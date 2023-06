Panasonic erweitert sein Angebot: ST 2110-Upgrade für die Einstiegs-Studiokamera AK-HC3900

Als einer von wenigen Herstellern bietet Panasonic eine Modellvielfalt von Einstiegs- bis hin zu High-End-Studiokameras. Das Portfolio zeichnet sich zudem durch die PTZ-Kamera AW-UE160 und die Live-Video-Plattform KAIROS aus.

Wiesbaden, DE. 13. Juni 2023 – Panasonic Connect Europe gibt heute ein ST 2110-Upgrade für seine Einstiegs-Studiokamera Panasonic AK-HC3900 bekannt. Es kommt im 3. Quartal dieses Jahres mit einem kostenpflichtigen AK-SFC391-Aktivierungscode auf den Markt. Mit dem Upgrade positioniert sich Panasonic als einer der wenigen Hersteller mit einem kompletten IP-Ready-Line-up von Einstiegs- bis hin zu High-End-Studiokameras. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine neue PTZ-Kamera UE160 und die KAIROS IT/IP-Live-Video-Plattform.

Durch das Software-Upgrade für die Studiokamera AK-HC3900 wird die Qualität und Effizienz an Produktionsstandorten optimiert. Es reduziert Kosten, da keine Kamerasteuereinheit (CCU) mehr benötigt wird, und ermöglicht eine unkomprimierte Übertragung in Broadcast-Qualität mit ST 2110.

Mit diesem Upgrade kann die Panasonic AK-HC3900 HD-Studiokamera an SMPTE ST 2110-kompatible Broadcast-Geräte oder Netzwerk-Switches angeschlossen werden. Dadurch kann die AK-HC3900 unkomprimiertes HD-Video in Broadcast-Qualität direkt vom Kamerakopf über IP mit sehr geringer Latenz übertragen, ohne dass eine CCU erforderlich ist. Mit dem ST 2110-Upgrade unterstützt die Kamera zudem IP-Return-Video (HD), Referenzsignal (PTP), Trunk-Signalausgang (HD), Prompter-Eingang und IP-Intercom-Audioeingang/-ausgang.

Darüber hinaus wird künftig auch die AK-PLV100, die bereits unkomprimiertes ST 2110 unterstützt, ein Firmware-Upgrade erhalten. Dies ermöglicht die SMPTE ST 2110-Ausgabe, einschließlich JPEG-XS-Komprimierung als Standard, direkt vom Kamerakopf. Dies erleichtert den Live-Produktionsbetrieb und minimiert die Anzahl externer Geräte.

Das Upgrade ermöglicht es, die Kamera über IP direkt mit dem Panasonic KAIROS zu verbinden. So wird eine platzsparende, hocheffiziente und flexible IP-Live-Produktion und -Verteilung mit einer großen Anzahl von Kameras möglich. Der CCU-lose Anschluss der HD-Studiokamera AK-HC3900 spart zusätzlich Platz und reduziert den Verkabelungsaufwand für einen hocheffizienten Betrieb. Zudem sinkt damit der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich.

Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe, sagt: „Dieses neue Upgrade unterstreicht einmal mehr das Engagement von Panasonic, die Branche bei einem schnellen Übergang zu IP zu unterstützen. Unser komplettes Angebot an IP-fähigem Equipment trägt dazu bei, die Effizienz, Flexibilität und Qualität in den Bereichen Broadcasting, Live-Produktionen und Streaming weiter zu verbessern.“

Über Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

