von Weltklasse bis hin zu erstklassigen Restaurants und Strandattraktionen. Darüber hinaus gewährleistet der einfache Zugang zur Sheikh Zayed Road eine nahtlose Anbindung an den Rest der Stadt.

Die Fassaden des Turms sind kunstvoll gestaltet, um das plätschernde Wasser des Golfs zu reflektieren und eine sich ständig verändernde Leinwand zu schaffen, die die Schönheit des Meeres widerspiegelt. Die Innenräume setzen diese opulente Erzählung fort, indem sie sich von Dubais Pracht inspirieren lassen und diese in jedem Detail umsetzen. Sorgfältig ausgewählte Texturen, natürliche Materialien und reiche Oberflächen tragen zu einem Gefühl von Luxus bei, das jeden Winkel der Apartments und Penthäuser durchdringt.

Die Gemeinschaft verkörpert den Inbegriff des Lebensstils in Dubai – pulsierend, glamourös und voller Elan. Dieses Projekt ist nicht nur eine Ansammlung von Wohnungen, sondern eine Feier einer Lebensart. Der Glamour Dubais wird sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erlebt, mit sorgfältig gestalteten Räumen, die die Vorstellung von Zuhause erweitern. Von stilvollen Aufzügen und kontrolliertem Zugang bis hin zu einem großen Gebetsraum und einer erstklassigen Parkanlage ist jeder Aspekt von Address Resorts darauf ausgerichtet, den Bewohnern Privatsphäre, Komfort und Seelenfrieden zu bieten.

Dies ist eine Insel, auf der das Meer die Bewohner jeden Morgen begrüßt und unberührter weißer Sand sie nach Hause lockt. Mit einer 1,5 km langen Strandpromenade haben die Bewohner direkten Zugang zum Arabischen Meer, was eine idyllische Umgebung für Entspannung und Erholung schafft. Dubai Marina ist nur einen Katzensprung entfernt und bietet ein lebhaftes urbanes Zentrum für Unterhaltung, Essen und Freizeitaktivitäten.

Das exquisite Design, die unvergleichlichen Annehmlichkeiten und die luxuriösen Residenzen versprechen ein Leben voller Opulenz, Raffinesse und Gelassenheit an der Küste. Als Schaufenster des modernen Dubais ist es ein Wahrzeichen, das luxuriöses Wohnen am Meer neu definiert und seinen Bewohnern die ultimative Verschmelzung von städtischem Chic und Eleganz am Strand ermöglicht.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Kollektion von Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Penthäusern mit 5 und 6 Schlafzimmern

– Exklusives Wohnen in Dubais luxuriöser Emaar Beachfront Community

– Elegante Hochhausarchitektur, inspiriert von den Wellen des Arabischen Golfs

– Markenapartments und Penthäuser mit Emaar’s feiner Wohnkompetenz

– Zugang zum unberührten weißen Sandstrand, der sich über 1,5 km erstreckt

– Eine Mischung aus urbaner Raffinesse und Strandnähe mit Leichtigkeit

– Majestätischer Blick auf das Arabische Meer und die Attraktionen von jeder Wohnung aus

– Eine Gelegenheit, ein Stück von Dubais exklusivem Küstencharme zu besitzen

Bei Emaar Beachfront können Sie mit den exquisiten Annehmlichkeiten und Einrichtungen des Bayview Tower 2 ein Leben voller Freizeit genießen und das Beste des Lebensstils erkunden. Mit direktem Zugang zur 1,5 km langen Strandpromenade, die Ihnen einen außergewöhnlichen Lebensstil bietet, stehen Ihnen die Promenaden zur Verfügung. Ein geräumiger Gebetsraum sorgt für Gelassenheit, stilvolle Aufzüge, kontrollierter Zugang und erstklassige Parkplätze bieten Komfort und Sicherheit. Das nahegelegene, 13.000 m² große Einkaufszentrum innerhalb der Anlage bietet Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung in unmittelbarer Nähe.

Wichtigste Einrichtungen:

– Swimmingpool mit unendlichem Rand

– Hochmodernes Fitnesscenter

– Privater Strandzugang

– Eigene Kinderspielplätze

– 24-Stunden-Concierge-Service

– Feinschmecker-Restaurants und Cafés

– Spa- und Wellness-Einrichtungen

Der Emaar Bayview Tower 2 genießt eine erstklassige Lage an der Emaar Beachfront, wo weißer Sand und das azurblaue Arabische Meer eine bezaubernde Kulisse bilden. Mit Dubai Marina vor der Haustür sind Sie nahtlos an das pulsierende Leben der Stadt angebunden. Die Sheikh Zayed Road ist leicht zu erreichen und sorgt für müheloses Reisen. Wachen Sie mit der wohltuenden Meeresbrise auf und genießen Sie einen erstklassigen Lebensstil, bei dem das Meer auf die Skyline trifft. Erleben Sie den Lebensstil am Strand, der mit einigen der besten Annehmlichkeiten ausgestattet ist, die Sie sorglos und voller Elan genießen können.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Dubai Marina

– 05 Minuten – Sheikh Zayed Road

– 15 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 25 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

– 25 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Address Resorts Bayview Tower 2 von Emaar Properties verbindet hochwertiges Strandleben mit urbaner Raffinesse, die sich in jedem Detail der Anlage widerspiegelt. Die architektonische Vision stellt sicher, dass jeder Bewohner das ruhige Leben am Strand genießen kann. Durchdachte Grundrisse, natürliche Materialien und eine reichhaltige Ausstattung sorgen für eine zeitlose Inneneinrichtung. Die Wohnanlage ist mit exklusiven Überraschungen gespickt. Eine davon ist der 13.000 m² große Einzelhandelsbereich, der alles bietet, was man braucht, um einen komfortablen Lebensstil zu genießen. Die renommierte Marke Address deckt alle Ihre Bedürfnisse ab, so dass Sie sich um nichts anderes kümmern müssen.

Bayview Tower 2 von Emaar bietet eine Reihe von luxuriösen Grundrissen mit Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Penthäusern mit 5 und 6 Schlafzimmern, die für ein fließendes Leben konzipiert sind. Großzügige Wohnbereiche, elegante Innenräume und natürliche Materialien definieren diese Räume und fördern ein Gefühl der Ruhe. Die Penthäuser, die krönenden Errungenschaften der Türme, bieten einen 360-Grad-Blick und ein opulentes Design, das Ihr Wohnerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

