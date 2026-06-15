palmerhargreaves startet neues GEO-Beratungsangebot

– Eigenes GEO-Score-Framework bewertet Markenpräsenz in KI-Suchsystemen.

– Das neue Beratungsangebot ist zugeschnitten auf Unternehmen aus komplexen und regulierten Branchen.

– Das Angebot gliedert sich in drei Module: Analyse, Maßnahmenentwicklung und Routinebetrieb.

Die Kommunikationsagentur palmerhargreaves hat ihr Beratungsangebot rund um Generative Engine Optimization (GEO) weiterentwickelt und bietet Unternehmen aus komplexen und regulierten Branchen ab sofort ein neues Framework zur Steuerung ihrer Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen an. Mit dem eigens entwickelten GEO-Score können Markenauftritte in Large Language Models und KI-basierten Suchsystemen qualitativ bewertet und gezielt optimiert werden.

GEO-Score: Qualität statt Quantität

Das GEO-Score-Framework von palmerhargreaves erfasst sechs Dimensionen der Markenpräsenz: Erwähnung, Kontext, Prominenz, Stimmung, Themenbreite und Gesamtbild. „Viele sprechen bei GEO vor allem über Mentions“, erklärt Martin Pickert, Director Digital & AI Transformation. „Für uns ist die entscheidende Frage, welche Rolle eine Marke in der Antwort spielt und mit welchem Kontext sie verbunden wird. Gerade in anspruchsvollen Märkten macht dies den Unterschied zwischen bloßer Präsenz und echter Themenführerschaft aus.“

Das Angebot richtet sich insbesondere an Unternehmen aus komplexen und regulierten Branchen wie Chemie, Pharma, Energie, Finance oder IT. Quellenqualität, fachliche Einordnung und kommunikative Konsistenz sind hier entscheidend. Markus Neckar, Chief AI Officer von palmerhargreaves, betont: „Was in KI-Antworten nicht vorkommt, fehlt auch in den Trainingsdaten der nächsten Generation von KI-Systemen. Das Zeitfenster für First Mover schließt sich.“

Drei Phasen für nachhaltige Steuerung

Das GEO-Angebot umfasst drei Module, die aufeinander aufbauen:

Analyse: Das Team erhebt über 20 Tage, wie Marke, Themen und Wettbewerbsbezüge in relevanten KI-Systemen erscheinen, vergleicht die Ergebnisse mit drei bis fünf Wettbewerbern und liefert einen strukturierten Befund mit Scorecards, Gap-Analyse, Risk-Map und priorisierten Handlungsempfehlungen.

Maßnahmenentwicklung: Aufbauend auf der Analyse definiert das Team ein Ziel, priorisiert die relevanten Hebel, setzt Maßnahmen über Owned, Earned, Third-Party, Executive Communications, Markenarchitektur oder eigene Studien um und bewertet die Ergebnisse im Vergleich zur gemessenen Ausgangslage. Das Ergebnis ist ein Maßnahmenpaket mit strategischer Analyse und Entwicklungsdokumentation.

Routinebetrieb: palmerhargreaves überführt GEO in einen dauerhaften Routinebetrieb mit wiederkehrendem Monitoring, Priorisierung, Quellenpflege und methodischer Begleitung. Das Team liefert ein monatliches Reputations-Scoring, Quartals-Reports, ein Frühwarnsystem und entwickelt bestehende Strukturen kontinuierlich weiter.

Für einen einfachen Einstieg bietet palmerhargreaves einen kostenlosen Quick Check unter www.palmerhargreaves.com/de/geo an.

palmerhargreaves ist die Agentur für komplexe Themen und Transformationsaufgaben. Das inhabergeführte Unternehmen setzt auf die Kraft von Kreativität, Beziehungen und Technologie, um für Marken und Menschen Resonanz zu erzeugen. Wie keine andere Agentur nutzt palmerhargreaves schon heute alle Möglichkeiten der generativen KI, um die Kommunikation ihrer Kunden noch effizienter und effektiver zu machen. Die Agentur beschäftigt in Deutschland 120 Mitarbeitende aus zehn Nationen.

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