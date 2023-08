Pannensicher unterwegs: MICHELIN Uptis rollt jetzt auch in Europa

Michelin rüstet bis Ende 2024 insgesamt 40 Transporter von La Poste in der Region Hauts-de-France (Nordfrankreich) mit dem MICHELIN Uptis aus

– Pannensicher und weniger Reifenwechsel: Die Airless-Technologie des MICHELIN Uptis eignet sich besonders für die Zustellung auf der letzten Meile

– Der MICHELIN Uptis ist derzeit der einzige luftlose Reifen der Welt, der unter Realbedingungen auf öffentlichen Straßen fährt

Im Laufe des Jahres 2024 stattet Michelin rund 40 Transporter des französischen Post- und Paketdienstleisters von La Poste mit dem luftlosen Reifen MICHELIN Uptis1 aus. Die Fahrzeuge werden in den Städten Lesquin, Valenciennes und Douai in der Region Hauts-de-France (Nordfrankreich) eingesetzt. Den Auftakt für die auf zwei Jahre ausgelegte Partnerschaft zwischen Michelin und La Poste machen drei Transporter, die bereits vom 27. Juni 2023 an auf MICHELIN Uptis-Reifen unterwegs sind. Die Kooperation zwischen Michelin und La Poste ist gleichzeitig die Europa- und Frankreichpremiere für den Einsatz des Uptis auf öffentlichen Straßen, in Asien bestehen ähnliche Partnerschaften.

Der MICHELIN Uptis ist eine pannensichere Rad-Reifen-Kombination, die ohne Luftdruck auskommt und für Pkw und Kleintransporter konzipiert ist. Die einzigartige und flexible Struktur des Reifens trägt das Fahrzeug: Sie macht das Rad robust und garantiert Fahrkomfort und Sicherheit. Der Uptis ist eine Plug-and-Play-Lösung, mit der sich Fahrer*innen keine Sorgen über die Auswirkungen der Straßenverhältnisse auf die Reifen machen müssen.

Mit dem MICHELIN Uptis sind Reifendruckprobleme und -pannen nahezu ausgeschlossen. Das bedeutet für La Poste weniger Ausfallzeiten und einen geringeren Wartungsaufwand für den Fuhrpark – und damit einen zuverlässigeren Zustellservice. Keine Reifenpannen und keine durch den Luftdruck verursachten Probleme bedeuten gleichzeitig weniger Reifenwechsel und damit eine spürbare Entlastung für die Umwelt durch die Reduzierung von Abfall.

Michelins Hauptzielmarkt für den Uptis-Prototyp sind Kleintransporter-Flotten für den professionellen Einsatz, insbesondere im Lieferverkehr.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Michelin. Das Unternehmen stellt sein Know-how und seine Innovationen seit mehr als einem Jahrhundert in den Dienst unserer Mobilität“, erklärt Philippe Dorge, stellvertretender Generaldirektor der Gruppe La Poste und verantwortlich für den Bereich Dienstleistungen/Briefe/Pakete. „Wir stellen Briefe und Pakete in ganz Frankreich zu, sechs Tage die Woche und mit Postbot*innen, die jeden Tag das 50-fache des Erdumfangs zurücklegen. Wir brauchen deshalb zuverlässige und sichere Fahrzeuge, die gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Von den revolutionären MICHELIN Uptis-Reifen erwarten wir Leistung und absolute Sicherheit.“

„Der MICHELIN Uptis ist eine bedeutende Reifeninnovation und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum vollständig nachhaltigen Reifen im Jahr 2050. Er ist das Ergebnis von rund fünfzig Patenten rund um Reifenstruktur und Hightech-Materialien. Zudem ist der Reifen ein Beweis für die Innovationskraft von Michelin für eine sicherere und umweltfreundliche Mobilität. Wir freuen uns, dass sich La Poste für den MICHELIN Uptis entschieden hat. Das Unternehmen betreibt mit 50.000 Fahrzeugen die größte Fahrzeugflotte auf dem heimischen Markt und ist einer der größten Arbeitgeber Frankreichs“, erklärt Bruno De Feraudy, Direktor der OEM-Aktivitäten der Michelin Gruppe.

Der MICHELIN Uptis ist derzeit der einzige luftlose Reifen der Welt, der unter Realbedingungen auf öffentlichen Straßen auf drei Kontinenten (Europa, Asien, Nordamerika) unterwegs ist und dabei bereits fast drei Millionen Kilometer zurückgelegt hat.

1 Der MICHELIN Uptis (Unique Puncture-proof Tire System) ist ein Airless-Reifen, der in Zusammenarbeit mit Maxion Wheels entwickelt wurde, dem Lieferanten einer speziellen Felge für den UPTIS-Reifen. Jede Airless-Lösung muss noch für den Einsatz auf der Straße zugelassen werden. In Erwartung dieser Zulassung hat Michelin vom CNRV (Centre National de Reception des Vehicules [Nationales Zentrum für die Zulassung von Fahrzeugen]) für den einzigen derzeit auf öffentlichen Straßen und unter realen Verkehrsbedingungen fahrenden Reifen eine Ausnahmegenehmigung erhalten.

Michelin hat den Anspruch, die Mobilität seiner Kunden nachhaltig zu verbessern. Als führendes Mobilitätsunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Michelin Reifen, die exakt auf ihre Bedürfnisse und Einsatzzwecke zugeschnitten sind, genauso wie Dienstleistungen und Lösungen zur Verbesserung der Transporteffizienz. Mit weiteren Angeboten ermöglicht Michelin seinen Kunden einzigartige Reiseerlebnisse.

Die Hightech-Materialien von Michelin kommen in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. Das Unternehmen mit Hauptsitz im französischen Clermont-Ferrand ist in 175 Ländern präsent. Michelin beschäftigt weltweit 132.200 Mitarbeiter*innen und betreibt 67 Werke für die Reifenherstellung, die 2022 zusammen rund 200 Millionen Reifen produzierten.

Mehr Informationen auf der Website: www.michelin.de

