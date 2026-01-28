Panasonic Image Adjust Pro optimiert Produktions-Workflows durch intelligente Kamerasteuerung

Das neue Media Production Suite-Plugin von Panasonic, Image Adjust Pro, ermöglicht es Anwendern, Bildeinstellungen für mehrere Studio- und Panasonic PTZ-Kameras direkt über einen PC oder ein Tablet anzupassen. Die Media Production Suite optimiert und verbessert professionelle Videoproduktionsabläufe, indem sie Kameramanagement, Statusüberwachung und -steuerung in eine einheitliche, intuitive Softwareplattform integriert. Die Veröffentlichung des Plugins ist für Q1 CY2026 geplant, mehr Informationen finden Sie auf der unten angegebenen Website.

Gleichzeitiger Kamerabetrieb

In anspruchsvollen Produktions- und Rundfunkumgebungen, wie Fernsehstudios und großen Veranstaltungsorten, in denen mehrere Kameratypen verwendet werden, haben Teams oft nur begrenzten Platz, um mehrere Remote Operation Panels (ROPs) zu installieren. Darüber hinaus kann die Bildanpassung für verschiedene Kameramodelle komplex und zeitaufwendig sein.

Panasonics Image Adjust Pro geht diese Probleme direkt mit einem softwarebasierten ROP an, der mit Panasonic Studio- und PTZ-Kameras1 kompatibel ist. Eine einzige Lizenz ermöglicht es Nutzern, bis zu 99 Kameras zu registrieren, den Kamerastatus zu überwachen und bis zu 20 Kameras gleichzeitig von einem PC oder Tablet aus zu steuern. Dies bietet eine flexible und skalierbare Alternative zu reinen Hardware-Setups. In Kombination mit Panasonic Kamerasystemen und Hardware-ROPs ermöglicht es den Remote-Betrieb bei reduziertem Bedarf an physischer Ausstattung und trägt so zur Optimierung der Produktions-Workflows bei.

Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Europe, kommentiert: „Mit Image Adjust Pro beseitigen wir langjährige Hürden in Multikamera-Umgebungen und geben den Operatoren die Freiheit, die Bildsteuerung von dort aus zu bedienen, wo sie am besten arbeiten. Das ist ein wesentlicher Schritt zur Vereinfachung komplexer Produktions-Workflows.“

Intuitive Benutzeroberfläche für erweiterte Steuerung

Dank der Kompatibilität mit Panasonic Studio- und PTZ-Kameras eignet sich das Plugin besonders für große Multikamera-Produktionsumgebungen. Der Übersichtsbildschirm zeigt den Status aller über eine Lizenz eingebundenen Kameras an, während ein Panel-Screen das Layout eines Hardware-ROPs für die direkte Multikamera-Steuerung nachbildet.

Die Bildanpassungsmöglichkeiten von Image Adjust Pro entsprechen denen der ROPs der Panasonic AK-HRP-Serie. Produktions-Teams können somit in hybriden Setups arbeiten, bei denen Hauptkameras über Hardware-ROPs und zusätzliche Einheiten über das Plugin gesteuert werden. Dies reduziert die Anzahl der benötigten physischen ROPs, ohne die Präzision zu beeinträchtigen. In IP-basierten Systemen können das Plugin und die Hardware-ROPs parallel arbeiten und ermöglichen so eine nahtlose, standortspezifisch angepasste Steuerung.

Flexible und kollaborative Arbeitsabläufe

Abgesehen vom Haupt-PC, auf dem das Plugin installiert ist, kann Image Adjust Pro von mehreren Geräten im selben Netzwerk – einschließlich Handheld-Geräten – abgerufen werden. Dieser dezentrale Ansatz erlaubt es Produktionsleitern, den Kamerastatus zu überwachen und alle Kameras zentral zu verwalten, während Licht- und Technikteams Anpassungen direkt von ihren jeweiligen Arbeitsplätzen aus vornehmen können. Das Ergebnis sind flexiblere, kollaborative Workflows ohne physische Einschränkungen und mit gesteigerter Effizienz.

Um Operatoren mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen zu unterstützen, bietet das Plugin drei verschiedene GUI-Optionen2. Dazu gehören ein hardwareähnliches Layout, das die Tastenkonfiguration des HRP1010 widerspiegelt, ein grafisches Layout ähnlich Videobearbeitungssoftware, sowie eine anpassbare Benutzeroberfläche, die nur wesentliche Bedienelemente anzeigt. Diese bieten sowohl erfahrene Bediener als auch Nutzer mit begrenzter Ausbildung einen intuitiven Betrieb und unterstützen eine Vielzahl von Produktionsstilen und Anforderungen.

Mit seiner softwarebasierten Flexibilität, den erweiterten Bildanpassungsfunktionen und der Multi-Device Zugänglichkeit vereinfacht Image Adjust Pro die Systemeinrichtung und den Betrieb in Multikamera-Umgebungen.

Panasonic präsentiert die Media Production Suite und das Image Adjust Pro-Plugin auf der ISE 2026 am Stand 3J500.

Um mehr über die Media Production Suite zu erfahren, klicken Sie hier: https://pro-av.panasonic.net/en/software/mps/

Mehr über das Image Adjust Pro-Plugin erfahren Sie hier: https://pro-av.panasonic.net/en/software/mps/iap/

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

