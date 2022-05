Panasonic´s neues Flaggschiff setzt neue Maßstäbe für ausfallsichere mobile IT: Das TOUGHBOOK 40

Das leistungsstarke 14″-Notebook TOUGHBOOK 40 wurde für Einsatzkräfte im Bereich Sicherheit und Verteidigung entwickelt und eignet sich zudem ideal für Polizei-Organisationen und Versorgungsbetriebe. Mit einer neuen Dimension an Robustheit und Flexibilität setzt es neue Maßstäbe für ausfallsichere „Rugged Computing“ Hardware und meistert kritische Einsätze und Herausforderungen im Alltag noch sicherer.

Das TOUGHBOOK 40 hebt zuverlässiges, robustes Computing auf eine neue Ebene. Das leistungsstarke, ganz in Schwarz gehaltene Notebook wurde für extreme Einsatzbedingungen konzipiert. Es verfügt über Sicherheits- und Kommunikationsfunktionen auf Militär-Niveau zur Unterstützung einsatzkritischer Operationen. Mithilfe seines modularen Designs bietet es eine noch größere Nutzungsflexibilität als bisherige TOUGHBOOK Modelle: über insgesamt sieben Erweiterungsbereiche können mobile Nutzer ihr Gerät schnell und einfach an unterschiedliche Herausforderungen anpassen.

Hervorragende Flexibilität

Das TOUGHBOOK 40 ist im Feld- bzw. Outdooreinsatz der perfekte Begleiter, der sich an jede Aufgabe anpassen lässt. Dafür stehen neben dem vom Nutzer austauschbaren Akku, Arbeitsspeicher und SSD-Laufwerk vier weitere Erweiterungsbereiche zur Verfügung: etwa für Smartcard- und Fingerabdruckleser, einschließlich einer Multi-User-Authentifizierung, wenn das Notebook von mehreren Personen eines Teams genutzt wird. Die Erweiterungsbereiche können auch für zweite SSD-, DVD- und Blu-ray-Laufwerke sowie konfigurierbare Anschlüsse (VGA, True Serial, USB 3.2 Gen1 Typ-A und ein zweites HDMI oder natives GLAN) genutzt werden.

Das Gerät wurde für unterschiedliche Aufgaben in Sicherheit und Verteidigung konzipiert – sowohl für Einsätze zu Fuß als auch in Fahrzeugen, für die Fahrzeugdiagnose und -wartung sowie für die Ausbildung und Trainings. Polizei- und Grenzschutzkräfte können das Gerät ideal im operativen Einsatz nutzen, z. B. für die Routenplanung und die Identifizierung von Nummernschildern oder Verdächtigen. In der Automobilbranche und in der Landwirtschaft ist es das perfekte Werkzeug für Techniker, die Diagnosen und Reparaturen an Lastwagen oder großen Maschinen am Straßenrand oder im Gelände durchführen. In der Energieversorgung können Ingenieure das TOUGHBOOK 40 Notebook für die Inspektion und die Wartung von Pipelines, Solaranlagen und Kraftwerken nutzen.

Sicherheit und Performance für Extremeinsätze

Dieses leistungsstarke Gerät erfüllt die Anforderungen verschiedenster Nutzer. In der Standard Version ist der Windows 11 Secured-core PC ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® Prozessor (Intel® Core™ i7 vPro® Prozessor optional), 16GB RAM (bis zu 64GB optional) und einer 512GB NVMe OPAL SSD mit Schnellverschluss (bis zu 2TB optional).

Das TOUGHBOOK 40 ist zudem für die Nutzung von NATO-zugelassenen selbstverschlüsselnden, sicheren VIASAT-Laufwerke, MIL-Anschlüssen und Docking-Stationen ausgelegt. Um in missionskritischen Momenten Licht und elektronische Übertragungen sofort abschalten zu können, verfügt es über eine One-Touch-Concealed-Mode-Funktion.

Der helle Full-HD-Touchscreen sorgt für eine perfekte Displaylesbarkeit bei Nacht und in hellem Sonnenlicht. Für eine komfortable Nutzung unter jeglichen Bedingungen unterscheidet der Touchscreen automatisch zwischen Stift, Finger, Handschuhen oder nassen Händen. Zudem schaltet er automatisch in den am besten geeigneten Modus. Das neu gestaltete Touchpad verfügt über zwei physische Maustasten und funktioniert auch bei der Bedienung mit zwei Fingern, mit Handschuhen und bei Regen.

Die Akkulaufzeit ist so ausgelegt, dass ein einsatzkritischer Betrieb mit einem Akku ca. 18 Stunden und mit zwei Akkus ca. 36 Stunden möglich ist. Während dem Akkuwechsel bleibt das Gerät voll funktionsfähig.

Für Kommunikation gebaut

Das TOUGHBOOK 40 verfügt über die neuesten Kommunikationsfunktionen – inklusive Optionen für LTE, 5G (ab Sommer) sowie eSIM für den Wechsel des Mobilfunkanbieters ohne SIM-Wechsel. Es kann mit allen wichtigen GPS-Navigationssystemen genutzt werden und verfügt über WiFi 6 und Bluetooth 5.1. Die Waves MaxxAudio® Stereo-Lautsprecher betonen die Stimme des Nutzers, um auch in lauten Umgebungen eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Das neue Quad-Array-Mikrofon mit KI-Rauschunterdrückung entfernt zudem Umgebungsgeräusche aus dem Mikrofoneingang.

Das widerstandsfähigste TOUGHBOOK

Das TOUGHBOOK 40 setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Robustheit: Es ist staub- und wassergeschützt nach IP66, erfüllt den Militärstandard (MIL-STD810H) für Temperatur, Feuchtigkeit und Vibration und ist 26-seitig auf Stürze aus 180 cm* getestet.

„Vom Soldaten im Einsatz über den Polizisten im Auto und den Techniker am Straßenrand bis hin zum Ingenieur im Gelände – das neue TOUGHBOOK 40 hebt Rugged Computing auf ein neues Niveau – mit seiner Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Aufgaben, Rechenleistung, Kommunikation und Sicherheit“, so Dirk Weigelt, European Product Manager bei Panasonic Mobile Solutions Business. „Wir erwarten, dass das TOUGHBOOK 40 mit seiner hervorragenden Anpassungsfähigkeit für diese spezialisierten Nutzerkreise das Robustgerät der Wahl werden wird.“

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/.

Das Media Kit inklusive Bildmaterial zur Meldung finden Sie unter: https://panasonictb.showpad.com/share/lmIOeA1J6V9EXtW7DEh2m.

* Von einer unabhängigen dritten Partei getestet.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2021) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,02 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

