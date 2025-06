PANASONIC TOUGHBOOK ERWEITERT SUPPORT-KAPAZITÄTEN IN EUROPA

Neue Investitionen an den Standorten Cardiff und Budapest stärken Panasonic’s Engagement für den Support über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen bis hin zu Echtzeit-Services und Innovationen

Wiesbaden, DE. 18. Juni 2025 – Mobile Mitarbeiter in ganz Europa nutzen immer innovativere Technologien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Deshalb hat Panasonic Connect Europe die TOUGHBOOK Support-Infrastruktur optimiert: neben dem etablierten Service- und Solutions Center in Cardiff wurde zum 1. April ein weiteres in Budapest in Betrieb genommen.

Unternehmen benötigen heute einen zuverlässigen Partner für ihre robusten mobilen Geräte, der sie bei der Entwicklung, Bereitstellung, Wartung und Weiterentwicklung kompletter Mobilitätslösungen unterstützen kann. Von Edge-basierter KI bis hin zur zunehmenden Leistungsfähigkeit von 5G verlangen Teams im mobilen Einsatz mehr von ihrer Technologie – und dem dazugehörigen Support.

„Unsere Kunden verändern die Art und Weise, wie sie im Außendienst arbeiten“, sagt Jon Tucker, General Manager of Engineering bei Panasonic TOUGHBOOK. „Da Echtzeitanwendungen immer mehr zur Norm werden, sind Ausfallzeiten einfach keine Option. Aus diesem Grund verdoppeln wir unser Service- und Solutions-Center-Modell, um unseren Kunden den technischen Support, die Ausfallsicherheit in der Region und die Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu bieten, die sie benötigen, um ganz vorne dabei zu sein.“

Ein dualer Ansatz für Managed Mobility

Das Center in Cardiff, das nun in ein Service- und Solutions-Center umgewandelt wurde, bedient britische Kunden und erweitert zugleich sein Managed-Services-Angebot, um das Wachstum der Panasonic TOUGHBOOK Aktivitäten in Europa zu unterstützen. Dies umfasst alle Servicebausteine, vom Hardware-Staging und Kitting bis hin zur proaktiven Geräteüberwachung und Bestandsmanagement. Panasonic verwaltet zunehmend ganze Mobilgeräteflotten und bietet maßgeschneiderten, stets verfügbaren Support für geschäftskritische Vorgänge.

Darüber hinaus hat Panasonic in ein Servicezentrum in Budapest investiert, das als zentrale Servicedrehscheibe für TOUGHBOOK Kunden in Europa dient. Dieses Zentrum bietet bereits seit zwei Jahren Service- und Wartungsunterstützung für die Panasonic Business Units Visual und Factory Solutions. Mit dem zusätzlichen Know-how im Bereich der robusten Mobilität ist Panasonic TOUGHBOOK nun noch besser in der Lage, in Höchstgeschwindigkeit Reparaturen und Support in ganz Europa bereitzustellen.

Donald Maidment, Head of Customer Service bei Panasonic Connect Europe, erklärt: „Wir haben schon immer die volle Verantwortung für den Service und die Leistung unserer TOUGHBOOK Geräte übernommen – das zeichnet uns aus. Mit dieser Investition weiten wir dieses Engagement aus. Im Gegensatz zu Mitbewerbern, die den Support auslagern, pflegen wir während des gesamten Lebenszyklus ihrer mobilen Geräte einen direkten Draht zu unseren Kunden.“

Unterstützung von Innovationen am Edge

Die Expansion von Panasonic unterstützt die schnelle Entwicklung der Edge Technologie. Da KI-Modelle jetzt auch in Outdoorumgebungen – am Edge – ausgeführt werden und 5G Echtzeit-Konnektivität ermöglicht, verlagern Unternehmen mehr Intelligenz und Entscheidungsfindungen näher an den Einsatzort. Dies führt zu mehr Effizienz – aber auch mehr Leistungsdruck, dass die Technologie überall und fehlerfrei funktioniert.

„Unsere Service- und Solutions-Center sind darauf ausgelegt, diese Herausforderung zu meistern“, fügt Tucker hinzu. „Sie bieten weitaus mehr als Reparaturen und Wartungen – sie sind Enablement-Hubs für moderne mobile Mitarbeiter.“

Mobile-IT-as-a-Service – ein Full-Service-Mobilitätsmodell

Neben dem maßgeschneiderten Lösungsdesign wird Panasonic TOUGHBOOK von diesen Zentren aus auch Mobile-IT-as-a-Service bereitstellen – ein flexibles Modell, das robuste Hardware, maßgeschneiderte Software und Managed Services in einer skalierbaren, schlüsselfertigen Lösung bündelt. Ganz gleich, ob ein Kunde eine Vielzahl an Tablets benötigt, die für die Logistik konfiguriert sind, oder die End-to-End-Verwaltung von Tausenden von Mobilgeräten in mehreren Regionen: Panasonic bietet einen maßgeschneiderten Service, der seine Anforderungen von heute erfüllt und sich an die Herausforderungen von morgen anpasst.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Devices, B2B-Lösungen und Energiesektor und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, Privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

