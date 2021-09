Palmer Hargreaves erweitert mit Geschäftsleitung strategischen Führungskreis

– Neu geschaffene Geschäftsleitung soll die strategische Entwicklung der Agentur weiter vorantreiben.

– Markus Neckar startet als Executive Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung.

– Agentur verstärkt Fokus auf innovative Entwicklung und Umsetzung kreativer Digital-, Content- und Marketingstrategien.

Palmer Hargreaves befindet sich weiter auf Wachstumskurs. So ist die internationale Kommunikationsagentur seit 2021 Content-Partner für die globale Public Relations-Arbeit sowie die interne Kommunikation der AUDI AG. Und auch das Geschäft mit Bestandskunden wie Deutsche Telekom, T-Systems, Bayer, Ford und Miele konnte die Agentur weiter ausbauen. Der Mitarbeiterstamm stieg seit Beginn des Jahres von 150 auf 200. Um das Wachstum weiter voranzutreiben und die Position am Markt kontinuierlich zu stärken, erweitert Palmer Hargreaves den Geschäftsführungskreis jetzt zur Geschäftsleitung.

Zu den Personen, die die strategische Entwicklung der Agentur künftig in besonderer Weise mit verantworten, zählt neben dem Geschäftsführungs- und Inhaber:innen-Trio Jörn Langensiepen, Susanne Hoffmann und Iris Heilmann jetzt auch Markus Neckar. Mit dem erfahrenen Experten für digitale Markenstrategie, Data Driven Creativity und Human Centered Design, schafft Palmer Hargreaves zudem erstmals die Rolle des Executive Creative Director. “Unsere Kunden brauchen bei den großen Fragen, die sie umtreiben, stark digitale und kreative Lösungen – besonders auch in den komplexen Themen und Umfeldern, in denen wir zu Hause sind,” sagt Heilmann. “Darum war es eine bewusste Entscheidung, diese Position in der Geschäftsleitung mit einem kreativen Kopf zu besetzen, der digitale Experience und Führungserfahrung verbindet.”

Neckar war zuletzt seit 2016 als Creative Director bei TWT Interactive tätig. Zuvor betreute er unter anderem als Creative Director Digital bei TBWA und als Standortleiter Kreation bei ressourcenmangel Kunden aus dem Bereich Industrie, FMCG und Finance. Als Executive Creative Director übernimmt Neckar die Gesamtverantwortung für die 38 Personen starke Kreation. Der 40-Jährige arbeitet eng zusammen mit Katrin Schott, die bei Palmer Hargreaves seit Januar 2021 als Creative Director Concept & Copy an Bord ist.

Mit der Erweiterung ihrer Kreationsführung setzt Palmer Hargreaves den Kurs fort, die Entwicklung und innovative Umsetzung kreativer Digital-, Content- und Marketing-Lösungen weiter auszubauen. Heilmann: “Wir wollen uns künftig noch mehr über kreative Leistungen messen lassen. Denn Kreativität ist das Kernprodukt von Agenturen.”

Palmer Hargreaves – Komplexes können wir einfach

Palmer Hargreaves ist die Agentur für komplexe Themen und Transformationsaufgaben. Inhabergeführt und international präsent, bündelt sie Strategie-, Kreativ-, Content- und Digitalexpertise unter einem Dach und verbindet diese mit tiefem Branchen-Know-how. So entsteht Kommunikation, die Wert und Werte schafft. Palmer Hargreaves beschäftigt in Deutschland, England und China etwa 250 Mitarbeiter:innen, rund 200 davon am Firmensitz in Köln. Zu den Kunden von Palmer Hargreaves zählen viele bekannte Marken, darunter Audi, Bayer, Deutsche Telekom, EnBW, Ford, Henkel, Miele, Porsche und SAP.

