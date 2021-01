Pancake – 2021 ein guter Start in’s Jahr

Jeder der “geileralsdu” folgt und auf dem Laufenden bleibt, wird mitbekommen haben, dass Päris einen Winterschlaf gehalten hat. Nachdem er erwacht ist, hat er als erstes “Hallo” zu seinen Fans gesagt. Seine Bärenmaske ist sein Markenzeichen. Er hat sich für das Jahr 2021 vorgenommen die Maske abzulegen und seinen Namen in Pancake zu ändern. Noch authentischer, mehr Vibe, bessere Beats und mehr musikalischere Texte erwarten wir von ihm. Hiermit stellen wir offiziell Pancake mit seinem neuen Hit “Wenn du weinst” vor.

Pancake – Wenn du weinst

Sein neuer und erster Song hat am 01.01.2021 um 00:00 Uhr Premiere auf YouTube gefeiert. Wir sind Stolz nach ein paar Tagen über 4000 Views und über 200 Daumen hoch bekommen zu haben. Wir danken unseren Follower und Fans. Ohne euch wäre dieses Ergebnis nicht gewesen. Pancake nimmt in seinem Lied Abschied. “Nicht mehr dein, nicht mehr dein…” eine starke Aussage mit der jeder weiß worum es in seinem Hit geht. Pancake nimmt mit diesem Lied nicht nur Abschied von einer Person, sondern zugleich von seiner Maske. Somit bekommt der Hit zusätzlich symbolischen Charakter.

Was hat Pancake vor?

In erster und überwiegender Hinsicht ist das Ziel gute Musik zu machen die die Menschen berührt. Punktuell perfekt gesetzte rhythmische Songs werden zu hören sein. Wie es bei Päris der Fall war. Mit dem Unterschied, authentischer und realer zu sein. Weg von der Maske und hin zu der Person die hinter dem Künstlernamen Pancake steckt. Wir werden versuchen, unsere gesamte Energie darauf zu lenken, eine größere Reichweite für ihn zu generieren. Gehört werden muss er! Teilt das Lied und fügt es in eure Playlisten ein. So schaffen wir das. Für alles weitere treffen wir Entscheidungen wenn es so weit ist.

Zukunftspläne

“Wenn du weinst” von Pancake wird bald in den Streaming Portalen erscheinen. Diesbezüglich wird eine weite Meldung geschrieben. Meldet euch im Newsletter unter GAD Records & Management an und bleibt auf dem Laufenden. Ebenfalls wird ein neues Lied angekündigt. Seid gespannt was die Zukunft noch bringt. Wir sind es!

Label & Management

Firmenkontakt

GAD Records & Management

Andreas Schmidt

Dr.-Martin-Luther-Str. 3

96264 Altenkunstadt

–

falsche@email.de

http://geileralsdu.de

Pressekontakt

GAD Records

Andreas Schmidt

Dr.-Martin-Luther-Str. 3

96264 Altenkunstadt

–

info@geileralsdu.de

http://geileralsdu.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.