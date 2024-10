Panasonic PTZ Auto Framing vereinfacht Arbeits- und Produktionsabläufe

Neues Plug-in für die Media Production Suite und Firmware-Update für AW-UE160W/K

Wiesbaden, DE. 2. Oktober 2024 – Panasonic Connect Europe kündigt eine neue Auto-Framing-Funktion für Panasonic PTZ-Kameras an. Sie liefert qualitativ hochwertige und automatisierte Inhalte für Videoproduktionen. Die Anwendung wird ab dem 2. Quartal 2025 als kostenpflichtiges Advanced Auto Framing-Plug-in für Panasonics Softwareplattform Media Production Suite angeboten. Darüber hinaus stehen ausgewählte Auto-Framing-Funktionen für Panasonics PTZ-Kamera AW-UE160W/K über Firmware- und Media Production Suite-Updates ab dem 1. Quartal 2025 kostenlos zur Verfügung.

Die neue Auto-Framing-Lösung von Panasonic umfasst fortschrittliche Technologien wie Auto-Tracking, Bilderkennung und natürliches Auto-Framing. Sie bietet ein präzises, benutzerdefiniertes Kamera-Framing für eine erhöhte Effizienz vor Ort und hochwertige Inhalte.

Das kostenpflichtige Advanced Auto Framing-Plug-in für die Media Production Suite, das mit einem Software-Key aktiviert wird, ermöglicht das automatische Framing für die Panasonic PTZ-Kameras AW-UE160W/K, AW-UE150W/K, AW-UE100W/K und AW-UE80W/K. Das Plug-In unterstützt die Einrichtung mehrerer Kameras für automatisches Framing, um die Genauigkeit und Bedienbarkeit der Motiverkennung zu verbessern. Darüber hinaus ermöglicht die Gesichtserkennungstechnologie ein optimales Framing für ausgewählte Personen.

Die neue Auto-Framing-Funktion für die AW-UE160W/K wird kostenlos über Updates der Kamera-Firmware und der Media Production Suite angeboten. Die Motiverkennung erfolgt durch den internen Prozessor der Kamera, während die Framingbefehle durch die Media Production Suite verwaltet werden. Die Funktion kann auf jedem PC verwendet werden, der die grundlegenden Betriebsanforderungen der Media Production Suite erfüllt.

Das Advanced Auto Framing-Plug-In sowie die Auto-Framing-Funktion der AW-UE160W/K ermöglichen professionelles automatisches Framing in Echtzeit. Verschiedene Framing-Voreinstellungen können kombiniert werden, einschließlich Gruppenaufnahmen mit mehreren Motiven. Die fortschrittliche Körpererkennung sorgt für eine präzise Motiv-Erfassung auch bei Bewegung. Diese Funktionen erleichtern die Aufnahme und Produktion qualitativ hochwertiger Videos.

Design und Bedienung der GUI entsprechen denen der Media Production Suite, was eine intuitive Einrichtung und Bedienung über ein benutzerfreundliches Control Panel ermöglicht. Die GUI des Advanced Auto Framing-Plug-ins enthält eine Multi-Kamera-Anzeigeoption, durch die sich mehrere PTZ-Kameras einfach verwalten lassen. Mehrere Feeds können von einem einzigen Bildschirm aus überwacht und gesteuert werden. Dies ermöglicht Aufnahmen mit mehreren Kameras auch mit begrenztem Personal und gewährleistet eine hohe Qualität der Videos.

Die Auto-Framing-Anwendung kann in Verbindung mit den Remote-Kamera-Controllern AW-RP150GJ und AW-RP60GJ verwendet werden. Dies erleichtert die Feinabstimmung des Kamerawinkels während des Auto-Framings. Darüber hinaus vereinfacht die Synchronisierung der Kameraauswahl mit dem automatischen Framing in der Media Production Suite den Wechsel zwischen automatischen und manuellen Framing-Vorgängen.

„Der Konsum von Videoinhalten über Streaming-Plattformen und webbasierte Übertragungen steigen rasant an“, sagt Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. „Dieser Trend hat den Optimierungsbedarf für menschliche und technische Ressourcen stark erhöht, um die konstante Produktion und Bereitstellung hochwertiger Inhalte über Broadcast-Netzwerke, Produktionshäuser und Live-Event-Berichterstattung zu gewährleisten. Die Auto-Framing-Software von Panasonic bietet qualitativ hochwertiges Framing für die fortschrittliche Content-Produktion in Broadcast-Studios sowie Live-Event-Aufnahmen mit PTZ-Kameras und trägt somit zu effizienteren Arbeitsabläufen vor Ort bei.“

Auf einen Blick:

Advanced Auto Framing-Plug-in

Automatisches Framing mit mehreren PTZ-Kameras von Panasonic.

Erfassung vieler benutzerdefinierter Framing-Voreinstellungen, um das benutzerdefinierte Framing genau zu reproduzieren.

Gruppenaufnahmen zum Framing mehrerer Motive, z. B. Zwei- und Dreifachaufnahmen.

Stabile Bildausschnitte von sich bewegenden Motiven basierend auf fortschrittlicher Erkennung des menschlichen Körpers und Kamerasteuerung für die professionelle Kameraarbeit, einschließlich präziser Motiv-Erfassung – auch bei Bewegung.

Datenschutz-konforme Aufnahmen, da die Körpererkennung keine persönlichen Daten erfordert.

Die Gesichtserkennung von gespeicherten Gesichtern ermöglicht es, Individuen für das Framing zu spezifizieren.

Multi-Kamera-Koordination für stabile Motiverkennung und nahtlosen Wechsel zwischen den Bildausschnitten.

Die GUI akzeptiert PTZ-Kamera-Listen für die Anzeige und Bedienung mehrerer Kameras.

Autofokus zur Motivverfolgung mit Phase-Detection-Autofokus (nur AW-UE160W/K).

Nahtlose Integration mit Panasonic AW-RP150GJ und AW-RP60GJ Remote-Kamera-Controllern.

Tablet-fähige GUI für die Touch-Panel-Bedienung.

AW-UE160W/K Auto Framing-Funktion

Verfügbar über kostenlose Firmware- und Media Production Suite-Updates unter: https://eww.pass.panasonic.co.jp/p2ui/guest/TopLogin.do?lang=en&category=pav

Erfassung von bis zu drei Framing-Vorgaben, um benutzerdefinierte Bildausschnitte genau zu reproduzieren.

Gruppenaufnahmen zur Erfassung mehrerer Motive, z. B. Zwei- und Dreifachaufnahmen.

Stabiles Framing von sich bewegenden Motiven dank fortschrittlicher Körpererkennung und Kamerasteuerung für professionelle Kameraarbeit, einschließlich präziser Motiv-Erfassung – auch bei Bewegung.

Datenschutz-konforme Aufnahmen, da die Körpererkennung keine persönlichen Daten erfordert.

Autofokus zur Motivverfolgung mit Phase-Detection-Autofokus.

Nahtlose Integration mit Panasonic AW-RP150GJ und AW-RP60GJ Remote-Kamera-Controllern.

Tablet-fähige GUI für die Touch-Panel-Bedienung.

* Produktspezifikationen können sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ändern.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

