PANOVENT – Der modular gestaltbare Eventraum in Hagen.

PANOVENT ist ein modular gestaltbarer Eventraum auf 1.463 m² Gesamtfläche mit einer großformatigen Panoramaprojektion, welche die Besucher in individuelle Bildwelten eintauchen lässt. Ideal geeignet für Events von 100 bis 600 Personen und verkehrsgünstig gelegen in der Mitte von Deutschland. PANOVENT ist ein neues Full-Service-Angebot der Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen GmbH für Agenturen und Kunden, die eine preiswerte Umsetzungslösung für ihre kreativen Ideen und strategischen Konzepte suchen.

„Überraschen Sie Ihre Gäste mit wechselnden Event-Atmosphären, bspw. das Come Together findet im Wald statt und zum Dessert geht es in die Karibik.“, freut sich Volker Wolf, Geschäftsführer der Stadthalle Hagen über das neue Angebot für Unternehmen sowie Verbände und ergänzt, „Als Full-Service-Dienstleister bieten wir ein attraktives Gesamtpaket, bestehend aus unserer Location, dem hauseigenen Catering, der kompletten Veranstaltungstechnik und einem langjährig eingespielten Team. Daher können wir PANOVENT seriell und preiswert anbieten.“

Das Angebot PANOVENT richtet sich insbesondere an deutschlandweit agierenden Unternehmen und Verbände, welche im mitteldeutschen Raum eine Location suchen, die eine besondere Event-Atmosphäre für bis zu 600 Personen bietet. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage im südöstlichen Ruhrgebiet stellt sich für Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet eine faire Anreisesituation dar. Zudem können die Gäste in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle Hagen übernachten.

„Wir verstehen uns als Infrastrukturanbieter und Dienstleister für Eventagenturen und Kunden, welcher alle relevanten Realisierungsleistungen erbringen kann. Dazu bieten wir mittels der Panoramaprojektion einen modular gestaltbaren Eventraum, der erst durch die individuelle Eventkonzeption des Kunden zum Erlebnisraum wird“, hebt Volker Wolf hervor, um die klare Abgrenzung zu den konzeptionellen Leistungen einer Eventagentur zu verdeutlichen. Weitere Infos: https://panovent.de

Die STADTHALLE HAGEN ist von Südwestfalen bis zum Ruhrgebiet das wichtigste Zentrum für Tagungen, Kongresse, Ausstellungen, Konzerte, Kulturveranstaltungen und sonstige Events. Hagen ist die waldreichste Stadt im Ruhrgebiet und liegt, verkehrsgünstig an der A1, A45 und A46, im Herzen von NRW.

Die STADTHALLE HAGEN ist ein Konzepthaus mit architektonischen Besonderheiten: Die Kongresshalle bietet mit dem „Grünen Saal“ eine Location, welche mit ihrer grünen Atmosphäre einmalig in Deutschland ist und im wahrsten Sinne jedem Green-Meeting einen konzeptionellen Mehrwert liefert.

Weitere Informationen unter: STADTHALLE HAGEN GmbH

KONGRESS- und EVENTPARK STADTHALLE HAGEN GmbH

Volker Wolf

Wasserloses Tal 2

58093 Hagen

+49 2331 345100

info@stadthalle-hagen.de

https://stadthalle-hagen.de

