Panasonic erweitert NDI®-Unterstützung für Kameras: Noch einfacherer Übergang zu IP bei Workflows in der Videoproduktionen

IP-Netzwerkintegration von Video-Equipment mit kostenlosen NDI®-Upgrades

Wiesbaden, DE. 12. September 2024 – Panasonic Connect Europe wird die NDI®-Unterstützung (Network Device Interface), einen offenen Standard für die Verbindung von Video-Equipment über ein Netzwerk, auf seine integrierten 4K-PTZ-Kameras (AW-UE40W/K, AW-UE50W/K, AW-HE145W/K und AW-UE150W/K) sowie den Speicherkarten-Kamerarecorder AG-CX350 ausweiten. Die Upgrades, für die bisher eine kostenpflichtige Lizenz von Vizrt NDI® AB erforderlich war, werden zwischen Dezember 2024 und April 2025 über ein kostenloses Firmware-Update zur Verfügung gestellt. Danach werden die Modelle mit voraktivierter NDI®-Unterstützung ausgeliefert.

Mit dem kostenlosen Upgrade wird die NDI®-Unterstützung als Standardfunktion in mehr als 80.000 Geräten aktiviert, die derzeit in verschiedensten Videoproduktionsumgebungen im Einsatz sind. Da IP-Technologie mit fortschreitender Geschwindigkeit auch in Kamera-Equipment integriert wird, wird dieser Schritt dazu beitragen, das NDI®-Ecosystem zu erweitern. Dies steigert die Effizienz und Flexibilität der Arbeitsabläufe in der Videoproduktion.

NDI® ist ein offener Standard für die Verbindung von Video-Equipment über IP-Netzwerke. Damit lassen sich NDI®-fähige Geräte zum Aufbau von Systemen in Standard-Gigabit-IP-Netzwerken verwenden. So gelingt die Umstellung von Workflows in der Videoproduktion auf IP-Umgebungen. Damit können mehr Geräte auf alle NDI®-fähigen Geräte im Netzwerk zugreifen. Dazu zählen Switcher, Kameras und Medienserver. Sie erlauben die Verwendung verschiedener Inhalte in der Videoproduktion. Darüber hinaus reduzieren die NDI®-fähigen PTZ-Kameras von Panasonic, die PoE unterstützen – eine Ein-Kabel-Lösung für Stromversorgung, Steuerung und Audio-/Videoübertragung – die Installations- und Verkabelungskosten sowie die Komplexität erheblich.

Zu den von Panasonic NDI® unterstützten Produkten gehören PTZ-Kameras wie AW-UE160W/K, AW-UE100W/K und AW-UE80W/K, Studiokameras wie AK-UCX100(1), die 4K-Multifunktionskameras AW-UB50(2) und AW-UB10(2), die Kompakt-Switcher AV-HSW10 und AV-UHS500(3). Gleiches gilt für die KAIROS IT/IP-Plattform und das Video Mixer-Plug-in für die Media Production Suite. Gemeinsam genutzt, lassen sich damit flexible und effiziente IP-Videoproduktionssysteme für eine Vielzahl von Anforderungen erstellen.

Mit der Standardisierung der NDI®-Integration in der gesamten Produktlinie möchte Panasonic die IP-Vernetzung von Video-Equipment vorantreiben.

1 Die AK-UCX100 wird im 4. Quartal CY24 erhältlich sein.

2 AW-UB10 und AW-UB50 werden im 1. Quartal CY25 verfügbar sein und NDI® wird in naher Zukunft implementiert.

3 Die NDI®-I/F-Einheit AV-UHS5M6G ist erforderlich, um NDI® mit AV-UHS500 zu verwenden.

Bildmaterial zu dieser Meldung können Sie sich hier herunterladen.

