Panorama Seeblick – erste Reihe am Wasser Deichhaus St. Barbara

Das Deichhaus St. Barbara lädt Besucher ein, unvergessliche Sonnenuntergänge direkt vom eigenen Balkon aus zu erleben. Inmitten eines malerischen Wasserblicks bietet das geschmackvoll eingerichtete Ferienhaus eine perfekte Kombination aus Ruhe und Komfort, ideal für einen entspannten Urlaub an der Ostsee.

Bezaubernder Wasserblick im Deichhaus St. Barbara

Das Deichhaus St. Barbara, gelegen auf einem Deich, ermöglicht Gästen einen atemberaubenden Blick auf das glitzernde Wasser. Die geschmackvolle Einrichtung des Hauses umfasst drei Schlafzimmer mit insgesamt sechs Betten und bietet somit ausreichend Platz für Familien oder Gruppen Wlan. Ein besonderes Highlight ist das lichtdurchflutete Interieur, das eine warme und einladende Atmosphäre schafft.

Komfort und Entspannung am Wasser

Mit einer vollständig ausgestatteten Küche, einem Badezimmer mit Dusche, separatem Gäste-WC, und einer Sauna sorgt das Deichhaus für höchsten Komfort. Vom Schlafzimmer aus gelangen Gäste auf einen Balkon, während eine Terrasse am Wasser zusätzlich zur Erholung beiträgt. Diese ist vor neugierigen Blicken von der Straße geschützt und lädt zu ruhigen Stunden im Freien ein.

Ideale Lage für Strandliebhaber

Nur etwa 400 Meter trennen das Deichhaus vom feinsandigen, flachen Ostseebadestrand. Dieser erstreckt sich kilometerlang und bietet eine ideale Umgebung für Strandliebhaber und Sportbegeisterte. Durch die Lage in einer Sackgasse genießen Besucher zudem eine besondere Ruhe und Idylle, fernab vom Straßenlärm, was den Aufenthalt noch erholsamer macht.

Praktische Annehmlichkeiten für einen stressfreien Urlaub

Neben einem PKW-Stellplatz direkt am Haus steht ein Fahrradschuppen zur Verfügung, was besonders für Radfahrer von Vorteil ist. Die Nähe zu Rad- und Wanderwegen ermöglicht es, die atemberaubende Landschaft der Region jederzeit zu erkunden. Das Deichhaus St. Barbara gestaltet den Urlaub stressfrei und praktisch, was den Aufenthalt in diesem einzigartigen Ferienhaus besonders attraktiv macht.

Das Deichhaus St. Barbara steht für Qualität, Komfort und ausgezeichnete Lage. Als Teil der Region Seebad Breege bietet es ein unvergessliches Erlebnis an der Ostsee. Das Unternehmen hinter dem Ferienhaus ist bestrebt, seinen Gästen einen hervorragenden Service anzubieten und setzt dabei auf ein hohes Maß an Gastfreundschaft und Kundenzufriedenheit.

Infos oder Direktbuchung unter www.ostseeparadies.de

