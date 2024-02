Panasonic auf der Intertraffic Amsterdam: TOUGHBOOK in Verkehrskontrolle und -management

Erleben Sie die vielfältigen Anwendungsszenarien der robusten und mobilen TOUGHBOOK Lösungen von Panasonic auf der Intertraffic Amsterdam vom 16. bis 19. April 2024.

Infrastruktur, Smart Mobility oder Verkehrssicherheit und -management: Die Verkehrsindustrie entwickelt sich rasant. Auf der Intertraffic Amsterdam, dem weltweit führenden Branchenevent für Verkehrstechnik und Mobilität, präsentieren Experten aus der Industrie vom 16. bis 19. April 2024 innovative Lösungen für eine Branche im tiefgreifenden Wandel.

Am Stand von Panasonic TOUGHBOOK (Halle 3, Stand 03.105) erleben Besucher die Funktionen und Vorteile ausgewählter TOUGHBOOK Geräte für die Verkehrsüberwachung und das Verkehrsmanagement live vor Ort. Dazu gehören das TOUGHBOOK G2 Tablet, das TOUGHBOOK 55 Notebook, das TOUGHBOOK 33 Detachable Notebook und das TOUGHBOOK 40 Notebook.

Vielseitig einsetzbar in Verkehr und Mobilität

Immer mehr internationale Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Verkehr und Transport vertrauen auf die vollständig robusten TOUGHBOOK Geräte. Zu den branchenspezifischen Anwendungsszenarien gehört beispielsweise der Einsatz von TOUGHBOOK Tablets für Verkehrskontrollen. So nutzt zum Beispiel Kistler, ein führendes Unternehmen im Bereich der dynamischen Messtechnik, TOUGHBOOK 33 für die Bedienung und Kontrolle mobiler und/oder stationärer Geschwindigkeitsmessgeräte. Außerdem unterstützten TOUGHBOOK Geräte Straßenverkehrsbehörden und Straßenbaubehörden bei der Instandhaltung von Straßen oder bei Streckenkontrollen. Mit ihnen lassen sich Vermessungen im Straßen-, Schienen- und Tunnelbau durchführen und Anlagen warten, etwa Signaltechnik, Mautstellen oder Elektro-Ladeinfrastrukturen. Nicht zuletzt kommen die Lösungen bei der Pannenhilfe, der Mauterfassung und bei der Kontrolle bzw. dem Auslesen von Verkehrsdaten zum Einsatz. In der Wasser- und Schifffahrt erfassen TOUGHBOOK Geräte das Verkehrsaufkommen auf Wasserwegen, kontrollieren Schilder, vermessen die Böschung oder die Wassertiefe und sind bei Hafenlotsen im Einsatz.

Robuste und zuverlässige Notebooks und Tablets

Ob Schnittstellenerweiterung, passende Fahrzeughalterungen oder Funkintegrationen: Unternehmen aus Verkehrstechnik und Mobilität können die Leistung und Funktionalität der TOUGHBOOK Geräte entlang ihrer individuellen Anforderungen und Bedürfnisse optimieren. Die robusten Geräte sind auch unter erschwerten Bedingungen zuverlässig einsatzbereit: Mit bis zu Schutzklasse IP66 sind sie beständig gegenüber Wasser und Staub. Sie halten Stürze, Stöße, Vibrationen sowie extreme Temperaturen aus und lassen sich auch bei hellem Sonnenlicht, Regen oder mit Handschuhen bedienen. Dank der langen Akkulaufzeit und Hot-Swap-Funktionen halten sie eine ganze Schicht durch. Für Vermessungen, Dokumentationen und Kataster bieten die Geräte ein integriertes GPS mit einer Genauigkeit bis in den Submeter-Bereich. Für den Einbau in Fahrzeuge sind Fahrzeugdocks verfügbar. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie setzt Panasonic auch bei TOUGHBOOK Geräten auf lange Produktlebenszyklen.

In Sachen Konnektivität verzeichnet Panasonic eine erhöhte Nachfrage nach Geräten, die sich mit 5G-Standalone (SA)-Netzwerken verbinden. Private 5G-Netzwerke ermöglichen dank niedrigen Latenzzeiten, schnelleren Reaktionszeiten sowie verbesserter Datenübertragung eine nahtlose Kommunikation zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und Verkehrsmanagementsystemen. Panasonic TOUGHBOOK hat deshalb eine eigene private 5G-Netzwerkarchitektur (5G Campus) entwickelt, die Kunden die nötige Kontrolle und Sicherheit bietet. Gleichzeitig stellt sie die volle Leistungsfähigkeit von 5G bereit.

Besuchen Sie uns auf der Intertraffic Amsterdam

Registrieren Sie sich hier und besuchen Sie Panasonic TOUGHBOOK auf der Intertraffic Amsterdam in Halle 3 auf Stand 03.105, um mehr über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der Lösungen zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de.

