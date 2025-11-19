Panasonic auf der Productronica 2025

München, DE. 19. November 2025 – Im Vorfeld der Productronica 2025 hat Panasonic Factory Solutions seine Kompetenzen im Bereich Surface-Mount-Technologie (SMT) deutlich ausgebaut – mit neuen Maschinen, erweiterten Funktionen und Werkzeugen, optimierter Software in der gesamten NPM-G-Serie sowie einem umfassenden Service für Betrieb und Wartung (O&M). Darüber hinaus werden grundlegende Verbesserungen an dem modularen Bestücker NPM-GW, dem Auto Setting Feeder (ASF) und dem NPM-GP/L-Drucker vorgestellt.

Das Konzept der „Autonomous Factory“, das Panasonic 2023 erstmals vorgestellt hat, wird inzwischen in der Praxis umgesetzt. Kunden wie die DELTEC Group, ZF Automotive, Auvidea, Kemptron und Incap UK zeigen auf der Messe konkrete Anwendungsbeispiele aus Deutschland, Großbritannien und Finnland.

„Unser Ziel ist es, Elektronikfertiger dabei zu unterstützen, ihre Produktionsprozesse Schritt für Schritt zu vernetzen und zu automatisieren“, sagt Jerome Clouet, Head of Product Marketing bei Panasonic Factory Solutions Europe. Das Angebot an marktführenden SMT-Lösungen ermöglicht es Herstellern, vollständig vernetzte, intelligente und automatisierte Produktionslinien zu realisieren. „So lassen sich Effizienz, Produktivität, Qualität und Flexibilität steigern. Und dies bei gleichzeitiger Reduzierung des manuellen Aufwands und der Betriebskosten.“

Die autonome Fabrik zur Realität machen

Die NPM G Series nutzt KI-gestützte Automatisierung, um Fertigungslinien flexibel an wechselnde Anforderungen anzupassen.

Der neue NPM-GW ermöglicht die Bestückung von Leiterplatten bis zu einer Größe von 760 687 mm und ist mit einer verbesserten Erkennungskamera ausgestattet. Die neue Erkennungskamera ermöglicht es Herstellern, Bauteildaten effizienter zu erstellen und gleichzeitig ein breiteres Spektrum an Bauteilen zu handhaben. Panasonic hat leichtere und schnellere Köpfe für seine modularen Bestücker NPM-GW und NPM-GH eingeführt, die die Genauigkeit und CPH-Geschwindigkeit erhöhen.

Die NPM G-Serie verfügt über die ASF von Panasonic, die das Einstellen und Laden von Komponenten in den NPM-GW automatisiert. Auf der Veranstaltung demonstriert Panasonic die Fähigkeiten der ASF. Der ASF-Zuführer automatisiert das Einrichten und Laden von Bauteilen und kann Gurte mit Breiten von 4 bis 104 mm automatisch abziehen. Dadurch verkürzt sich die Rüstzeit und der Personalbedarf sinkt.

Der NPM-GP/L-Schablonendrucker verfügt über einen 300 mm breiten, schlanken Schablonenwechsler – eine Reduzierung von 54 Prozent. Damit verringert sich der Platzbedarf, und Schablonenwechsel können ohne manuelle Eingriffe erfolgen.

Erhöhte THT-Produktivität

Mit dem neuen RL133 erweitert Panasonic sein Angebot für die Bestückung radialer THT-Komponenten. Mit einer branchenweit neuen Entwicklung hat Panasonic die Rechts- und Linkskanten-Spanntechnik eingeführt. Dank neuer Spanntechnologie des RL 133 und einem 360°-Amboss können Bauteile dichter platziert werden.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger unterstützt der RL133 eine größere Auswahl an größeren und schwereren Komponenten – von einer Höhe von 23 mm bis 26 mm. Er verfügt außerdem über einen verbesserten X-Y-Verfahrweg von bis zu 40 mm, der eine signifikante Steigerung der Gesamtleistung ermöglicht.

Proaktive Wartung und Support neu definiert

Der Betriebs- und Wartungsservice von Panasonic kombiniert zuverlässige Hardware mit vorausschauender Wartung. Dies ermöglicht es Herstellern, das volle Potenzial ihrer Produktionslinien auszuschöpfen.

Unterstützt durch das technische Zentrum in Budapest umfasst O&M das Head Refurbishment Program von Panasonic. Das wird am Stand von Panasonic auf der Productronica demonstriert. Dort erfahren Besucherinnen und Besucher, wie eine umfassende Generalüberholung – einschließlich des Austauschs von Magnetventilen, Vakuumsensoren und Theta-Riemen sowie aller Test- und Vorkalibrierungsarbeiten – zu einer verlängerten Lebensdauer der Maschinen, gleichbleibender Leistungsfähigkeit und deutlichen Kosteneinsparungen führen kann.

Starke Industriepartnerschaften

Panasonic arbeitet mit mehr als 75 Branchenorganisationen zusammen und bietet seinen Kunden marktführende Lösungen. Auf der Productronica 2025 werden drei Partner von Panasonic gemeinsam auf dem Stand von Panasonic ausstellen, darunter:

-B4C-Lösungen integriert das Fertigungsleitsystem PanaCIM in Produktionslinien. Dies ermöglicht es den Bedienern, den Betrieb nahtlos in Echtzeit zu verwalten, zu überwachen und zu optimieren – und so die Produktivität, Qualität und Rückverfolgbarkeit in der gesamten Fabrikhalle zu verbessern.

-Inovaxe – Die Integration von PanaCIM in das intelligente Materialflusssystem von Inovaxe bietet eine vernetzte und automatisierte Lösung für ein effizientes Bestands- und Produktionsmanagement.

-SMT Renting – Als führender Anbieter von schlüsselfertigen Mietlösungen für SMT- und Smart-Factory-Anlagen stärkt SMT Renting seine Partnerschaft mit Panasonic durch neue, intelligente Service- und Finanzierungsmodelle. Dies bietet Herstellern mehr Flexibilität und Effizienz.

Mit seinem umfassenden Ansatz, der die Beschaffung von Geräten, die Finanzierung, den Service und die Garantie beinhaltet, bietet SMT Renting vollständig verwaltete Lösungen unter einem einzigen Vertrag. Besucher des Panasonic-Standes können mehr über die einzigartige „Stop & Swap“-Option von SMT Leasing erfahren, die es Kunden ermöglicht, die Produktion einfach zu skalieren, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.

Konvergenz von Elektronik und Mikroelektronik

Vierzig Jahre nach der Eröffnung der Kofu-Fabrik in Yamanashi, Japan, spiegelt der Productronica-Stand von Panasonic die Konvergenz der Elektronik- und Mikroelektronikfertigung in der Branche wider. Das Unternehmen ist führend in der Präzisionstechnik und Innovation mit seinen Plasma-Dicing -, Ätz-, Reinigungs- und Flip-Chip-Bonding-Maschinen, die eine schnellere, intelligentere und kosteneffizientere Produktion ermöglichen.

Die Productronica ist die weltweit führende Veranstaltung für die Elektronikfertigung und bringt über 1.400 Aussteller und 42.000 Besucher aus 100 Ländern zusammen. Sie präsentiert Entscheidungsträgern aus der Automobil-, Industrie-, Medizin- und Elektrotechnikindustrie die neuesten Innovationen und Lösungen – und trägt so dazu bei, die Zukunft der Elektronikproduktion mitzugestalten.

Besuchen Sie den Stand von Panasonic auf der Productronica 2025 (Halle A3/177). Weitere Informationen finden Sie unter https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/event/save-date-productronica-2025

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic-Gruppe, die heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für weitreichende Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnen, Geräte, B2B-Lösungen und Energie ist, hat am 1. April 2022 auf ein operatives Gesellschaftssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht.Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, Privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Die Forschung und Entwicklung konzentriert sich auf softwaregesteuerte Supply-Chain-Lösungen in realen Industrieumgebungen und nutzt dabei jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Elektronik, KI und Robotik. Ziel ist es, Panasonic Connect zu einem führenden Lösungsanbieter für die gesamte Lieferkette zu machen – von der Fertigung bis zum Einzelhandel.

– Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH | Factory Solutions

Stefan Hauck

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 894 535 410 22



http://connect.panasonic.eu

Pressekontakt

FInk&Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116



https://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.