Palo Alto Networks und Westcon-Comstor erschließen Channelpartnern neue Wachstumschancen im AWS Marketplace

Reseller profitieren durch die Zusammenarbeit von schnelleren Transaktionen, höheren Deal-Volumen und kürzeren Vertriebszyklen

Paderborn – 14. Mai 2024 Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, baut seine Partnerschaft mit Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) weiter aus, um Channelpartnern künftig attraktive neue Wachstumspotenziale im AWS Marketplace zu erschließen.

Im Zuge der Zusammenarbeit erhalten Resellerpartner die Möglichkeit, die Software-Produkte von Palo Alto Networks über den Produktkatalog von Westcon-Comstor auf dem AWS Marketplace zu beziehen und ihre Kunden dort zu betreuen.

Channelpartner können auf diese Weise schneller auf Änderungen im Einkaufsverhalten ihrer Endkunden reagieren und profitieren dabei von den schnelleren Transaktionen, den höheren Deal-Volumen und den kürzeren Vertriebszyklen im AWS Marketplace.

Die Ankündigung folgt unmittelbar auf den kürzlich bekanntgegebenen Launch der Palo Alto Networks Cortex XDR Plattform für Endpoint Security. Diese ermöglicht es Endanwendern, veraltete Legacy-Tools abzulösen, ihre Plattform-Migration nachhaltig zu beschleunigen und den Schutz der Endpoints zu verbessern.

Palo Alto Networks, einer der Leader im „Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2023“ und der einzige Leader im Bereich Single-Vendor SASE, ist damit die jüngste Verstärkung im rasch expandierenden AWS-Marketplace-Portfolio von Westcon-Comstor.

Die nahtlos integrierten End-to-End-Sales-Prozesse auf AWS machen es für die Partner wesentlich einfacher, Palo Alto Networks-Produkte wie die SASE-Lösung Prisma Access oder die Cloud-Security-Plattform Prisma Cloud über den AWS Marketplace zu vermarkten. Dies eröffnet ihnen neue Wachstumschancen und hilft ihnen, ihre Marktstellung in der Cloud-Marketplace-Ökonomie zu stärken.

Die Vereinbarung zwischen Palo Alto Networks und Westcon-Comstor betrifft die Regionen EMEA (Europe, Middle East, Africa) und APAC (Asia-Pacific). Westcon-Comstor ist der erste und derzeit einzige Distributor außerhalb der USA, der die Software-Produkte von Palo Alto Networks als Private Listing im AWS Marketplace vertreibt.

„Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Palo Alto Networks, und die aktuelle Vereinbarung ist das beste Beispiel für die Innovationskraft, die Agilität und den Fokus auf den Erfolg unserer Partner, die unsere Zusammenarbeit prägen“, erklärt David Grant, CEO von Westcon-Comstor. „Der Siegeszug der Cloud-Marketplaces ist einer der wichtigsten Technologietrends der letzten Jahre. Wir gehören zu den Vorreitern, wenn es gilt, Partner beim Einstieg in diese Märkte zu unterstützen, und darauf sind wir stolz. Mit uns können Channelpartner die marktführenden Cybersecurity-Lösungen von Palo Alto Networks jetzt einfach und effizient über den AWS Marketplace beziehen.“

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de